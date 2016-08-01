ديكورات الأعمدة الرخامية

تصميم أعمدة رخامية حول باب المنزل من الأفكار التى تضفى فخامة على منزلك كما تجعله فريد، لما يتميز به الرخام من منظر أنسق خاصة مع تناسق ألوانه مع واجهة المنزل.ويعد هذا التصميم امتداد لتميز ديكور المنزل من الداخل والخارج أيضًا.