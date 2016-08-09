5 حيل لابد أن تعرفها قبل تزيين منزلك

هذا الموضوع مختلف عما عهدناه لكنه مفيد للغاية، نقدم لك من خلال 5 حيل ينصحك بها الخبراء أن تهتم بها قبل تزيين منزلك، حتى يصبح منزلنا محط إعجاب كل ضيف يزورنا .
المطبخ وغرفة السفرة من أكثر الغرف التي يزورها الضيوف، ولضمان بقاء ضيوفك مستيقظين دائمًا إذا دعوتهم على العشاء مثلًا، عليك إضاءتهما جيدًا، باستخدام خيط رفيع من الإضاءة الصفراء حتى تخلق جو مريح ودافيء، وإذا أردت تصميم إضاءة حديثة إلى حد ما يمكنك توزيع عدة مصابيح صغيرة على مساحة السقف .
ربما يكون العنوان غامض نوعًا ما لكن رؤيتك للصورة تجعلك تفهم ما نقصده ويمكنك أيضًا رؤية أن الجدران غير مقسمة، وهو ما يسمى تقسيم غير مرئي للمساحة في منزلك محددة جيدًا دون قطع، لم يكن هذا الأمر على الجدران فقط بل أيضًا الأثاث مرتب بطريقة خلقت حدود بين كل غرفة وأخرى .
يمكنك أيضًا جعل التقسيم غير مرئي من خلال العناصر الزخرفية، ففي غرفة المعيشة يوجد تنين أحمر على الحائط، أما في السفرة فهنالك شجرة نخيل صغيرة ونباتات .
البانيو سبا في المنزل أمر يمكن أن تحسد عليه، تخيل عودتك من العمل مرهق تذهب إلى حمام وتفتح الصنيور الساخن حتى يمتليء البانيو سبا وتنسى العالم وسط الفقعات لدقائق، الأمر مدهش جدًا .
جعل الجدران متعددة الوظيفة أمر موفر للمساحة ويزيد من جمال منزلك أيضًا، يمكنك جعل الجدار بمثابة خزانة أو مكتبة تضع به مجموعة من الكتب كي تكون في متناول يديك، أو مكان لتخزين للدمي الخاصة بأطفالك.
حتى تجذب ضيوفك إلى منزلك يجب ان تتخلى عن خوفك وتترك المساحة لإبداعك، يمكنك فعل أي شيء مختلف في منزلك ولكن بشرط ألا تبالغ .
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: أفكارلغرفة غسيل جميلة