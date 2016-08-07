7 نصائح لتجهيز غرفة نوم الرضيع

لما لا نضفي لمسة رفاهية على غرفة الرضيع! من خلال أرجوحة خشبية تتدلى من السقف، للتعالى ضحكاته أثناء اللعب وتنشر البهجة داخل جدران الغرفة.

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