9 أفكار مختلفة للأرضيات ومزايا وعيوب كل واحدة

الحدائق والشرفات يزيد الاهتمام بها وتقدير أهميتها في المنزل، فـمن الممكن أن تصبح منطقة للعزلة والاسترخاء والهروب من الضغوط، أو للجلوس مع الأصدقاء والأسرة لتداول الأحاديث بعيدًا عن أجواء غرفة المعيشة الأكثر رسمية، يمكن أن تزين حديقتك أو شرفتك بمجموعة من الفوانيس الجميلة أو الكراسي المريحة، أمر جميل لكن الأساس في كل ذلك هي أرضيتهما لذلك نقدم لك من خلال هذا الموضوع 9 أفكار مختلفة بمميزات وعيوب كل فكرة.