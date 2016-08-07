7 نصائح لتجهيز غرفة نوم الرضيع

غرفة الرضيع هي مساحة البهجة والفرحة داخل المنزل، الفرحة بقدوم المولود الجديد، وأجواء المرح والبهجة التي يجب أن تسيطر على أنحائها، ولكن في بعض الأحيان تنسينا تلك الفرحة التجهيزات اللازمة للغرفة، فحيث أن تصميم الغرفة على عجل قد يوقعنا في أخطاء لا تغتفر، لذا؛ جلبنا لكم في هذا المقال، أهم التجهيزات التي يجب القيام بها لتصميم غرفة مثالية للرضيع.
هناك عدة معايير يمكن الاعتماد عليها عند اختيار الطلاء، أولها والأسهل هي نوع الجنين، فإن كانت فتاة فاللون الوردي يأتي على رأس القائمة، وإن كان صبيًا، فهناك اللون الأزرق بدرجاته، والمعيار الثاني هو مساحة الغرفة، فإن كانت صغيرة، فمن الأفضل اختيار اللون الأبيض، لكونه يساعد على منح الغرفة المزيد من الاتساع.
المهد الخشبي هو الأوسع انتشارًا، ولكن يجب مراعاة الارتفاع لتوفير الأمان لطفلك، وأيضًا لسهولة اخراجه منه، وإلى جانب المه، يفضل وضع كرسي مريح التصميم من أجل استرخاء الأم، أثناء رعايتها لطفلها وارضاعه.
إلى جانب خزانة ملابس الرضيع، يفضل وضع حافظة على طرف السرير، للاحتفاظ بالحفاضات والمناديل فيها، وذلك لتوفير الوقت بدلًا من الذهاب والإياب في غرفة نوم الرضيع، بين المهد والخزانة.
هناك بعض الألعاب التي لن يستطيع طفلك التعامل معها في البداية، وحتى لا تتسبب في مشهد فوضوي داخل الغرفة، يُفضل تصميم أرفف معلقة، للترتيبها عليها، وأيضًا لاستخدامها كقطع ديكور تزين غرفة رضيعك.
طلاء الجدران ليس كل شيء، فكما اتفقنا، لابد وأن تتمتع غرفة الرضيع بأجواء مرحة، لذا يمكن الاعتماد على الرسوم الكارتونية في تزيين الجدران، لتوفير تلك الأجواء، مع استخدام عدد متنوع من الألوان المُشرقة.
ليس هناك أفضل من شعور الأم أثناء تزيين غرفة رضيعها بأشياء قد صنعتها بيديها، مثل تلك الإطارات المستديرة التي يكن صنعها من الورق المقوى، وبعض من الأقمشة الملونة، ويمكن قص الشخصيات الكارتونية من مجلات الأطفال، وكل ما نحتاج إليه هو تجميع الخامات بالشكل المناسب.
لما لا نضفي لمسة رفاهية على غرفة الرضيع! من خلال أرجوحة خشبية تتدلى من السقف، للتعالى ضحكاته أثناء اللعب وتنشر البهجة داخل جدران الغرفة.
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