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شقة صغيرة أنيقة

هنادى موسى هنادى موسى
Recuperação Prédio | Ajuda, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج سيراميك Multicolored
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نعرض اليوم تحول منزل صغير فى بوسطون لمنزل ذو نمط عصرى ويوفر لأصحابة حياة جديدة ومختلفة باللمسات الحديثة التى تم إضافتها له.

واجهة المنزل

Recuperação Prédio | Ajuda, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX منزل عائلي كبير حجر Yellow
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

دائمًا ماتكون واجهة المنزل هى البداية التى تكون إنطباع يسبق دخول المنزل! فوجود المنزل فى مدينة تاريخية كان من العوامل الأساسية التى اختار على أساسها المصممين تصميم معمارى كلاسيكى مع ألوان  للجدران منسجمة مع ألوان النوافذ والشرفات.

باب المنزل

Recuperação Prédio | Ajuda, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX منزل عائلي كبير حديد Grey
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

تم تصميم باب أنيق يتماشى مع نمط المنزل بألوان متناسقة مع واجهة المنزل.

مدخل المنزل

Recuperação Prédio | Ajuda, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج سيراميك Multicolored
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

يعد مدخل المنزل من الأماكن التى تسبب راحة فى المكان قبل الدخول إلى المنزل خاصة فى وجود تصميم مميز بألوان انيقة وأرضية مميزة، كما يتسم تصميم السلم بالبساطة والأناقة وتنسجم ألوانه مع الجدران والأرضية الخشبية كل ذلك يجعل من المدخل لوحة فنية تملأ المكان بالحيوية.

الأناقة فى التفاصيل

Recuperação Prédio | Ajuda, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب نقي Beige
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

رغم انها من التفاصيل الصغيرة إلا أن اختيار مقابض مميزة على ذوقك الشخصى الخاص يضفى لمسة فريدة على ديكور المنزل.

غرفة النوم

Recuperação Prédio | Ajuda, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX غرفة نوم MDF White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

صُممت خزانة ملابس بسيطة وأنيقة تتماشى مع نمط المنزل بألوان هادئة متناسقة مع أرضية الغرفة الخشبية الطبيعية التى تفتح المجال لتعدد الألوان داخل الغرفة.

وحدات التخزين

Recuperação Prédio | Ajuda, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX غرفة نوم MDF White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

مايميز أى خزانة هى وحدات التخزين المتوفرة بها، فهنا تم توفير أكثر من رف للتخزين مما يجعل الإستفادة من كل مساحة متاحة بالخزانة . كما تم تركيب وحدات إنارة صغيرة داخل الخزانة حتى يسهل البحث عن الملابس والأشياء بداخلها خاصة مع تعدد وحدات التخزين.

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المطبخ

Recuperação Prédio | Ajuda, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX مطبخ ذو قطع مدمجة سيراميك White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

صمم المطبخ على نمط عصرى مميز بدمج ألوان الأبيض والرمادى والأسود، وأسطح عمل رخامية تتماشى مع وحدات التخزين البيضاء.

كما تم تزيين الجدران بسيراميك لامع ذو جودة عالية يسهل تنظيفه ويضفى أناقة على المطبخ.

الحمام

Recuperação Prédio | Ajuda, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX حمام سيراميك White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

تم تجهيز الحمام بقطع بسيطة وعملية تتماشى مع مساحة الغرفة بإختيار حوض صغير تعلوه مرآة متوسطة الحجم ولكن واضحة وتؤدى وظيفتها بنجاح، كما تعكس الإضاءة الطبيعية التى تصل للحمام فتملأ أركانه بالنور.

كما تم تركيب خزانة خشبية أسفل الحوض كوحدة تخزين لأدوات الحمام. واختير لون الخزانة ليتماشى مع طلاء الجدران فلا يؤثر على نمط الديكور.

الفناء

Recuperação Prédio | Ajuda, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX بلكونة أو شرفة سيراميك Yellow
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

وأخيرًا تم تجهيز فناء المنزل بأرضية مريحة تجهز المكان للاستخدام فى التجمعات العائلية كما يمكن إقامة حفلات الشواء مع الأصدقاء فى الهواء الطلق.

شقة ملونة نابضة بالحياة

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