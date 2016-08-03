مداخل بيوت وألوان رائعة

الأخضر من الألوان التي ترمز للطبيعة والنقاء، لذا فإن عملية تطبيقه بدرجاته المختلفة تمنح المكان روح الهدوء والسكينة. إذا كنت ترغبين في انعكاس روح الشقاوة وفي ذات الوقت الرصانة، ادهن باب منزلك باللون الأخضر الفاتح. أما في حالة رغبنك في أن يبدو باب منزلك من أجواء الطبيعة الريفية، فعليك باللون الأخضر الداكن لون الطبيعة ..

اللون المنعش يصنع لك لوحتك الخاص مع قليل من الديكورات من النبات تصنح لوحة طبيعية مميزة.