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أفكارلغرفة غسيل جميلة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura مطبخ
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غرفة الغسيل تقع دائمًا في المرأب السفلي أو بجانب المطبخ أو الشرفة، أي دائمًا ما تكون بعيدة عن عيون الضيوف فهي ليست في مساحة مفتوحة، وهذا لا ينفي أبدًا أنها لابد أن تكون جميلة ونظيفة فهي جزء من منزلنا يجب أن نحافظ على أناقتها وجمالها، ولذلك نقدم لك في هذا الموضوع أفكار لتزيين غرفة الغسيل . 

ترتيب مصادر الضوء والتهوية

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

وجود مساحة واسعة  ميزة قوية تفتح أمامك أفكار كثيرة لتزيين هذه المساحة، النوافذ الكبيرة في غرفة الغسيل وفرت لها التهوية الجيدة التي تساعد على جفاف الملابس سريعًا، وتسمح للشمس بالدخول إلى الغرفة لتبقيها جافة ونظيفة، بجانب الإضاءة الجيدة التي توفرها للغرفة .    

الألوان المفرحة

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura مطبخ
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

الاهتمام بالألوان والتصميم في الغرف التي نقضي فيها وقت لإنجاز الأعمال المنزلية أمر هام حتى لا نشعر بالملل أثناء قيامنا بهذه المهام، كما نرى في هذه الغرفة الاعتماد على الألوان المفرحة في الأرضية وسلال الغسيل جعلت الغرفة مبهجة جدًا تدفعك لإنجاز أعمال الغسل والكي سريعًا.

تصاميم حديثة

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura مرآب~ كراج
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

غرفة كي وغسيل حديثة جدًا مزودة بأحدث التقتنيات جمعت بين اللون الرمادي والفضي ولمسة من الأبيض مع إضاءة راقية تبرز جمال مزيج الألوان . 

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube بلكونات وشرفاتأثاث
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

يمكنك أن تغير من غرفة الكي والغسيل الرثة بلفافة من ورق الحائط  الملون المزركش لتبدو الجدران جذابة بكسائها الجديد، مع تصميم بسيط تمتلك غرفة كي وغسيل بسيطة وعملية بتكلفة بسيطة . 

دفء الخشب

Belgravia - Laundry/Ironing Room off Roof Terrace Meltons بلكونة أو شرفة
Meltons

Belgravia – Laundry/Ironing Room off Roof Terrace

Meltons
Meltons
Meltons

عندما يتعلق الأمر برغبتك في إضافة المزيد من الدفء لأي مساحة من منزلك حتمًا سيقترح الخبراء عليك إضافة الخشب ليكور هذه المساحة، وهذا ما نجده في هذه الصورة استخدام الأبواب الخشبية في غرفة الكي والغسيل أعطاها لمسة من الدفء .

كل شيء في مكانه المخصص

Cocina y planchador con el sello inconfundible de Deulonder, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Beige
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

مشهد أنيق جدًا لغرفة الكي والغسيل، ألوان الأبواب الخاصة بخزانات التهوية جعلت الغرفة مريحة جدًا. 

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الأصالة والمرح

Residencial Atico Rio Real Marbella, DISIGHT DISIGHT مطبخ
DISIGHT

DISIGHT
DISIGHT
DISIGHT

المساحة يمكن أن لا تساعدنا أحيانًا في عمل ما نود عمله في غرفة الغسيل لكننا نحاول ألا نجعلها عقبة في الحصول على تصميم بسيط وجميل، مثلما نرى في هذه الغرفة الأرضية الخضراء والرفوف المغطاة برسومات للخضروات عززت من جمال هذه الغرفة . 

صفاء وبساطة

EN LA JUSTA MEDIDA, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura مطبخ
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

إذا كنت ترغب في تصميم بسيط وكلاسيكي لغرفة الغسيل في منزلك هذه الفكرة مناسبة لك تمامًا، كل ما تحويه هذه الغرفة مغسلة، بالوعة، أرفف، ومساحة للتخزين، لا أكثر ولا أقل.  

غسيل وتخزين الملابس في آن واحد

Casa en Cala Bassa, Ibiza, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design منازل
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

إذا كنت تريد الحفاظ على المساحة هذا التصميم يوفر لك مساحة تخزين الملابس بعد غسلها وتجفيفها، بدلًا من تخصيص غرفة أخرى لتخزين الملابس. 

التقليدية والعملية

Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann غرفة المعيشة
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

بعض الأشخاص عمليين جدًا يفضلون أن تكون لهم غرفة غسيل لقضاء الغرض فقط، سلة غسيل ورف واحد تصطف عليه مساحيق الغسيل أشياء كافية لحصولك على غرفة غسيل عملية . 

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