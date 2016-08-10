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6 أشكال مختلفة لمنضدة الطعام في المطبخ

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl مطبخ
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يعتبر المطبخ من أهم غرف المنزل، فهو بيتًا اّخر لكل إمرأة، من خلاله تسعد أسرتها بأشهى المأكولات، ولكن يجب وان تكون هي الأخرى سعيدة، ويتحقق ذلك حينما يكون المطبخ رائع، عصري، وحديث، ويناسب زوق كل سيدة، كما أنه ليس فقط مكانًا للطبخ، بل إن التصميمات الحديثة تسمح لأفراد الأسرة بتناول الطعام بها.

وفي ذلك المقال نقدم لك 6 أشكال مختلفة لمنضدة الطعام في المطبخ.

1- مطبخ خشبي وديورات فضية

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

في هذا التصميم تظهر جاذبية وجمال الأثاث الخشبي المُدعم بديكورات فضية، في مطبخ جيد التهوية يحتوي على أكثر من شباك، مُطلة بأكملها على الحديقة، ووحدات إضاءة فضية تتدلى من السقف، وأثاث المطبخ نفسه من الخشب المتين، كما أن المنضدة البسيطة في وسط المطبخ تسمح للأفراد بتناول الطعام بها، مع كرسيين من المعدن والبلاستيك المتين.

كما أن الأرضية من السيراميك الأبيض وغير منقوشة، والسقف خرساني باللون الأبيض، والثلاجة فضية اللون تتناسب مع ألوان المطبخ.

2- مطبخ على شكل نصف دائرة

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados مطبخ
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

في تلك المساحة الصغيرة نجد المطبخ يأخذ شكل نصف دائرة، هذا المطبخ من المُطل على العالم الخارجي من خلال نوافذ زجاجية كبيرة، ويحتوي على شاشة تلفاز يستفيد منها الأفراد الذين يفضلون تناول الطعام أثناء مشاهدة البرامج المختلفة، وتلتف الكراسي السوداء بأرجلها المعدنية حول المنضدة الرخامية التي تسمح للأفراد بتناول وجباتهم في المطبخ.

يأتي هذا إلى جانب الجدران الخرسانية البيضاء، والسقف الأبيض الذي يحتوي على وحدات إضاءة بسيطة تعطي الإضارة الكافية للمكان، وأثاث المطبخ نفسه المصنوع من الخشب ومطلي باللون العاجي.

3- مطبخ في مساحة صغيرة

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky مطبخطاولات وكراسي
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

استغلال المساحات في المنزل أفضل ما يصنعه أهله للحصول على بيت منظم ومرتب وأنيق، لذلك تأتي منضدة الطعام البسيطة في مطبخ شبه تقليدي بمساحة صغيرة، حيث الأثاث أبيض اللون، والجدران الخرسانية البيضاء والأرض الرخامية الغير منقوشة، ومنضدة الطعام والكراسي الرخامية بأرجل معدنية متينة، باللون الأبيض والبنفسجي الغامق.

4- اللون الأصفر يعطي بهجة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ما أجمل هذا التصميم الذي يُمكن أصحاب هذا المطبخ من تناول الطعام وسط تلك الديكورات البسيطة المُبهجة، حيث الجدران الصفراء والأثاث الخشبي البسيط، فتلك المنضدة الخشبية المُستديرة التي تتوسط الغرفة وامامها الكراسي الخشبية تسمح بتناول الطعام في المطبخ، إلى جانب الأرضية السيراميكية المنقوشة، ووحدة الإضاءة المستديرة التي تتدلى من السقف لتضيء المكان بأكمله.

5- منضدة طعام زجاجية بسيطة

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl مطبخ
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

في هذا التصميم تأتي منضدة الطعام زجاجية مُعلقة ومُثبته في الجدار الرخامي لأثاث المطبخ، حيث الكراسي البيضاء بظهر مُفرغ، والأثاث باللونين الأبيض والأسود، إلى جانب السقف الخرساني الأبيض الذي بتدلى منه وحدة إضارة سوداء كبيرة تعطي جمال للمطبخ، والأرضية الرخامية باللون البيج، ليسمح هذا التصميم بتناول الطعام في شكل رومانسي بعض الشيء وهادىء ومُريح.

6- مطبخ من الخشب الفاتح

CASA DE CAMPO, VETA & DISEÑO VETA & DISEÑO مطبخ خشب نقي Brown
VETA &amp; DISEÑO

VETA & DISEÑO
VETA &amp; DISEÑO
VETA & DISEÑO

يأتي تصميم هذا المطبخ بالكامل من الخشب، حيث منضدة المطبخ ومنضدة الطعام بالكراسي، إلى جانب نافضتين صغيرتين لتهوية المكان، ربما يواجه هذا التصميم ازدحام بسيط، ولكن بترتيب أدوات المطبخ يصبح منظم وبسيط، والأرضية من الرخام البيج، إلى جانب الجدار الرمادي المنقوش في الواجهة وبقية الجدران بيضاء بسيطة.

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