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ديكورات الأعمدة الرخامية

هنادى موسى هنادى موسى
Colonne in pietra, colonne in marmo, colonne in granito: dettagli che diventano protagonisti, Ramella Alessandro snc Ramella Alessandro snc منازل
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تتميز الأعمدة الرخامية بأنها تضفى أناقة وفخامة غير تقليدية على ديكور المنازل والمبانى، فالأعمدة الرخامية تم بنائها على مدار التاريخ لتزين القصورفى كل الحقبات التاريخية بكل الحضارات المختلفة،سواء فى داخل المنزل أم خارجه، كديكور بشكل عام وفى نفس الوقت تدعم المبانى وتزين الشرفات.

تصميمات مختلفة فى مدخل المنزل

Colonne in pietra, colonne in marmo, colonne in granito: dettagli che diventano protagonisti, Ramella Alessandro snc Ramella Alessandro snc غرفة المعيشة
Ramella Alessandro snc

Ramella Alessandro snc
Ramella Alessandro snc
Ramella Alessandro snc

هنا تصميم  لديكور الأعمدة الرخامية  داخل المنزل، ويناسب هذا التصميم المداخل التى تتميز بإتساع المساحة فتساعدنا على اختيار ديكور مختلف وتعمل على تقسيم المساحات بدون جدران فتميزمدخل المنزل كغرفة استقبال فريدة تخطف الانظار من أول وهلة.

الأعمدة الرخامية عند واجهة المنزل

Colonne in pietra, colonne in marmo, colonne in granito: dettagli che diventano protagonisti, Ramella Alessandro snc Ramella Alessandro snc منازل
Ramella Alessandro snc

Ramella Alessandro snc
Ramella Alessandro snc
Ramella Alessandro snc

تصميم أعمدة رخامية حول باب المنزل من الأفكار التى تضفى فخامة على منزلك كما تجعله فريد، لما يتميز به الرخام من منظر أنسق خاصة مع تناسق ألوانه مع واجهة المنزل.ويعد هذا التصميم امتداد لتميز ديكور المنزل من الداخل والخارج أيضًا. 

وفى تراس المنزل أيضًا

Colonne in pietra, colonne in marmo, colonne in granito: dettagli che diventano protagonisti, Ramella Alessandro snc Ramella Alessandro snc بلكونة أو شرفة
Ramella Alessandro snc

Ramella Alessandro snc
Ramella Alessandro snc
Ramella Alessandro snc

هنا يزين التراس سور من الاعمدة الرخامية الرمادية التى تتناسق ألوانها مع طاولات رخامية مزينة بالنباتات وتتناغم أيضًا مع ألوان الأرضية المريحة، لتستمتع بقضاء وقت ممتع فى الهواء الطلق وسط ديكور مبدع ومريح بين الطبيعة الخلابة.

أعمدة فنية من الرخام

Realizzazioni, Logic-art Logic-art حدائقأُصص النباتات والفازات
Logic-art

Realizzazioni

Logic-art
Logic-art
Logic-art

يناسب هذا التصميم محبى الفنون واقتناء القطع الفنية والأنتيك وتجعل من منزلك متحف فنى، فتتوزع الأعمدة الرخامية  المنقوشة فى الطريق المعد لمدخل المنزل من الحديقة، كما يمكن تزين الأعمدة ببعض التماثيل الفنية لتشكل لوحة عرض فنية مبهرة لزوارك تصحبهم  فى طريقهم لمدخل المنزل.

تصميم عصرى

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA بلكونة أو شرفة
CARLOS TRIGO GARCIA

CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA

تناسب الأعمدة الرخامية كل الأنماط بتصميماتها المرنة والمختلفة، فلم تبدو غريبة عن هذا التراس العصرى بل تضيف إليه المزيد من الأناقة خاصة مع الستائر المتصلة بها.

أعمدة بروح تاريخية

Casa CC, Terra Terra بلكونة أو شرفة
Terra

Terra
Terra
Terra

استخدمت الأعمدة الرخامية هنا كداعم للشرفة ولتزين شرفات المنزل على نمط ديكور القصور التاريخية القديمة.

تصميم ملكى

Realizzazioni, Logic-art Logic-art حمام دوش وأحواض إستحمام
Logic-art

Realizzazioni

Logic-art
Logic-art
Logic-art

يضفى استخدام الرخام فى الحمام لمسات فريدة بجو ملكى فهنا استخدم الرخام فى تكوين الحمام بأكمله من أعمدة حول النافذة مرورًا بحوض الإستحمام وأرضية الغرفة.

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