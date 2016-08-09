أفكارلغرفة غسيل جميلة

غرفة الغسيل تقع دائمًا في المرأب السفلي أو بجانب المطبخ أو الشرفة، أي دائمًا ما تكون بعيدة عن عيون الضيوف فهي ليست في مساحة مفتوحة، وهذا لا ينفي أبدًا أنها لابد أن تكون جميلة ونظيفة فهي جزء من منزلنا يجب أن نحافظ على أناقتها وجمالها، ولذلك نقدم لك في هذا الموضوع أفكار لتزيين غرفة الغسيل .
وجود مساحة واسعة ميزة قوية تفتح أمامك أفكار كثيرة لتزيين هذه المساحة، النوافذ الكبيرة في غرفة الغسيل وفرت لها التهوية الجيدة التي تساعد على جفاف الملابس سريعًا، وتسمح للشمس بالدخول إلى الغرفة لتبقيها جافة ونظيفة، بجانب الإضاءة الجيدة التي توفرها للغرفة .
الاهتمام بالألوان والتصميم في الغرف التي نقضي فيها وقت لإنجاز الأعمال المنزلية أمر هام حتى لا نشعر بالملل أثناء قيامنا بهذه المهام، كما نرى في هذه الغرفة الاعتماد على الألوان المفرحة في الأرضية وسلال الغسيل جعلت الغرفة مبهجة جدًا تدفعك لإنجاز أعمال الغسل والكي سريعًا.
غرفة كي وغسيل حديثة جدًا مزودة بأحدث التقتنيات جمعت بين اللون الرمادي والفضي ولمسة من الأبيض مع إضاءة راقية تبرز جمال مزيج الألوان .
يمكنك أن تغير من غرفة الكي والغسيل الرثة بلفافة من ورق الحائط الملون المزركش لتبدو الجدران جذابة بكسائها الجديد، مع تصميم بسيط تمتلك غرفة كي وغسيل بسيطة وعملية بتكلفة بسيطة .
عندما يتعلق الأمر برغبتك في إضافة المزيد من الدفء لأي مساحة من منزلك حتمًا سيقترح الخبراء عليك إضافة الخشب ليكور هذه المساحة، وهذا ما نجده في هذه الصورة استخدام الأبواب الخشبية في غرفة الكي والغسيل أعطاها لمسة من الدفء .
مشهد أنيق جدًا لغرفة الكي والغسيل، ألوان الأبواب الخاصة بخزانات التهوية جعلت الغرفة مريحة جدًا.
المساحة يمكن أن لا تساعدنا أحيانًا في عمل ما نود عمله في غرفة الغسيل لكننا نحاول ألا نجعلها عقبة في الحصول على تصميم بسيط وجميل، مثلما نرى في هذه الغرفة الأرضية الخضراء والرفوف المغطاة برسومات للخضروات عززت من جمال هذه الغرفة .
إذا كنت ترغب في تصميم بسيط وكلاسيكي لغرفة الغسيل في منزلك هذه الفكرة مناسبة لك تمامًا، كل ما تحويه هذه الغرفة مغسلة، بالوعة، أرفف، ومساحة للتخزين، لا أكثر ولا أقل.
إذا كنت تريد الحفاظ على المساحة هذا التصميم يوفر لك مساحة تخزين الملابس بعد غسلها وتجفيفها، بدلًا من تخصيص غرفة أخرى لتخزين الملابس.
بعض الأشخاص عمليين جدًا يفضلون أن تكون لهم غرفة غسيل لقضاء الغرض فقط، سلة غسيل ورف واحد تصطف عليه مساحيق الغسيل أشياء كافية لحصولك على غرفة غسيل عملية .
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