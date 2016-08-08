من الخارج للداخل.. الألوان طاغية!

الألوان جريئة وزاهية، والخضرة في كل ركن، أما الأثاث! فهو عصري ومبهج وبسيط إلى أبعد الحدود.. وصف مختصر شمل أرجاء التراس كافة، واستطاع أن يبرز جماله اللامتناهي في كلمات ..

التراس كبير بمساحة مريحة مقسمة على جزئين، أحدهما مكشوف بأرضية حجرية بلون برتقالي يطل على الكثير من الأشجار، ويضم ركنة خشبية على شكل حرف L بسيطة التصميم ميزها المصمم بمجموعة من الوسائد المبهجة بجمال وإشراقة اللونين الأصفر والبرتقالي. أما القسم الآخر فهو أبسط بكثير، ليس هذا فحسب! بل يحظى ذلك الجزء بسقف خشبي قصير يسمح للقاطنين بالتأمل في روعة السماء والاستمتاع بنقائها.