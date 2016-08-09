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5 حيل لابد أن تعرفها قبل تزيين منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة طوب Multicolored
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هذا الموضوع مختلف عما عهدناه لكنه مفيد للغاية، نقدم لك من خلال 5 حيل ينصحك بها الخبراء أن تهتم بها قبل تزيين منزلك، حتى يصبح منزلنا محط إعجاب كل ضيف يزورنا . 

1- الإضاءة المتعددة

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة طوب Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

المطبخ وغرفة السفرة من أكثر الغرف التي يزورها الضيوف، ولضمان بقاء ضيوفك مستيقظين دائمًا إذا دعوتهم على العشاء مثلًا، عليك إضاءتهما جيدًا، باستخدام خيط رفيع من الإضاءة الصفراء حتى تخلق جو مريح ودافيء، وإذا أردت تصميم إضاءة حديثة إلى حد ما يمكنك توزيع عدة مصابيح صغيرة على مساحة السقف .  

2- التقسيم الغير مرئي

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة طوب Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ربما يكون العنوان غامض نوعًا ما لكن رؤيتك للصورة تجعلك تفهم ما نقصده ويمكنك أيضًا رؤية أن الجدران غير مقسمة، وهو ما يسمى تقسيم غير مرئي للمساحة في منزلك محددة جيدًا دون قطع، لم يكن هذا الأمر على الجدران فقط بل أيضًا الأثاث مرتب بطريقة خلقت حدود بين كل غرفة وأخرى . 

يمكنك أيضًا جعل التقسيم غير مرئي من خلال العناصر الزخرفية، ففي غرفة المعيشة يوجد تنين أحمر على الحائط، أما في السفرة فهنالك شجرة نخيل صغيرة ونباتات . 

3- بانيو سبا في الحمام

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE حمام سيراميك White
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

البانيو سبا في المنزل أمر يمكن أن تحسد عليه، تخيل عودتك من العمل مرهق تذهب إلى حمام وتفتح الصنيور الساخن حتى يمتليء البانيو سبا وتنسى العالم وسط الفقعات لدقائق، الأمر مدهش جدًا . 

4- جدار متعدد الوظائف

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة نوم طوب Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

جعل الجدران متعددة الوظيفة أمر موفر للمساحة ويزيد من جمال منزلك أيضًا، يمكنك جعل الجدار بمثابة خزانة أو مكتبة تضع به مجموعة من الكتب كي تكون في متناول يديك، أو مكان لتخزين للدمي الخاصة بأطفالك. 

5- أطلق العنان لإبداعك

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة طوب Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

حتى تجذب ضيوفك إلى منزلك يجب ان تتخلى عن خوفك وتترك المساحة لإبداعك، يمكنك فعل أي شيء مختلف في منزلك ولكن بشرط ألا تبالغ . 

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أفكارلغرفة غسيل جميلة
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