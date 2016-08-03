كيف تحافظ على منزلك من الغبار والاتربة

- جميعا نواجه مشكلة الغبار في منازلنا ، واكثر من يعاني من ذلك هم الاشخاص شديد الحساسية , لذا يجب علينا أن نعرف مصادره ومكوناته حتى نستطيع تتبعه و مواجهته بطرق سليمة ..
- إذن فالغبار هو عبارة عن خليط من مجموعة مواد ’ أهمها الأتربة وأنواع من عث الغبار والبكتيريا والعفن والفطريات وحبوب اللقاح ووبر من شعر القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات ..
- ولأننا لا نرى كل هذه المكونات بالعين المجردة فإننا نلخصها في أتربة تتراكم في الاركان وعلى الاثاث .. ومنتشرة في الهواء داخل المنزل ..
لذا علينا بتتبع هذه المصادر وإيجاد حلول عملية لمكافحة الغبار الناتج عنها ، و يجب ان نعلم انه من اصعب التحديات ولكن يمكنك توفير الكثير من الوقت والجهد من خلال حلولنا الخاصة ..
1- اختيار سجادة صغيرة جيدة مخصصة لمنع الغبار عند مدخل منزلك ..
هذه السجادة تقوم بحماية المنزل من الميكروبات والاشياء العالقة بحذائك قبل الدخول الى المنزل ، ومن الافضل خلعه لانه مهما قامت بدورها يظل الحذاء اكبر ناقل للميكروبات لداخل المنزل ..
2- حديثا وجد اكسسوارات ’ فرش خاصة’ يتم تركيبها حول حلوق الابواب والشبابيك لمنع دخول الاتربة من خلالها ..
3- وضع الأشياء الصغيرة في كيس من البلاستيك وتجميدها. هذا أمر جيد لأشياء مثل لعب الأطفال ..
ويمكن أيضا الإكسسوارات وأدوات التنضيف ثم السماح لها بالذوبان الطبيعي وهكذا سيتم حمايتها من اي ميكروابات مثل عث الغبار ..
4- علينا بمنع توجد الحيوانات الاليفة بشكل دائم في غرفة النوم الخاصة بك وخصوصا على سريرك ، الكلاب والقطط تحمل الكثير من الوبر والغبار من الخارج وايضا من الهواء داخل المنزل ..
5-غسل الوسائد الخاصة بك .. الوسادة تعتبر مستعمرة من عث الغبار وفضلاتها يجب عليك استبدالها كل ستة اشهر الى سنة ..
6 - رفع البطاطين حين يأتي الصباح للسماح لسريرك بالتنفس وأيضا لنفضه من عث الغبار وقاذوراته ..
7- وعليك بحماية الفراش الخاص بك بتجليده ومعه الوسائد والمراتب وما تستطيع أيضا من أثاث المنزل حيث أن الجلد اقل التصاقا بالاتربة وانواع الغبار المختلفة ..
8- الوصول الى جميع الأركان والزوايا المظلمة والفتحات المرتفعة وتحت قطع الأثاث ..
- هذه الأماكن سهل تتراكم الأتربة فيها و بعد فترة تصبح أتربة لاصقة ويصعب تنظيفها والتخلص منها…
9 – تنظيف فلاتر الهواء الخاصة بالمكيفات… بشكل دائم مع الحفاظ على درجة حرارة المنزل وتقليل نسبة الرطوبة داخله…
10 - تعتبرالخزائن خزّانات للغبار، حيث تمتلئ بذرات غير مرئية ومستقرة في زوايا خفية من التسريحات والأدراج.
-وفي كل مرة نفتح فيها باب خزانة تدخل ذرات الغبار الدقيقة وتستقر فيها، وإذا ما اجتمعت مع الألياف التي تسقط باستمرار من ثيابنا والملابس أو أغطية الفراش الكتانية فقد تؤدي إلى تراكم الغبار بشكل كبير.
1 – بالإضافة إلى كنس السجاد احرص على تنظيف الأرضيات والأثاث المجاور على نحو منتظم.
2 – ضع السجاد الأصغر حجماً في الخارج كل أسبوع وقم بنفضه بقوة.
3- حاول أن تختار المساند التي يمكن تنظيفها بسهولة، وينصح باستخدام المساند ذات الوجوه التي يمكن نزعها أو قلبها.
4 – دائما وبشكل دوري يجب تنظيف الأرفف المعلقة والمكشوفة حتى تحافظ عليها بدون أتربة ..
5 – الحفاظ على أسطح الأثاث نظيفة واستعمال المنظف المناسب لكل نوع .. ذلك يساعد على عدم تجمع الأتربة عليها بشكل سريع
6 – إذا كان هناك نباتات ظل أو زهورعليك بتنظيفهم والعناية بهم ، لانهم آلة طبيعية من صنع الخالق لتجديد الهواء داخل المنزل ..