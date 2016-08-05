7 خطوات لترتيب خزانة ملابسك بسهولة

تنظيم خزانة الملابس من المهام الدورية التى نحتاج للقيام بها خاصة مع شراء قطع جديدة من وقت لآخر، فنحتاج مساحات إضافية او إعادة ترتيب الخزانة، إن كان ترتيب الخزانة من المهام الثقيلة عليك فلا تقلق سنعرض لك 7 طرق بسيطة تساعدك على تنظيم الخزانة فى وقت قليل وتسهل عليك اختيار الملابس كل يوم.
أول خطوة هي أنك تفرغ الخزانات من محتواها والبدء في تنظيفها بشكل كامل للحفاظ على الملابس نظيفة وذات رائحة جميلة.
ثم عليك بعد ذلك التخطيط مسبقاً لكيفية توزيع الملابس حسب تصنيفها الذي تحب، كاللون مثلاً أو نوعها أو حسب من يلبسها مثلا في العائلة.
قسم الملابس حسب نوع الفصل الخاص بها بتحديد رف خاص لكل فصل (ملابس الشتاء- ملابس الخريف -… وهكذا)، فسيوفرعليك اختيار الملابس المناسبة لكل طقس بسهولة.يمكنك وضعها فى صناديق داخل الأرفف للحفاظ عليها من الأتربة والإضاءة .
وإن كانت مساحة الخزانة محدودة فيمكن أن تنقل ملابس الفصول الأخرى لمكان آخر بالغرفة لتستفيد من المساحة التى تشغلها.
قد تحب ترتيب الملابس حسب لونها حتى يسهل عليك البحث باللون.
أيضًا يمكن أن تقسم ترتيب الملابس بترتيب الأيام والاجازات فتوفر على نفسك سؤال كل يوم (ماذا أرتدى اليوم؟).كما سيكون من الأفضل تحديد ملابس للعمل وملابس للفسح والخروج حتى تحافظ على جودة الملابس.
فى حالة المساحات المحدودة،يمكن أن تقتنى وحدات عملية مثل الحامل القماشى الذى يساعدك على ترتيب الملابس سهلة الطوى بداخله مما يوفر مساحة للملابس المعلقة، كذلك يمكنك رؤية الملابس من خلاله بسهولة.
يتميز طى الملابس ورصها فوق بعضها البعض بتوفير مساحات واستغلال المساحات المحدودة، كما يسهل عليك البحث عن الملابس بدون أى فوضى.
إن كنت تحتفظين بالأحذية فى خزانة الملابس، فحاولى تخصيص الخزاناته المفتوحة لها لتحصل على تهوية مستمرة، افرغى الخزانة من الأحذية ونظفيها ثم رتبيهم على رفوف الخزانة وإن لم يكن متاح لديك رفوف مخصصة للأحذية يمكنك حفظهم فى صناديق مفتوحة فى أسفل الخزانة.
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