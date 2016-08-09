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9 أفكار مختلفة للأرضيات ومزايا وعيوب كل واحدة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners بلكونة أو شرفة
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الحدائق والشرفات يزيد الاهتمام بها وتقدير أهميتها في المنزل، فـمن الممكن أن تصبح منطقة للعزلة والاسترخاء والهروب من الضغوط، أو للجلوس مع الأصدقاء والأسرة لتداول الأحاديث بعيدًا عن أجواء غرفة المعيشة الأكثر رسمية، يمكن أن تزين حديقتك أو شرفتك بمجموعة من الفوانيس الجميلة أو الكراسي المريحة، أمر جميل لكن الأساس في كل ذلك هي أرضيتهما لذلك نقدم لك من خلال هذا الموضوع 9 أفكار مختلفة بمميزات وعيوب كل فكرة.  

1- كلاي

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الأرضيات المصنوعة من الطين المصبوب في كتل مربعة الشكل تجمع بين اللونين البيج والبني أمر جميل ويعطي لمسة ناعمة للطراز الريفي المستخدم، لكن عيبه الوحيد هو إذا تسربت شحوم إليها من الصعب تنظيفها . 

2- الأحجار

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حديقة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

تراس ريفي كما نرى الحجارة هي العنصر المسيطر في ديكوره سواء الجدران أو الأرضية وهو طراز شائع في بلاد الشام، و خاصة في جزر البليار، وذلك لأنه يعطي لمسة طبيعية للمكان ومن حيث التكلفة فهو موفر، بالإضافة إلى مظهرها الرائع مع الطاولة والكراسي الخشبية . 

3- الخشب

Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners بلكونة أو شرفة
Quercus Jardiners

Quercus Jardiners
Quercus Jardiners
Quercus Jardiners

من أكثر المواد شعبية هو الخشب وذلك لأنه يتمتع بعدة مميزات منها سعره المناسب وسهولة تركيبه، بالإضافة إلى كونه أنيق ويوفر الشعور بالدفء  في المكان، ويتم دهنها بزيوت الطلاء حتى لا تتأثر بعوامل الطقس، في النهاية الأرضيات الخشبية عملية جدًا وأنيقة.  

4- الخرسانة

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura بلكونة أو شرفة
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

الخرسانة تتمتع بمميزات قوية تجعلها هي الافضل في استخدامها في تغطية الأرضيات وهي أنها فخمة جدًا وتتكيف مع أي بيئة ولا تحتاج رعاية فيما بعد على عكس الأرضيات الخشبية مثلًا، ولكن عيبها الوحيد أنها مرتفعة التكلفة فإذا توافرات لك الأمكانيات ننصحك بالاعتماد عليها . 

5 – البلاط

homify بلكونة أو شرفة سيراميك
homify

homify
homify
homify

الاعتماد على الأرضيات المصنوعة من البلاط  أمر له شعبيته لدى الخبراء والمهندسين المعماريين في إيطاليا وشبه الجزيرة الايبيرية، نظرًا للطفرة التي حدثت في البرتغال وهي صناعة البلاط مما أثر في المناطق المحيطة بها مثل نابولي وساحل أمالفي، فهو مناسب جدًا لأرضية الشرفة يمكن الاختيار ما بين تصاميمه المختلفة سواء السادة أو المزركشة، وملائمة جدًا للبيئة . 

6- حجر

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH بلكونة أو شرفة
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

الحجارة السوداء في أرضية الشرفة أمر مكلف لكنه يعطي لمسة فخامة إلى شرفتك، وأنيق جدًا ويجعل المساحة تبدو متطورة على الرغم من بساطتها . 

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7- المطاط المحبب

TERRACE CHILL OUT WARCO Bodenbeläge بلكونة أو شرفة
WARCO Bodenbeläge

TERRACE CHILL OUT

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

من المواد الأكثر استخدامًا في السنوات الأخيرة هو المطاط المحبب وذلك لسهولة تركيبه يمكنك تغييره في غضون أيام قليلة، كما أنه بمثابة عازل للحرارة والصوت، وسعره ليس مرتفع جدًا كل هذه المزايا تفسر لما كل هذا الإقبال عليه . 

8- حجارة صغيرة مصقولة

MEU RANCHO CONTAINER, AD ARQUITETURA E DESIGN AD ARQUITETURA E DESIGN بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
AD ARQUITETURA E DESIGN

AD ARQUITETURA E DESIGN
AD ARQUITETURA E DESIGN
AD ARQUITETURA E DESIGN

ليست المادة المعتادة لصناعة الأرضيات لكنها اختيار لطيف ومختلف، لكن إذا اختارته عليك أن تنسى فكرة المشي حافي القدمين عليها، ويجب استخدام أثاث ذو أرجل سميكة حتى يتلائم معها.  

9- مزيج من المواد

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

منصة خشبية، خشب الساج، وتربة أجش، عناصر مختلفة تشارك في صناعة هذه الأرضية إلى إن نسبها متوازنة، فـعلى الرغم من اختلافها إلا أنها لا تزعج العين عند النظر إليها . 

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