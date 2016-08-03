الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 نصائح لاختيار ستائر مودرن رائعة

آية منير آية منير
ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة نوم
Loading admin actions …

- عندما نحلم ب ’البيت المثالي’ علينا بالتفكير في كل شئ يخص التصميم من حيث اللون إلى نوع الديكور والاكسسوارات ، وحين نتحدث عن الديكور الحداثي فتأتى ’الستائر’ من اهم عناصره ولانها تضيف لمسة رائعة وتعالج جانب وظيفي مهم ، أيا كان التصميم غرفة نوم او اطفال او مطبخ أو غرفة جلوس ..

- فعليك عند اختيار ’الستائر’ ان تراعى أسس ’التصميم الحداثي’ البسيط.. وستصبح حينئذ إضافة رائعة ولمسة جمالية للتصميم…

إليك بعض النصائح  تساعدك على اختيار رائع لستائر منزلك :-

1- انسجام مع الغرفة ..

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

- نجد أن بساطة ’التصميم الحداثى تساعدك على اندماج كل عناصره معا ، لذلك حين تختار الستائر’ الخاصة بفراغ معين عليك أن تصبح  وكأنها جزء مكمل للتصميم  بل وتعطي احساس إنها امتداد للغرفة ..

2- بساطة التصميم ..

Home Staging al Quartiere Collatino: Idee, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة المعيشة
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

- تميل الستائر في ’التصميم الحداثي إلى البساطة ، حيث الحد الأدنى من التفاصيل والنقوش و الاكسسوارات أقل مما تعودنا عليه  في التصميم الكلاسيكي .. البساطة أيضا في اختيار اكسسوارات تعليق الستائر’ ، و كلما كانت بسيطة كانت أنيقة اكثر ..

3- ألوان متناسقة ..

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

1- حين نقول امتداد للغرفة لا نعني أن تكون ’الستائر’ نفس لون الجدران .. بل أن تنسجم كل العناصر معا من حيث الألوان والخامات أيضا ..

- لمسة جريئة ..

Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten غرفة المعيشة
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

2- لا تتردد في اختيار الألوان متباينة وجريئة… ’ لون جرئ ’  يعطي إحساس بالحيوية والتجديد والبعد عن النمطية والتقليدية

– نقوش وزخارف

Die sechs neuen Trendfarben 2015, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة Blue
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

3 – ننصح أيضا بأقمشة ذات نقوش أو زخرفة مما تم استخدامهما في ’التصميم ’ أو مما يتناسق مع بقية العناصر ، حينها نزيد الإحساس بالتناغم والانسجام بين ’الستائر’ وعناصر الغرفة .

-ملمس مختلف ونقوش مميزة

Casa Cor 2014, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

4 – حين تحاول إضافة ’ستائر’ إلى غرفتك ذات نقوش وملمس مختلف حتى تضيف لمسة من الأناقة وشيئا من الفخامة .. عليك بالإهتمام أن تكون لمسة بسيطة غير متكلفة  ..ويجب التأكد من الخامات المستخدمة أنها لا تصطدم مع معايير’التصميم الحداثي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

4- الخصوصية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

- واحد من أهم المعالجات التي يتم استخدامها لتحقيق ’الخصوصية’ هي ’الستائر’ لذا فاختيارها لا يقتصر فقط على الشكل والجمال وحده ، في الواقع، فإن الغرض الأساسي منها هو الخصوصية  خاصة في غرفة النوم مع توفير الاضاءة والتهوية…

5- الإضاءة ..

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri غرفة نوم
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

- عندما يتعلق الامر بالاضاءة عليك أولا  بتحديد نوع الفراغ قبل اختيار تصميم ’الستائر’ ..

- إضاءة وخصوصية معا

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

-إلليك مثلا ’الستائر الثقيلة’ من الأفضل استعمالها في ’غرف النوم ’ لتوفير خصوصية اكبر وحجب الضوء عن الفراغ ..

- إضاءة طبيعية ..

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة المعيشة Pink
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

- أما ’الستائر الخفيفة’ يمكن استخدمها في فراغات أخرى مثل غرفة المعيشة والإستقبال وذلك للحفاظ ع الإضاءة الطبيعية خلال أوقات النهار ..

6- تهوية جيدة وعزل آمن ..

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS غرفة المعيشة
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

- في فصل التشتاء ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

- في  فصل الشتاء في بلادنا نعاني كثيرا من انخفاض درجات الحرارة  لذلك فإن ’الستائر الحرارية ’ هي وسيلة رائعة للحماية من البرد ، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في نظام التدفئة في منزلك في أشهر الشتاء بشكل آمن .

7 – طرق تعليق الستائر

Objekt 255, meier architekten zürich meier architekten zürich غرفة المعيشة خشب Beige
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

- وراء كل تصميم ’ستائر’ عظيم طريقة تعليق عظيمة ،ولذا إليك كل هذه الانواع لطرق تعليق مناسبة للتصميم الحداثي

- اكسسوارات راقية ..

Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten غرفة المعيشة
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

1- حين تريد قضيب بسيط فعليك بالستائر ذات الانابيب المجلفنة او المطلية ، من الممكن استخدام أيضا حلقات مطلية ’ للستائر’ لسهولة الفتح ..

- ستائر ديكورية ..

Putney Home, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd غرفة المعيشة sofa,kitchen,living room,light,extension
Grand Design London Ltd

Putney Home

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

2-  وإذا كانت الأقمشة الخارجية ديكور فقط فعليك بنظام ’ الستائر الجيبية ’.. وذلك بأن نقوم بعمل جيب للقضيب في أعلى كل ستارة ثم دفعه بداخلها مباشرة

ستائر ثابتة ..

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

3- حين تكون ستائر ثابتة ننصح ’ بالخطافات الزخرفية ’ ..

- منظر رائع ..

TXORROKOPUNTA I, Estibaliz Martín Interiorismo Estibaliz Martín Interiorismo غرفة المعيشة
Estibaliz Martín Interiorismo

Estibaliz Martín Interiorismo
Estibaliz Martín Interiorismo
Estibaliz Martín Interiorismo

4- إذا كانت الميزانية تسمح ، جرب لوحة ذات تحكم عن بعد لتكشف عن منظر رائع ..

- ستائر معلقة ..

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

5- هناك نوع من’ الستائر الديكورية ’ مربوطة بشكل رقيق ومسدلة على الارض ، يعطي شكل رومانسي للتصميم خاصة لو كان غرفة نوم ..

- فراغ منفصل ..

Window Bay Seat homify غرفة المعيشة
homify

Window Bay Seat

homify
homify
homify

6- يمكنك أيضا تعليق’ الستائر’ كحواجز متحركة بين الفراغات  …  

- لمسة جنون !!!

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG غرفة المعيشة
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

- للمسة مرحة وجنونية  استخدم حبل كقضيب للستارة ، ببساطة قم بتثبيت خطافات قوية على الجهتين المتقابلتين من الحائط على الارتفاع الذى تريده ، وهكذا لتصميم ستائر مودرن بشكل رائع وأنيق..

7 حمامات قبل وبعد التجديد والفرق مذهل
شاركنا بنصائح أخرى لتصميم ستائر مودرن .. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً