ديكورات الأعمدة الرخامية

تتميز الأعمدة الرخامية بأنها تضفى أناقة وفخامة غير تقليدية على ديكور المنازل والمبانى، فالأعمدة الرخامية تم بنائها على مدار التاريخ لتزين القصورفى كل الحقبات التاريخية بكل الحضارات المختلفة،سواء فى داخل المنزل أم خارجه، كديكور بشكل عام وفى نفس الوقت تدعم المبانى وتزين الشرفات.
هنا تصميم لديكور الأعمدة الرخامية داخل المنزل، ويناسب هذا التصميم المداخل التى تتميز بإتساع المساحة فتساعدنا على اختيار ديكور مختلف وتعمل على تقسيم المساحات بدون جدران فتميزمدخل المنزل كغرفة استقبال فريدة تخطف الانظار من أول وهلة.
تصميم أعمدة رخامية حول باب المنزل من الأفكار التى تضفى فخامة على منزلك كما تجعله فريد، لما يتميز به الرخام من منظر أنسق خاصة مع تناسق ألوانه مع واجهة المنزل.ويعد هذا التصميم امتداد لتميز ديكور المنزل من الداخل والخارج أيضًا.
هنا يزين التراس سور من الاعمدة الرخامية الرمادية التى تتناسق ألوانها مع طاولات رخامية مزينة بالنباتات وتتناغم أيضًا مع ألوان الأرضية المريحة، لتستمتع بقضاء وقت ممتع فى الهواء الطلق وسط ديكور مبدع ومريح بين الطبيعة الخلابة.
يناسب هذا التصميم محبى الفنون واقتناء القطع الفنية والأنتيك وتجعل من منزلك متحف فنى، فتتوزع الأعمدة الرخامية المنقوشة فى الطريق المعد لمدخل المنزل من الحديقة، كما يمكن تزين الأعمدة ببعض التماثيل الفنية لتشكل لوحة عرض فنية مبهرة لزوارك تصحبهم فى طريقهم لمدخل المنزل.
تناسب الأعمدة الرخامية كل الأنماط بتصميماتها المرنة والمختلفة، فلم تبدو غريبة عن هذا التراس العصرى بل تضيف إليه المزيد من الأناقة خاصة مع الستائر المتصلة بها.
استخدمت الأعمدة الرخامية هنا كداعم للشرفة ولتزين شرفات المنزل على نمط ديكور القصور التاريخية القديمة.
يضفى استخدام الرخام فى الحمام لمسات فريدة بجو ملكى فهنا استخدم الرخام فى تكوين الحمام بأكمله من أعمدة حول النافذة مرورًا بحوض الإستحمام وأرضية الغرفة.
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