9 أفكار مختلفة للأرضيات ومزايا وعيوب كل واحدة

الحدائق والشرفات يزيد الاهتمام بها وتقدير أهميتها في المنزل، فـمن الممكن أن تصبح منطقة للعزلة والاسترخاء والهروب من الضغوط، أو للجلوس مع الأصدقاء والأسرة لتداول الأحاديث بعيدًا عن أجواء غرفة المعيشة الأكثر رسمية، يمكن أن تزين حديقتك أو شرفتك بمجموعة من الفوانيس الجميلة أو الكراسي المريحة، أمر جميل لكن الأساس في كل ذلك هي أرضيتهما لذلك نقدم لك من خلال هذا الموضوع 9 أفكار مختلفة بمميزات وعيوب كل فكرة.
الأرضيات المصنوعة من الطين المصبوب في كتل مربعة الشكل تجمع بين اللونين البيج والبني أمر جميل ويعطي لمسة ناعمة للطراز الريفي المستخدم، لكن عيبه الوحيد هو إذا تسربت شحوم إليها من الصعب تنظيفها .
تراس ريفي كما نرى الحجارة هي العنصر المسيطر في ديكوره سواء الجدران أو الأرضية وهو طراز شائع في بلاد الشام، و خاصة في جزر البليار، وذلك لأنه يعطي لمسة طبيعية للمكان ومن حيث التكلفة فهو موفر، بالإضافة إلى مظهرها الرائع مع الطاولة والكراسي الخشبية .
من أكثر المواد شعبية هو الخشب وذلك لأنه يتمتع بعدة مميزات منها سعره المناسب وسهولة تركيبه، بالإضافة إلى كونه أنيق ويوفر الشعور بالدفء في المكان، ويتم دهنها بزيوت الطلاء حتى لا تتأثر بعوامل الطقس، في النهاية الأرضيات الخشبية عملية جدًا وأنيقة.
الخرسانة تتمتع بمميزات قوية تجعلها هي الافضل في استخدامها في تغطية الأرضيات وهي أنها فخمة جدًا وتتكيف مع أي بيئة ولا تحتاج رعاية فيما بعد على عكس الأرضيات الخشبية مثلًا، ولكن عيبها الوحيد أنها مرتفعة التكلفة فإذا توافرات لك الأمكانيات ننصحك بالاعتماد عليها .
الاعتماد على الأرضيات المصنوعة من البلاط أمر له شعبيته لدى الخبراء والمهندسين المعماريين في إيطاليا وشبه الجزيرة الايبيرية، نظرًا للطفرة التي حدثت في البرتغال وهي صناعة البلاط مما أثر في المناطق المحيطة بها مثل نابولي وساحل أمالفي، فهو مناسب جدًا لأرضية الشرفة يمكن الاختيار ما بين تصاميمه المختلفة سواء السادة أو المزركشة، وملائمة جدًا للبيئة .
الحجارة السوداء في أرضية الشرفة أمر مكلف لكنه يعطي لمسة فخامة إلى شرفتك، وأنيق جدًا ويجعل المساحة تبدو متطورة على الرغم من بساطتها .
من المواد الأكثر استخدامًا في السنوات الأخيرة هو المطاط المحبب وذلك لسهولة تركيبه يمكنك تغييره في غضون أيام قليلة، كما أنه بمثابة عازل للحرارة والصوت، وسعره ليس مرتفع جدًا كل هذه المزايا تفسر لما كل هذا الإقبال عليه .
ليست المادة المعتادة لصناعة الأرضيات لكنها اختيار لطيف ومختلف، لكن إذا اختارته عليك أن تنسى فكرة المشي حافي القدمين عليها، ويجب استخدام أثاث ذو أرجل سميكة حتى يتلائم معها.
منصة خشبية، خشب الساج، وتربة أجش، عناصر مختلفة تشارك في صناعة هذه الأرضية إلى إن نسبها متوازنة، فـعلى الرغم من اختلافها إلا أنها لا تزعج العين عند النظر إليها .
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