7 نصائح لاختيار ستائر مودرن رائعة

- عندما نحلم ب ’البيت المثالي’ علينا بالتفكير في كل شئ يخص التصميم من حيث اللون إلى نوع الديكور والاكسسوارات ، وحين نتحدث عن الديكور الحداثي فتأتى ’الستائر’ من اهم عناصره ولانها تضيف لمسة رائعة وتعالج جانب وظيفي مهم ، أيا كان التصميم غرفة نوم او اطفال او مطبخ أو غرفة جلوس ..
- فعليك عند اختيار ’الستائر’ ان تراعى أسس ’التصميم الحداثي’ البسيط.. وستصبح حينئذ إضافة رائعة ولمسة جمالية للتصميم…
إليك بعض النصائح تساعدك على اختيار رائع لستائر منزلك :-
- نجد أن بساطة ’التصميم الحداثى
تساعدك على اندماج كل عناصره معا ، لذلك حين تختار الستائر’ الخاصة بفراغ معين عليك أن تصبح وكأنها جزء مكمل للتصميم بل وتعطي احساس إنها امتداد للغرفة ..
- تميل الستائر في ’التصميم الحداثي
إلى البساطة ، حيث الحد الأدنى من التفاصيل والنقوش و الاكسسوارات أقل مما تعودنا عليه في التصميم الكلاسيكي
.. البساطة أيضا في اختيار اكسسوارات تعليق الستائر’ ، و كلما كانت بسيطة كانت أنيقة
اكثر ..
1- حين نقول امتداد للغرفة لا نعني أن تكون ’الستائر’ نفس لون الجدران .. بل أن تنسجم كل العناصر معا من حيث الألوان والخامات أيضا ..
2- لا تتردد في اختيار الألوان متباينة وجريئة… ’ لون جرئ ’ يعطي إحساس بالحيوية والتجديد والبعد عن النمطية والتقليدية
3 – ننصح أيضا بأقمشة ذات نقوش أو زخرفة مما تم استخدامهما في ’التصميم ’ أو مما يتناسق مع بقية العناصر ، حينها نزيد الإحساس بالتناغم والانسجام بين ’الستائر’ وعناصر الغرفة .
4 – حين تحاول إضافة ’ستائر’ إلى غرفتك ذات نقوش وملمس مختلف حتى تضيف لمسة من الأناقة وشيئا من الفخامة .. عليك بالإهتمام أن تكون لمسة بسيطة غير متكلفة ..ويجب التأكد من الخامات المستخدمة أنها لا تصطدم مع معايير’التصميم الحداثي’
- واحد
من أهم المعالجات التي يتم استخدامها لتحقيق ’الخصوصية’ هي ’الستائر’ لذا فاختيارها لا
يقتصر فقط على الشكل والجمال وحده ، في الواقع، فإن الغرض الأساسي منها هو
الخصوصية خاصة في غرفة النوم مع توفير الاضاءة
والتهوية…
- عندما يتعلق الامر بالاضاءة عليك أولا بتحديد نوع الفراغ قبل اختيار تصميم ’الستائر’ ..
-إلليك مثلا ’الستائر الثقيلة’ من الأفضل استعمالها في ’غرف النوم ’ لتوفير خصوصية اكبر وحجب الضوء عن الفراغ ..
- أما ’الستائر الخفيفة’ يمكن استخدمها في فراغات أخرى مثل غرفة المعيشة والإستقبال وذلك للحفاظ ع الإضاءة الطبيعية خلال أوقات النهار ..
- في فصل الشتاء في بلادنا نعاني كثيرا من انخفاض درجات الحرارة لذلك فإن ’الستائر الحرارية ’ هي وسيلة رائعة للحماية من البرد ، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في نظام التدفئة في منزلك في أشهر الشتاء بشكل آمن .
- وراء كل تصميم ’ستائر’ عظيم طريقة تعليق عظيمة ،ولذا إليك كل هذه الانواع لطرق تعليق مناسبة للتصميم الحداثي :
1- حين تريد قضيب بسيط فعليك بالستائر ذات الانابيب المجلفنة او المطلية ، من الممكن استخدام أيضا حلقات مطلية ’ للستائر’ لسهولة الفتح ..
2- وإذا كانت الأقمشة الخارجية ديكور فقط فعليك بنظام ’ الستائر الجيبية ’.. وذلك بأن نقوم بعمل جيب للقضيب في أعلى كل ستارة ثم دفعه بداخلها مباشرة
3- حين تكون ستائر ثابتة ننصح ’ بالخطافات الزخرفية ’ ..
4- إذا كانت الميزانية تسمح ، جرب لوحة ذات تحكم عن بعد لتكشف عن منظر رائع ..
5- هناك نوع من’ الستائر الديكورية ’ مربوطة بشكل رقيق ومسدلة على الارض ، يعطي شكل رومانسي للتصميم خاصة لو كان غرفة نوم ..
6- يمكنك أيضا تعليق’ الستائر’ كحواجز متحركة بين الفراغات …
- للمسة مرحة وجنونية استخدم حبل كقضيب للستارة ، ببساطة قم بتثبيت خطافات قوية على الجهتين المتقابلتين من الحائط على الارتفاع الذى تريده ، وهكذا لتصميم ستائر مودرن بشكل رائع وأنيق..