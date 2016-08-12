شقة صغيرة أنيقة

يعد مدخل المنزل من الأماكن التى تسبب راحة فى المكان قبل الدخول إلى المنزل خاصة فى وجود تصميم مميز بألوان انيقة وأرضية مميزة، كما يتسم تصميم السلم بالبساطة والأناقة وتنسجم ألوانه مع الجدران والأرضية الخشبية كل ذلك يجعل من المدخل لوحة فنية تملأ المكان بالحيوية.