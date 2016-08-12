شقة صغيرة أنيقة

نعرض اليوم تحول منزل صغير فى بوسطون لمنزل ذو نمط عصرى ويوفر لأصحابة حياة جديدة ومختلفة باللمسات الحديثة التى تم إضافتها له.
دائمًا ماتكون واجهة المنزل هى البداية التى تكون إنطباع يسبق دخول المنزل! فوجود المنزل فى مدينة تاريخية كان من العوامل الأساسية التى اختار على أساسها المصممين تصميم معمارى كلاسيكى مع ألوان للجدران منسجمة مع ألوان النوافذ والشرفات.
تم تصميم باب أنيق يتماشى مع نمط المنزل بألوان متناسقة مع واجهة المنزل.
يعد مدخل المنزل من الأماكن التى تسبب راحة فى المكان قبل الدخول إلى المنزل خاصة فى وجود تصميم مميز بألوان انيقة وأرضية مميزة، كما يتسم تصميم السلم بالبساطة والأناقة وتنسجم ألوانه مع الجدران والأرضية الخشبية كل ذلك يجعل من المدخل لوحة فنية تملأ المكان بالحيوية.
رغم انها من التفاصيل الصغيرة إلا أن اختيار مقابض مميزة على ذوقك الشخصى الخاص يضفى لمسة فريدة على ديكور المنزل.
صُممت خزانة ملابس بسيطة وأنيقة تتماشى مع نمط المنزل بألوان هادئة متناسقة مع أرضية الغرفة الخشبية الطبيعية التى تفتح المجال لتعدد الألوان داخل الغرفة.
مايميز أى خزانة هى وحدات التخزين المتوفرة بها، فهنا تم توفير أكثر من رف للتخزين مما يجعل الإستفادة من كل مساحة متاحة بالخزانة . كما تم تركيب وحدات إنارة صغيرة داخل الخزانة حتى يسهل البحث عن الملابس والأشياء بداخلها خاصة مع تعدد وحدات التخزين.
صمم المطبخ على نمط عصرى مميز بدمج ألوان الأبيض والرمادى والأسود، وأسطح عمل رخامية تتماشى مع وحدات التخزين البيضاء.
كما تم تزيين الجدران بسيراميك لامع ذو جودة عالية يسهل تنظيفه ويضفى أناقة على المطبخ.
تم تجهيز الحمام بقطع بسيطة وعملية تتماشى مع مساحة الغرفة بإختيار حوض صغير تعلوه مرآة متوسطة الحجم ولكن واضحة وتؤدى وظيفتها بنجاح، كما تعكس الإضاءة الطبيعية التى تصل للحمام فتملأ أركانه بالنور.
كما تم تركيب خزانة خشبية أسفل الحوض كوحدة تخزين لأدوات الحمام. واختير لون الخزانة ليتماشى مع طلاء الجدران فلا يؤثر على نمط الديكور.
وأخيرًا تم تجهيز فناء المنزل بأرضية مريحة تجهز المكان للاستخدام فى التجمعات العائلية كما يمكن إقامة حفلات الشواء مع الأصدقاء فى الهواء الطلق.