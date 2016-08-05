7 خطوات لترتيب خزانة ملابسك بسهولة

تنظيم خزانة الملابس من المهام الدورية التى نحتاج للقيام بها خاصة مع شراء قطع جديدة من وقت لآخر، فنحتاج مساحات إضافية او إعادة ترتيب الخزانة، إن كان ترتيب الخزانة من المهام الثقيلة عليك فلا تقلق سنعرض لك 7 طرق بسيطة تساعدك على تنظيم الخزانة فى وقت قليل وتسهل عليك اختيار الملابس كل يوم.