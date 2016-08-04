اسس منزلك بجودة عالية وميزانية أقل

بناء منزل خاص حلم يراود البعض، منزل بُنيت كل تفاصيله وفقا لاحتياجاتك ورغباتك في بقعتك الحرة من العالم، إلا أن هذا الحلم قد يكون مكلف للغاية سواء في الجهد أو المال، وهو ما يثني الكثير عن القيام بهذه الخطوة تجنبا لكل التفاصيل المزعجة في الأمر مفضلين شراء منزل جاهز ليضيفوا له بعض لمساتهم الخاصة. ومع تزايد اتجاه ’اصنع بنفسك’ لدى المستهلكين، بداية تزين غطاء هاتفك المحمول نهاية بصنع الهاتف نفسه، ظهرت من جديد فكرة بناء المنزل الخاص وبقوة.

لذا قمنا في هوميفاي بإعداد كتاب الافكار هذا لنوفر لك بعض النصائح التي لابد أن تضعها في عين الاعتبار إذا أردت أن تبني منزلا بجودة عالية وميزانية أقل.