5 حيل لابد أن تعرفها قبل تزيين منزلك

ربما يكون العنوان غامض نوعًا ما لكن رؤيتك للصورة تجعلك تفهم ما نقصده ويمكنك أيضًا رؤية أن الجدران غير مقسمة، وهو ما يسمى تقسيم غير مرئي للمساحة في منزلك محددة جيدًا دون قطع، لم يكن هذا الأمر على الجدران فقط بل أيضًا الأثاث مرتب بطريقة خلقت حدود بين كل غرفة وأخرى .

يمكنك أيضًا جعل التقسيم غير مرئي من خلال العناصر الزخرفية، ففي غرفة المعيشة يوجد تنين أحمر على الحائط، أما في السفرة فهنالك شجرة نخيل صغيرة ونباتات .