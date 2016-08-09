تأثيث شقة بسيطة ينقذها من الموت

في إحدى المدن الإيطالية لازال الطابع الريفي الودود يقبع في بعض المنازل، إلا أن المستأجرين الجدد يرغبون في شقق عصرية تلائم تطلعاتهم واحتياجتهم، ولذلك اتجه أصحاب العقارات إلى إعادة تصميم هذه شققهم حتى تجذب المستأجرين، وهو ما سنراه في هذا الموضوع تأثيث شقة بسيطة يحولها من حال إلى حال دعنا نعرض عليك كل شيء حدث في هذه الشقة .
على الرغم من المساحة الكبيرة لغرفة المعيشة الأساسية لهذه الشقة إلا أن لون الجدران والأرضية غير ملهمة بالمرة، وخالية من الأثاث عدا مكتب وحيد يقف على استحياء في إحدى الزوايا .
تحولت الغرفة الرثة سابقًا إلى غرفة معيشة نظيفة باللون الأبيض الساطع الذي سكن الجدران والسقف، وتبدلت الأرضيات الكئيبة بأرضيات خرسانية بسيطة وأنيقة في نفس الوقت، تعلوها الآرائك العثمانية المريحة عليها وسائد برتقالية وبيضاء تضفي لمسة من الحيوية على الغرفة، وتزينت الجدران بلوحات فنية راقية، يمكننا القول أخيرًا أن الحياة عادت إلى الغرفة بعدما كانت مساحة مهجورة.
غرفة المعيشة تؤدي إلى المطبخ فهما في مساحة مفتوحة تجمعهما، الخزانات عصرية وأنيقة، طاولة الطعام الخشبية تصميمها حديث جدًا والكراسي المعدنية فكرة فريدة من نوعها.
الأبيض هو المهيمن في غرفة النوم منعش ومريح، الفراش بسيط ولكنه فخم، رف الكتب زاد من جمال الغرفة، لكن ما يلفت الانتباه حقًا في هذه الغرفة هو المربعات الملونة على الحائط المقابل للسرير.
تصميم هذا الحمام مستوحى من الطبيعة بداية من الألوان الأبيض والأزرق والتي تجعلك وكأنك تخطو على الرمال البيضاء في أحد الشواطيء للوصول إلى مياه البحر، مرورًا برف تجفيف المناشف بجانب الحوض الأشبه بكراسي البلاج.
في النهاية يمكننا القول أنه بإعطاء بعض الفرص البسيطة لخبراء مهرة يمكن أن تتحقق المعجزات وتتحول شقة مهملة إلى أخرى غاية في الجمال.
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