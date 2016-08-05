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7 خطوات لترتيب خزانة ملابسك بسهولة

هنادى موسى هنادى موسى
Placard-Dressing dans une chambre d'adulte, Centimetre.com Centimetre.com غرفة الملابسمخزن
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تنظيم خزانة الملابس من المهام الدورية التى نحتاج للقيام بها خاصة مع شراء قطع جديدة من وقت لآخر، فنحتاج مساحات إضافية او إعادة ترتيب الخزانة، إن كان ترتيب الخزانة من المهام الثقيلة عليك فلا تقلق سنعرض لك 7 طرق بسيطة تساعدك على تنظيم الخزانة فى وقت قليل وتسهل عليك اختيار الملابس كل يوم.

تفريغ الخزانة

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة الملابس
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

أول خطوة هي أنك تفرغ الخزانات من محتواها والبدء في تنظيفها بشكل كامل للحفاظ على الملابس نظيفة وذات رائحة جميلة.

ثم عليك بعد ذلك التخطيط مسبقاً لكيفية توزيع الملابس حسب تصنيفها الذي تحب، كاللون مثلاً أو نوعها أو حسب من يلبسها مثلا في العائلة.

الخطوة الثانية: ملابس الفصول المختلفة

Placard-Dressing dans une chambre d'adulte, Centimetre.com Centimetre.com غرفة الملابسمخزن
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

 قسم الملابس حسب نوع الفصل الخاص بها بتحديد رف خاص لكل فصل (ملابس الشتاء- ملابس الخريف -… وهكذا)، فسيوفرعليك اختيار الملابس المناسبة لكل طقس بسهولة.يمكنك وضعها فى صناديق داخل الأرفف للحفاظ عليها من الأتربة والإضاءة .

وإن كانت مساحة الخزانة محدودة فيمكن أن تنقل ملابس الفصول الأخرى لمكان آخر بالغرفة لتستفيد من المساحة التى تشغلها.

الخطوة الثالثة : ترتيب الملابس

Dressing-Room, Centimetre.com Centimetre.com غرفة الملابس
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

قد تحب ترتيب الملابس حسب لونها حتى يسهل عليك البحث باللون.

الخطوة الرابعة: ملابس كل يوم

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

أيضًا يمكن أن تقسم ترتيب الملابس بترتيب الأيام والاجازات فتوفر على نفسك سؤال كل يوم (ماذا أرتدى اليوم؟).كما سيكون من الأفضل تحديد ملابس للعمل وملابس للفسح والخروج حتى تحافظ على جودة الملابس.

الخطوة الخامسة: وحدات تخزين عملية

UMBRA хранение, Enjoyme Enjoyme غرفة الملابسمخزن
Enjoyme

Enjoyme
Enjoyme
Enjoyme

فى حالة المساحات المحدودة،يمكن أن تقتنى وحدات عملية مثل الحامل القماشى الذى يساعدك على ترتيب الملابس سهلة الطوى بداخله مما يوفر مساحة للملابس المعلقة، كذلك يمكنك رؤية الملابس من خلاله بسهولة.

الخطوة السادسة: طى الملابس

Частная двухуровневая квартира эскизное решение и фото , Рязанова Галина Рязанова Галина غرفة الملابس
Рязанова Галина

Рязанова Галина
Рязанова Галина
Рязанова Галина

يتميز طى الملابس ورصها فوق بعضها البعض بتوفير مساحات واستغلال المساحات المحدودة، كما يسهل عليك البحث عن الملابس بدون أى فوضى.

الخطوة السابعة: ترتيب الأحذية

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

إن كنت تحتفظين بالأحذية فى خزانة الملابس، فحاولى تخصيص الخزاناته المفتوحة لها لتحصل على تهوية مستمرة، افرغى الخزانة من الأحذية ونظفيها ثم رتبيهم على رفوف الخزانة وإن لم يكن متاح لديك رفوف مخصصة للأحذية يمكنك حفظهم فى صناديق مفتوحة فى أسفل الخزانة.

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