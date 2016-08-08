من الخارج للداخل.. الألوان طاغية!

إن أردت إضفاء لمسة مختلفة لبيتك وفي حيرة من أمرك! فالحل بسيط وقابل للتنفيذ.. ويكمن ببساطة في الألوان! التي هي بجرائتها كفيلة بتحويل منزلك من كئيب لآخر ساحر ومميز! وهو ما حدث في هذا البيت، الذي تعد الألوان سببًا رئيسيًا في إطلالته المميزة! فبات من الخارج للداخل براق بجمال الألوان..
الألوان جريئة وزاهية، والخضرة في كل ركن، أما الأثاث! فهو عصري ومبهج وبسيط إلى أبعد الحدود.. وصف مختصر شمل أرجاء التراس كافة، واستطاع أن يبرز جماله اللامتناهي في كلمات ..
التراس كبير بمساحة مريحة مقسمة على جزئين، أحدهما مكشوف بأرضية حجرية بلون برتقالي يطل على الكثير من الأشجار، ويضم ركنة خشبية على شكل حرف L بسيطة التصميم ميزها المصمم بمجموعة من الوسائد المبهجة بجمال وإشراقة اللونين الأصفر والبرتقالي. أما القسم الآخر فهو أبسط بكثير، ليس هذا فحسب! بل يحظى ذلك الجزء بسقف خشبي قصير يسمح للقاطنين بالتأمل في روعة السماء والاستمتاع بنقائها.
وكما نرى هنا، النقوش أيضًا مُسَيطرة على هذه الغرفة على الرغم من أن تصميمها وألوانها مختلفين تمامًا عن سابقتها! بساطة التصميم وهدوء الديكور سر جمال ذلك المنزل، فغرفة المعيشة ليس بها أكثر من أريكة رمادية اللون بلونه الفاتح، وعليها نخبة متنوعة من الوسائد المنقوشة بأشكال مختلفة!
أما الحائط فمبتكر جدًا وأنيق بلمسات اللون الأسود، أهم ما يميزه تلك الرسومات الصغيرة المتنوعة ما بين اللون الرمادي والأسود وإن دققت في تفاصيلها تجدها لأنواع مختلفة من الأشجار.
المطبخ هادئ ومريح، وكفيل بأن يسهل على ربة المنزل التعامل مع كل اغراضه أثناء إعداد الطعام أو غسيل الأطباق وما إلى ذلك. جمال المطبخ هنا يكمن في إطلالته البسيطة وكذلك ترتيبه الشديد، فكل شئ في مكانه ومنمق لأبعد الحدود، وهذا ما نجح المصمم في تحقيقه ببراعة وذكاء!
لم يختلف الحمام كثيرًا عن المطبخ من حيث البساطة، فهي مبدأ اتبعه المصمم أثناء تنفيذه لهذا المنزل الساحر برقته، فالحمام هنا بمساحة معقولة، سقفه غريب الشكل نصف مائل ومكون من مجموعة من ألواح الخشب المثبتة إلى جانب بعضها البعض لتظهر أخيرًا بهذا الشكل.
ولاستغلال مساحته جيدًا، ودون تضييقه في الوقت ذاته، اختار المصمم أن يستبدل حوض الاستحمام بكابينة زجاجية للاستحمام، تناسب مساحة الحمام وتمنحه إطلالة أجمل.
وعن رواق المنزل، فيمكنك ببساطة رؤية جمال ألوانه الزاهية، التي على رأسها الأحمر بحيويته ودفئه، فاستطاع أن يكسب المنزل بريقًا خصوصًا بامتزاجه باناقة اللون البني المزين للأرضية اللامعة.
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