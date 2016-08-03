كيف تحافظ على منزلك من الغبار والاتربة

- جميعا نواجه مشكلة الغبار في منازلنا ، واكثر من يعاني من ذلك هم الاشخاص شديد الحساسية , لذا يجب علينا أن نعرف مصادره ومكوناته حتى نستطيع تتبعه و مواجهته بطرق سليمة ..

- إذن فالغبار هو عبارة عن خليط من مجموعة مواد ’ أهمها الأتربة وأنواع من عث الغبار والبكتيريا والعفن والفطريات وحبوب اللقاح ووبر من شعر القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات ..

- ولأننا لا نرى كل هذه المكونات بالعين المجردة فإننا نلخصها في أتربة تتراكم في الاركان وعلى الاثاث .. ومنتشرة في الهواء داخل المنزل ..