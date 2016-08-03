مداخل بيوت وألوان رائعة

باب المدخل هو عنوان منزلك وأول انطباع عنه ، فعليك أن يناسب جمال تصميم منزلك .. لكى تصل رسالة لكل من يراه ’ هذا منزل أنيق ذو مدخل راقي ’ ..
وعند اختياراللون المناسب يصبح الباب جزء مكمل لتصميم المنزل ويضيف له لمسة ساحرة .. وعلى الرغم من ذلك البعض يهملون هذا العنصر المهم ، لذلك علينا تصميمه على أعلى مستوي من التصميم ليليق بالمنزل وتصميمات الديكور الخاصة ورقي أصحاب المنزل.
اليك هذه النصائح أولا لتصميم مدخل منزلك بشكل راقي :
دائما كنا نري المنازل القديمة ذات مداخل تميل للالوان الداكنة جدا لاعتقادهم أنها الوان تعطي فخامة للتصميم .. وتصاميم خشبية ضخمة ذات تفاصيل كثيرة جدا .. ولكن مع مرور الوقت يثير هذه الالوان والتصاميم الخشبية الداكنة الشعور بالاكتئاب ..
’ الأحمر’ إذا كنت ذات شخصية جريئة تكره الحدود والحواجز، فاختار دهان باب منزلكِ باللون الأحمر الناري، فهو لون ملئ بالعاطفة الجياشة والطاقة والحيوية معاً، بخلاف ما يعكسه اللون من ثقة في النفس لأهل البيت.
- مع مرور الوقت وتطور عالم الديكور اصبحت الاختيارات مفتوحة أمامك لتختار لونك المفضل ..
’ الوان زاهية ومشرقة واحيانا مستوحاة من الطبيعة وأيضا بها لمسة جنون ومرح ’ .
- كل لون له معنى ويعطي رسالة عنك لمن يرى منزلك من الخارج .. فهو عنوان بيتك ببساطة ن إليك هذه هي بعض الالوان المستخدمة في المداخل وماذا تعني :
الأصفر بعض الأشخاص عند اختيار لون دهان أبواب منازلهم، يخشون تجربة الألوان الجريئة معتقدين أنها ربما قد تدل على أن أصحاب البيت أشخاص يفتقرون للذوق الرفيع،
في حين أن تلك النظرية غير سليمة مطلقاً. فتجربة اللون الأصفر المشع تدفع كل
ضيوفكِ للشعور بالسعادة والابتسام، خاصة عندما ينعكس عليه ضوء الشمس المشرق.
البرتقالي إذا كنت ترغب في تطبيق لون يرحب بضيوفك دون أن تقول ذلك بنفسك ، فادهن باب منزلكِ باللون البرتقالي، فهو لون يعكس القوة والمرح في آن واحد.
اللون الأسود من الألوان التي لا تضاهي ولا يمكنك تجنبها عند اختيار لون دهان باب المنزل الخارجي، فهو يكسب المنزل عنصري الفخامة والأناقة في آن واحد، وحتى تكتمل الصورة لا تنسى دهان طبقة لامعة كخطوة أخيرة، بعد الانتهاء من دهان
الباب باللون الأسود، حتى يجعل اللون أكثر بريقاً.
الكلاسيكية المطلقة والحداثة الانيقة .. ابواب سوداء لامعة كفيلة بان تجعل منزل ذو اطلالة راقية ..
الازرق السماوي طلة صفاء على باب منزلكِ، ادهن بابك باللون الأزرق السماوي، حيث يرمز ذلك اللون لجو البحر والسماء الزرقاء الصافية، مما يمنحك راحة غريبة عند دخول
بيتك.
الأخضر من الألوان التي ترمز للطبيعة والنقاء، لذا فإن عملية تطبيقه بدرجاته المختلفة تمنح المكان روح الهدوء والسكينة. إذا كنت ترغبين في انعكاس روح الشقاوة وفي ذات
الوقت الرصانة، ادهن باب منزلك باللون الأخضر الفاتح. أما في حالة رغبنك في أن يبدو باب منزلك من
أجواء الطبيعة الريفية، فعليك باللون الأخضر الداكن لون الطبيعة ..
اللون المنعش يصنع لك لوحتك الخاص مع قليل من الديكورات من النبات تصنح لوحة طبيعية مميزة.
الازرق على الرغم من انه دائم الاستخدام داخل المنزل الا انه اذا استخدم
كدهان خارجي يعطي حيوية وانتعاش وعليك باستخدامه لامع ..
لون الاخضر Mint كقطعة حلوى وضعتها اما منزلك .. ابتسامة رقيقة تعطي شعور بالراحة والانتعاش ..
أولاً: نحضير الباب المراد طلائه بشكل مناسب، حيث أنّ جودة عملية الطلاء تعتمد على الالتصاق الجيد للطلاء عليه، أي عندما يكون ناعماً ونظيفاً. لذلك، نهتم بإزالة الغبار والشوائب المتراكمة عليه، ويجب أن يتم غسله بمادة منظفة مائية، ثمّ شطفيه بالماء واتركيه ليصبح جاف تماماً.