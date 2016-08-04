اسس منزلك بجودة عالية وميزانية أقل

بناء منزل خاص حلم يراود البعض، منزل بُنيت كل تفاصيله وفقا لاحتياجاتك ورغباتك في بقعتك الحرة من العالم، إلا أن هذا الحلم قد يكون مكلف للغاية سواء في الجهد أو المال، وهو ما يثني الكثير عن القيام بهذه الخطوة تجنبا لكل التفاصيل المزعجة في الأمر مفضلين شراء منزل جاهز ليضيفوا له بعض لمساتهم الخاصة. ومع تزايد اتجاه ’اصنع بنفسك’ لدى المستهلكين، بداية تزين غطاء هاتفك المحمول نهاية بصنع الهاتف نفسه، ظهرت من جديد فكرة بناء المنزل الخاص وبقوة.
لذا قمنا في هوميفاي بإعداد كتاب الافكار هذا لنوفر لك بعض النصائح التي لابد أن تضعها في عين الاعتبار إذا أردت أن تبني منزلا بجودة عالية وميزانية أقل.
أول ما سيشغل بالك عند البدء في بناء المنزل سيكون التكلفة بالطبع، وهو ما يجب أن يكون لديك تصور تقريبي عن حجمها. دعني أخبرك أن الأرض التي سيبنى عليها المنزل سيكون لها النصيب الأكبر من التكلفة الكلية، لذا فابتعد عن شراء ارض في المدن المزدحمة لأنها تطلب ميزانية كبيرة للغاية، بينما يمكنك الاتجاه إلى المناطق الغير مأهولة والتي ستدب فيها الحياة خلال سنوات. أكبر مثال على ذلك المدن العامرة الآن على الطرق الصحراوية التي تربط بين المحافظات في مصر.
مرحلة التصميم هى الأكثر أهمية في رحلة بناء المنزل، فمن خلال هذه المرحلة يمكنك تحديد رقم واقعي للتكلفة الكلية للبناء. تشمل مرحلة التصميم تحديد كل تفاصيل بناء البيت والإجابة على كل الأسئلة التي ستخطر ببالك،مثل الرسم التفصيلي الداخلي للغرف بالمقاسات شاملة مقاسات الشرفات، الخامات المستخدمة في الشرفات، هل ستكون زجاجة أم خشبية، مواد البناء التي ستحتاجها لإنهاء أعمال السباكة والنجارة بالمنزل..وجود كل هذه التفاصيل على الورق سيوفر لك الكثير من المال والجهد أثناء التصميم، ونوصي بأن تستعين بخبير تصميم في هذه المرحلة ليساعدك على اختيار الخامات ذات الجودة العالية والتي ستغنيك عن صداع أعمال الإصلاحات في البيت نتيجة الخامات الرديئة.
مما ستبني منزلك؟ سؤال قررت إجابته في مرحلة التصميم لكننا سنفرد له مساحة أكبر هنا، هل ستبنيه من الطوب والخرسان، أم ستفضل أن تقتني منزل خشبي كما في الأفلام الأمريكية. خامة بناء البيت يساعدك في تحديدها البيئة من حولك، مثل الرطوبة، شدة الرياح، هل ستحتاج لعزل حراري أو عزل أصوات، هل ستختلف خامة الحوائط الخارجية عن الحوائط الداخلية بالمنزل، كل هذه عوامل ستؤثر على اختيارك.
في الآونة الأخيرة ظهرت المنازل الصديقة للبيئة، والتي تعتمد في بناء هيكل البيت على المواد معاد استخدامها، مثل الطوب الحجري، الخشب، القوارير الزجاجية، وهو ما سيوفر لك الكثير من المال.
التصميم الداخلي للبيت أيضا يشكل نسبة كبيرة من التكلفة، فإذا كنت تبحث عن تصميمات داخلية بتكلفة بسيطة عليك أن تعتمد على الأسلوب التبسيطي، والذي يستثني كل ما هو غير مهم ويشغل حيز. هذه المدرسة في التصميم ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ساد الكساد الاقتصادي أنحاء العالم مع ندرة الموارد، أصبح الجميع يميل إلى كل ما هو بسيط وعملي بأقل التكلفة.
العزل الحراري لا يعني فقط بناء حوائط عازلة للحرارة والبرودة، ولكن تشمل أيضا نظام التدفئة والتبريد المركزي، عليك استشارة متخصص لاختيار مواد بجودة عالية لأن الإصلاحات في الأنظمة المركزية للبيت ستكلفك الكثير من المال والجهد فيما بعد.
لا تتصور أن قرارك لشكل وخامة النوافذ أمر يمكن تأجيله لمرحلة التنفيذ، فالتنوع الشديد في تصميم النوافذ قد يسبب تفاوت ضخم في حجم الميزانية، هل ستكون نوافذ زجاجية، أم خشبية مثلا. وإذا اخترت النوافذ الزجاجية أي نوع ستختار؛ الزجاج العازل للأتربة والصوت أم الزجاج العادي. أيضا مقاسات النوافذ عامل مهم في التكلفة، تجنب النوافذ الكبيرة التي تشغل الحائط بالكامل سواء عرضا أو طولا إذا أردت تخفيف الميزانية، كما أن ذلك سيجنبك أيضا تكلفة إضافية عند الحاجة لتركيب ستائر