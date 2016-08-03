7 نصائح لاختيار ستائر مودرن رائعة

- عندما نحلم ب ’البيت المثالي’ علينا بالتفكير في كل شئ يخص التصميم من حيث اللون إلى نوع الديكور والاكسسوارات ، وحين نتحدث عن الديكور الحداثي فتأتى ’الستائر’ من اهم عناصره ولانها تضيف لمسة رائعة وتعالج جانب وظيفي مهم ، أيا كان التصميم غرفة نوم او اطفال او مطبخ أو غرفة جلوس ..

- فعليك عند اختيار ’الستائر’ ان تراعى أسس ’التصميم الحداثي’ البسيط.. وستصبح حينئذ إضافة رائعة ولمسة جمالية للتصميم…

إليك بعض النصائح تساعدك على اختيار رائع لستائر منزلك :-