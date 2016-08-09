أفكارلغرفة غسيل جميلة

غرفة الغسيل تقع دائمًا في المرأب السفلي أو بجانب المطبخ أو الشرفة، أي دائمًا ما تكون بعيدة عن عيون الضيوف فهي ليست في مساحة مفتوحة، وهذا لا ينفي أبدًا أنها لابد أن تكون جميلة ونظيفة فهي جزء من منزلنا يجب أن نحافظ على أناقتها وجمالها، ولذلك نقدم لك في هذا الموضوع أفكار لتزيين غرفة الغسيل .