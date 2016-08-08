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من الخارج للداخل.. الألوان طاغية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify بلكونة أو شرفة
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إن أردت إضفاء لمسة مختلفة لبيتك وفي حيرة من أمرك! فالحل بسيط وقابل للتنفيذ.. ويكمن ببساطة في الألوان! التي هي بجرائتها كفيلة بتحويل منزلك من كئيب لآخر ساحر ومميز! وهو ما حدث في هذا البيت، الذي تعد الألوان سببًا رئيسيًا في إطلالته المميزة! فبات من الخارج للداخل براق بجمال الألوان..

التراس البرتقالي

Villa S'Aranjassa, Lola Lola بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات حديد Beige
Lola

Lola
Lola
Lola

الألوان جريئة وزاهية، والخضرة في كل ركن، أما الأثاث! فهو عصري ومبهج وبسيط إلى أبعد الحدود.. وصف مختصر شمل أرجاء التراس كافة، واستطاع أن يبرز جماله اللامتناهي في كلمات .. 

التراس كبير بمساحة مريحة مقسمة على جزئين، أحدهما مكشوف بأرضية حجرية بلون برتقالي يطل على الكثير من الأشجار، ويضم ركنة خشبية على شكل حرف L بسيطة التصميم ميزها المصمم بمجموعة من الوسائد المبهجة بجمال وإشراقة اللونين الأصفر والبرتقالي. أما القسم الآخر فهو أبسط بكثير، ليس هذا فحسب! بل يحظى ذلك الجزء بسقف خشبي قصير يسمح للقاطنين بالتأمل في روعة السماء والاستمتاع بنقائها.

إلى الداخل.. ومازالت النقوش تسيطر!

Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg

Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg

وكما نرى هنا، النقوش أيضًا مُسَيطرة على هذه الغرفة على الرغم من أن تصميمها وألوانها مختلفين تمامًا عن سابقتها! بساطة التصميم وهدوء الديكور سر جمال ذلك المنزل، فغرفة المعيشة ليس بها أكثر من أريكة رمادية اللون بلونه الفاتح، وعليها نخبة متنوعة من الوسائد المنقوشة بأشكال مختلفة!

أما الحائط فمبتكر جدًا وأنيق بلمسات اللون الأسود، أهم ما يميزه تلك الرسومات الصغيرة المتنوعة ما بين اللون الرمادي والأسود وإن دققت في تفاصيلها تجدها لأنواع مختلفة من الأشجار.  

جمال المطبخ في بساطة إطلالته

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds homify مطبخ
homify

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds

homify
homify
homify

المطبخ هادئ ومريح، وكفيل بأن يسهل على ربة المنزل التعامل مع كل اغراضه أثناء إعداد الطعام أو غسيل الأطباق وما إلى ذلك. جمال المطبخ هنا يكمن في إطلالته البسيطة وكذلك ترتيبه الشديد، فكل شئ في مكانه ومنمق لأبعد الحدود، وهذا ما نجح المصمم في تحقيقه ببراعة وذكاء!

الحمام.. على نفس النهج

Rustico con charme, Fabio Carria Fabio Carria حمام
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

لم يختلف الحمام كثيرًا عن المطبخ من حيث البساطة، فهي مبدأ اتبعه المصمم أثناء تنفيذه لهذا المنزل الساحر برقته، فالحمام هنا بمساحة معقولة، سقفه غريب الشكل نصف مائل ومكون من مجموعة من ألواح الخشب المثبتة إلى جانب بعضها البعض لتظهر أخيرًا بهذا الشكل.

ولاستغلال مساحته جيدًا، ودون تضييقه في الوقت ذاته، اختار المصمم أن يستبدل حوض الاستحمام بكابينة زجاجية للاستحمام، تناسب مساحة الحمام وتمنحه إطلالة أجمل.

الرواق.. جرئ بحيوية الأحمر!

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

وعن رواق المنزل، فيمكنك ببساطة رؤية جمال ألوانه الزاهية، التي على رأسها الأحمر بحيويته ودفئه، فاستطاع أن يكسب المنزل بريقًا خصوصًا بامتزاجه باناقة اللون البني المزين للأرضية اللامعة.

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من وجهة نظرك.. هل نجح المصمم في استخدام الألوان الزاهية بحوائط وديكور هذا المنزل؟ رأيك يهمنا

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