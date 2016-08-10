يعتبر المطبخ من أهم غرف المنزل، فهو بيتًا اّخر لكل إمرأة، من خلاله تسعد أسرتها بأشهى المأكولات، ولكن يجب وان تكون هي الأخرى سعيدة، ويتحقق ذلك حينما يكون المطبخ رائع، عصري، وحديث، ويناسب زوق كل سيدة، كما أنه ليس فقط مكانًا للطبخ، بل إن التصميمات الحديثة تسمح لأفراد الأسرة بتناول الطعام بها.

وفي ذلك المقال نقدم لك 6 أشكال مختلفة لمنضدة الطعام في المطبخ.