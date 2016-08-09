تأثيث شقة بسيطة ينقذها من الموت

تصميم هذا الحمام مستوحى من الطبيعة بداية من الألوان الأبيض والأزرق والتي تجعلك وكأنك تخطو على الرمال البيضاء في أحد الشواطيء للوصول إلى مياه البحر، مرورًا برف تجفيف المناشف بجانب الحوض الأشبه بكراسي البلاج.

في النهاية يمكننا القول أنه بإعطاء بعض الفرص البسيطة لخبراء مهرة يمكن أن تتحقق المعجزات وتتحول شقة مهملة إلى أخرى غاية في الجمال.

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