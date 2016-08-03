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كيف تحافظ على منزلك من الغبار والاتربة

آية منير آية منير
Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
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- جميعا نواجه مشكلة الغبار في منازلنا ، واكثر من يعاني من ذلك هم الاشخاص شديد الحساسية , لذا يجب علينا أن نعرف مصادره ومكوناته حتى نستطيع  تتبعه و مواجهته بطرق سليمة ..

- إذن فالغبار هو عبارة عن خليط من مجموعة مواد ’ أهمها  الأتربة  وأنواع من عث الغبار والبكتيريا والعفن والفطريات وحبوب اللقاح ووبر من شعر القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات ..

- ولأننا لا نرى كل هذه المكونات بالعين المجردة فإننا نلخصها في أتربة تتراكم في الاركان وعلى الاثاث .. ومنتشرة في الهواء داخل المنزل ..

ايجاد حلول ..

Departamento en La Condesa, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

لذا علينا بتتبع هذه المصادر وإيجاد حلول عملية لمكافحة الغبار الناتج عنها ، و يجب ان نعلم انه من اصعب التحديات ولكن يمكنك توفير الكثير من الوقت والجهد من خلال حلولنا الخاصة ..

سجادة صغيرة ..

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

1- اختيار سجادة صغيرة جيدة مخصصة  لمنع الغبار عند مدخل منزلك  ..

هذه السجادة تقوم بحماية المنزل من الميكروبات والاشياء العالقة بحذائك قبل الدخول الى المنزل ، ومن الافضل خلعه لانه مهما قامت بدورها يظل الحذاء اكبر ناقل للميكروبات لداخل المنزل ..

اكسسوارات خاصة ..

Winchmore Hill, London Maxlight شبابيك
Maxlight

Winchmore Hill, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

2-  حديثا وجد اكسسوارات ’ فرش خاصة’ يتم تركيبها حول حلوق الابواب والشبابيك لمنع دخول الاتربة من خلالها ..

نحمى أطفالنا ..

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة الاطفال
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

3- وضع الأشياء الصغيرة في كيس من البلاستيك وتجميدها. هذا أمر جيد لأشياء مثل لعب الأطفال ..

اكسسوارات نظيفة !

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

ويمكن أيضا الإكسسوارات وأدوات التنضيف ثم السماح لها بالذوبان الطبيعي وهكذا سيتم حمايتها من اي ميكروابات مثل عث الغبار ..

حيوانات أليفة…

homify غرفة نوم خشب
homify

homify
homify
homify

4- علينا بمنع توجد الحيوانات الاليفة بشكل دائم في  غرفة النوم الخاصة بك  وخصوصا على  سريرك ، الكلاب والقطط تحمل الكثير من الوبر والغبار من الخارج وايضا من الهواء داخل المنزل ..

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وسائد نظيفة ..

MASTER BEDROOM IS AND REN STUDIOS LTD غرفة نوم
IS AND REN STUDIOS LTD

MASTER BEDROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

5-غسل الوسائد الخاصة بك .. الوسادة تعتبر مستعمرة من عث الغبار وفضلاتها يجب عليك استبدالها كل ستة اشهر الى سنة ..

حلول عملية ..

Lofthome Bergen (NH), Blok Kats van Veen Architecten Blok Kats van Veen Architecten غرفة نوم
Blok Kats van Veen Architecten

Blok Kats van Veen Architecten
Blok Kats van Veen Architecten
Blok Kats van Veen Architecten

6 - رفع البطاطين حين يأتي الصباح  للسماح لسريرك بالتنفس وأيضا لنفضه من عث الغبار وقاذوراته ..

أأقل التصاقا ..

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design غرفة المعيشة
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

7- وعليك بحماية الفراش الخاص بك بتجليده ومعه الوسائد والمراتب وما تستطيع أيضا من أثاث المنزل حيث أن الجلد اقل التصاقا بالاتربة وانواع الغبار المختلفة ..

Фантазия, he.d group he.d group غرفة نوم Beige
he.d group

he.d group
he.d group
he.d group

8- الوصول الى جميع الأركان والزوايا المظلمة والفتحات المرتفعة  وتحت قطع الأثاث .. 

- هذه الأماكن سهل تتراكم الأتربة فيها و بعد فترة تصبح أتربة لاصقة ويصعب تنظيفها والتخلص منها…

9 – تنظيف فلاتر الهواء الخاصة بالمكيفات… بشكل دائم مع الحفاظ على درجة حرارة المنزل وتقليل نسبة الرطوبة داخله…

Dressing pièce complète, Centimetre.com Centimetre.com غرفة الملابس
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

10 - تعتبرالخزائن خزّانات للغبار، حيث تمتلئ بذرات غير مرئية ومستقرة في زوايا خفية من التسريحات والأدراج.

-وفي كل مرة نفتح فيها باب خزانة تدخل ذرات الغبار الدقيقة وتستقر فيها، وإذا ما اجتمعت مع الألياف التي تسقط باستمرار من ثيابنا والملابس أو أغطية الفراش الكتانية فقد تؤدي إلى تراكم الغبار بشكل كبير.

و أخيرا ​نصائح للتخلص من الغبار بشكل يومي ..

Messina Speicheröfen, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen غرفة المعيشة
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

1 – بالإضافة إلى كنس السجاد احرص على تنظيف الأرضيات والأثاث المجاور على نحو منتظم.

تنظيف أسبوعي ..

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

2 – ضع السجاد الأصغر حجماً في الخارج كل أسبوع وقم بنفضه بقوة.

تنظيف بسهولة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3-  حاول أن تختار المساند التي يمكن تنظيفها بسهولة، وينصح باستخدام المساند ذات الوجوه التي يمكن نزعها أو قلبها.

الأرفف المعلقة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

4 –  دائما وبشكل دوري يجب تنظيف الأرفف المعلقة والمكشوفة حتى تحافظ عليها بدون أتربة ..

أسطح لامعة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

5 – الحفاظ على أسطح الأثاث نظيفة واستعمال المنظف المناسب لكل نوع .. ذلك يساعد على عدم تجمع الأتربة عليها بشكل سريع 

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

6 – إذا كان هناك نباتات ظل أو زهورعليك بتنظيفهم والعناية بهم  ، لانهم آلة طبيعية من صنع الخالق لتجديد الهواء داخل المنزل ..

حمام راقى غير مكلف
شاركان بحلول اخرى لمكافحة الغبار ..

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