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7 نصائح لتجهيز غرفة نوم الرضيع

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Zuckersüße Möbel für das Babyzimmer, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
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غرفة الرضيع هي مساحة البهجة والفرحة داخل المنزل، الفرحة بقدوم المولود الجديد، وأجواء المرح والبهجة التي يجب أن تسيطر على أنحائها، ولكن في بعض الأحيان تنسينا تلك الفرحة التجهيزات اللازمة للغرفة، فحيث أن تصميم الغرفة على عجل قد يوقعنا في أخطاء لا تغتفر، لذا؛ جلبنا لكم في هذا المقال، أهم التجهيزات التي يجب القيام بها لتصميم غرفة مثالية للرضيع.

1. اختيار الطلاء المناسب

Zuckersüße Möbel für das Babyzimmer, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

هناك عدة معايير يمكن الاعتماد عليها عند اختيار الطلاء، أولها والأسهل هي نوع الجنين، فإن كانت فتاة فاللون الوردي يأتي على رأس القائمة، وإن كان صبيًا، فهناك اللون الأزرق بدرجاته، والمعيار الثاني هو مساحة الغرفة، فإن كانت صغيرة، فمن الأفضل اختيار اللون الأبيض، لكونه يساعد على منح الغرفة المزيد من الاتساع.

2. المهد

Habitación para Bebé, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO غرفة الاطفال
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

المهد الخشبي هو الأوسع انتشارًا، ولكن يجب مراعاة الارتفاع لتوفير الأمان لطفلك، وأيضًا لسهولة اخراجه منه، وإلى جانب المه، يفضل وضع كرسي مريح التصميم من أجل استرخاء الأم، أثناء رعايتها لطفلها وارضاعه.

3. حافظة للحفاضات

Baby novo no pedaço, Hana Lerner Arquitetura Hana Lerner Arquitetura غرفة الاطفال
Hana Lerner Arquitetura

Hana Lerner Arquitetura
Hana Lerner Arquitetura
Hana Lerner Arquitetura

إلى جانب خزانة ملابس الرضيع، يفضل وضع حافظة على طرف السرير، للاحتفاظ بالحفاضات والمناديل فيها، وذلك لتوفير الوقت بدلًا من الذهاب والإياب في غرفة نوم الرضيع، بين المهد والخزانة.

4. رف لترتيب اللعب

Baby novo no pedaço, Hana Lerner Arquitetura Hana Lerner Arquitetura غرفة الاطفال
Hana Lerner Arquitetura

Hana Lerner Arquitetura
Hana Lerner Arquitetura
Hana Lerner Arquitetura

هناك بعض الألعاب التي لن يستطيع طفلك التعامل معها في البداية، وحتى لا تتسبب في مشهد فوضوي داخل الغرفة، يُفضل تصميم أرفف معلقة، للترتيبها عليها، وأيضًا لاستخدامها كقطع ديكور تزين غرفة رضيعك.

5. تزيين الجدران بالرسوم الكارتونية

Wandtattoos Kinderzimmer, Klebefieber.de - Apalis GmbH Klebefieber.de - Apalis GmbH غرفة الاطفال
Klebefieber.de – Apalis GmbH

Klebefieber.de - Apalis GmbH
Klebefieber.de – Apalis GmbH
Klebefieber.de - Apalis GmbH

طلاء الجدران ليس كل شيء، فكما اتفقنا، لابد وأن تتمتع غرفة الرضيع بأجواء مرحة، لذا يمكن الاعتماد على الرسوم الكارتونية في تزيين الجدران، لتوفير تلك الأجواء، مع استخدام عدد متنوع من الألوان المُشرقة.

6. تزيين الغرفة بالأعمال اليدوية

Baby novo no pedaço, Hana Lerner Arquitetura Hana Lerner Arquitetura غرفة الاطفال
Hana Lerner Arquitetura

Hana Lerner Arquitetura
Hana Lerner Arquitetura
Hana Lerner Arquitetura

ليس هناك أفضل من شعور الأم أثناء تزيين غرفة رضيعها بأشياء قد صنعتها بيديها، مثل تلك الإطارات المستديرة التي يكن صنعها من الورق المقوى، وبعض من الأقمشة الملونة، ويمكن قص الشخصيات الكارتونية من مجلات الأطفال، وكل ما نحتاج إليه هو تجميع الخامات بالشكل المناسب.

7. لمسة رفاهية

Concept Baby, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة الاطفال
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

لما لا نضفي لمسة رفاهية على غرفة الرضيع! من خلال أرجوحة خشبية تتدلى من السقف، للتعالى ضحكاته أثناء اللعب وتنشر البهجة داخل جدران الغرفة.

لمزيد من تصميمات غرف نوم الأطفال الرضع، تفضلوا بقراءة المقال التالي، غرفة الرضيع بإشراقة بيضاء ناعمة.

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