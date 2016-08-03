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مداخل بيوت وألوان رائعة

آية منير آية منير
Old School Croft, Glen Dye, Banchory, Aberdeenhire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك
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باب المدخل هو عنوان منزلك وأول انطباع عنه ، فعليك أن يناسب جمال تصميم منزلك  .. لكى تصل رسالة لكل من يراه ’ هذا منزل أنيق ذو مدخل راقي ’ ..

باب المدخل عنصر مهم ..

Das Parkettstudio in Zella-Mehlis/Thüringen lädt Sie ein, Parkett Kessel Meisterfachbetrieb Parkett Kessel Meisterfachbetrieb شبابيك خشب
Parkett Kessel Meisterfachbetrieb

Parkett Kessel Meisterfachbetrieb
Parkett Kessel Meisterfachbetrieb
Parkett Kessel Meisterfachbetrieb

وعند اختياراللون المناسب يصبح الباب جزء مكمل لتصميم المنزل ويضيف له لمسة ساحرة .. وعلى الرغم من ذلك البعض يهملون هذا العنصر المهم ، لذلك علينا تصميمه على أعلى مستوي من التصميم ليليق بالمنزل وتصميمات الديكور الخاصة ورقي أصحاب المنزل.

اليك هذه النصائح أولا لتصميم مدخل منزلك بشكل راقي :

1- اختيار اللون الذي يناسب منزلك ..

ksawery brick house, REFORM Konrad Grodziński REFORM Konrad Grodziński شبابيك
REFORM Konrad Grodziński

REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński

دائما كنا نري المنازل القديمة ذات مداخل تميل للالوان الداكنة جدا لاعتقادهم أنها الوان تعطي فخامة للتصميم .. وتصاميم خشبية ضخمة ذات تفاصيل كثيرة جدا .. ولكن مع مرور الوقت يثير هذه الالوان والتصاميم الخشبية الداكنة الشعور بالاكتئاب ..

لمسة جريئة ..

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

الأحمر’ إذا كنت ذات شخصية جريئة تكره الحدود والحواجز، فاختار دهان باب منزلكِ باللون الأحمر الناري، فهو لون ملئ بالعاطفة الجياشة والطاقة والحيوية معاً، بخلاف ما يعكسه اللون من ثقة في النفس لأهل البيت.

- الوان زاهية ..

MEYLENSTEIN: Wohnungsumbau Berlin-Schöneberg, Meylenstein Meylenstein شبابيك خشب Red
Meylenstein

Meylenstein
Meylenstein
Meylenstein

- مع مرور الوقت وتطور عالم الديكور اصبحت الاختيارات مفتوحة أمامك لتختار لونك المفضل ..

الوان زاهية ومشرقة واحيانا مستوحاة من الطبيعة وأيضا بها لمسة جنون ومرح ’ .

2- ​اختيار اللون الذي يناسب شخصيتك .

緑の環境と住宅, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

- كل لون له معنى ويعطي رسالة عنك لمن يرى منزلك من الخارج .. فهو عنوان بيتك ببساطة ن إليك هذه هي بعض  الالوان المستخدمة في المداخل وماذا تعني  :

إشراق الشمس…

ミモザの木から発想した家, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

الأصفر بعض الأشخاص عند اختيار لون دهان أبواب منازلهم، يخشون تجربة الألوان الجريئة معتقدين أنها ربما قد تدل على أن أصحاب البيت أشخاص يفتقرون للذوق الرفيع، في حين أن تلك النظرية غير سليمة مطلقاً. فتجربة اللون الأصفر المشع تدفع كل ضيوفكِ للشعور بالسعادة والابتسام، خاصة عندما ينعكس عليه ضوء الشمس المشرق.

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لون ناري ..

Porte interne in legno linea MODULES, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

البرتقالي إذا كنت ترغب في تطبيق لون يرحب بضيوفك دون أن تقول ذلك بنفسك ، فادهن باب منزلكِ باللون البرتقالي، فهو لون يعكس القوة والمرح في آن واحد.

لمسة راقية ..

Двери эксклюзив – есть чем удивить, Lesomodul Lesomodul شبابيك
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

اللون الأسود من الألوان التي لا تضاهي ولا يمكنك تجنبها عند اختيار لون دهان باب المنزل الخارجي، فهو يكسب المنزل عنصري الفخامة والأناقة في آن واحد، وحتى تكتمل الصورة لا تنسى دهان طبقة لامعة كخطوة أخيرة، بعد الانتهاء من دهان الباب باللون الأسود، حتى يجعل اللون أكثر بريقاً.

الكلاسيكية المطلقة والحداثة الانيقة .. ابواب سوداء لامعة كفيلة بان تجعل منزل ذو اطلالة راقية ..

لون البحر ..

Long Crendon, MailenDesign MailenDesign شبابيك
MailenDesign

Long Crendon

MailenDesign
MailenDesign
MailenDesign

الازرق السماوي طلة صفاء على باب منزلكِ، ادهن بابك باللون الأزرق السماوي، حيث يرمز ذلك اللون لجو البحر والسماء الزرقاء الصافية، مما يمنحك راحة غريبة عند دخول بيتك.

لون الطبيعة ..

Residence in Goregaon, Design Kkarma (India) Design Kkarma (India) شبابيك
Design Kkarma (India)

Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)

الأخضر من الألوان التي ترمز للطبيعة والنقاء، لذا فإن عملية تطبيقه بدرجاته المختلفة تمنح المكان روح الهدوء والسكينة. إذا كنت ترغبين في انعكاس روح الشقاوة وفي ذات الوقت الرصانة، ادهن باب منزلك باللون الأخضر الفاتح. أما في حالة رغبنك في أن يبدو باب منزلك من أجواء الطبيعة الريفية، فعليك باللون الأخضر الداكن  لون الطبيعة ..

 اللون المنعش يصنع لك لوحتك الخاص مع قليل من الديكورات من النبات تصنح لوحة طبيعية مميزة.

لون الهدوء ..

Ambienti Contemporary, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

الازرق على الرغم من انه دائم الاستخدام داخل المنزل الا انه اذا استخدم كدهان خارجي يعطي حيوية وانتعاش وعليك باستخدامه لامع ..

​لون الاخضر Mint ..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

لون الاخضر Mint  كقطعة حلوى وضعتها اما منزلك .. ابتسامة رقيقة تعطي شعور بالراحة  والانتعاش ..

خطوات لطلاء باب منزلك بنفسك ..

Villa Dechets, Frédéric TABARY Frédéric TABARY شبابيك خشب Multicolored
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

أولاً:  نحضير الباب المراد طلائه بشكل مناسب، حيث أنّ جودة عملية الطلاء تعتمد على الالتصاق الجيد للطلاء عليه، أي عندما يكون ناعماً ونظيفاً. لذلك، نهتم بإزالة الغبار والشوائب المتراكمة عليه، ويجب أن يتم غسله بمادة منظفة مائية، ثمّ شطفيه بالماء واتركيه ليصبح جاف تماماً.

ثانيا : إختار نوع دهان جيّد، واحرصي دائماً أن يكون مختصّ للأبواب.

Porta principal pivotante vermelha ARQ Ana Lore Burliga Miranda شبابيك
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Porta principal pivotante vermelha

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

اختيار اللون ..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

ثالثا ’  إختار اللون المناسب للون شقتك. فمن أكثر الأخطاء عند دهان المنزل هي إختيار لون مفضّل دون مراعاة تناسقه مع بقية دهانات البيت والأثاث الداخلي والخارجي. وهكذا، حاول أن تختار لون باب مناسب للألوان الأساسية في المنزل، ويمكنك إستعمال بعض الأكسسوارات بشكل مناسب. .

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