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5 تصميمات مختلفة لصالونات شرق أوسطية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
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إذا كنت حريص على أناقة منزلك ننصحك بقراءة هذا الموضوع جمعنا لك 5 تصميمات مختلفة لصالونات شرق أوسطية لخبراء من مختلف أنحاء العالم، يمكنك الاختيار فيما بينهم لمنزل أحلامك . 

صالون ملوكي

GİRNE KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

هذا التصميم الملوكي للصالون النبيتي المطعم باللون الذهبي يججعل غرفة معيشتك غرفة في قصر أمير من الأمراء، اللون الذهبي أعطى لمسة ملوكية لهذه الغرفة . 

صًالون هاديء

homify غرفة المعيشة خشب Beige
homify

homify
homify
homify

إذا كنت المساحة لديك صغيرة وتريد الحفاظ على هدوئها وبساطتها يمكنك أن تختار هذا الصالون ذو اللون الموحد والطاولة البسيطة عملي وبسيط وملائم للمساحات المحدودة . 

صالون غامض

Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
Diff.Studio

Paris apartment

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

هذا الصالون الانتقائي الغامض الذي يطل بشموخ وسط غرفة المعيشة وكأنه ملك من ملوك القرون الوسطى يجلس على عرشه وتدلى عليه من السقف النجف الذهبي الذي زاده شموخ وعظمة، يمكنك الاستعانة به إذا كنت تحب أن تمتلك غرفة معيشة فخمة وغامضة . 

صالون حديث

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

هذا الصالون ذو اللون الأزرق الغامق من التصميم الحديث للصالونات، مميز جدًا ويشبه الآخر النبيتي ألا أنه اعتمد على الوسائد موحدة اللون الخالية من أي نقوش، أكر ما يميزه بخلاف لونه وحوافه الممحفورة والبارزة ألا أنه لا يمكن إهمال الحديث عن الطاولة الفضية المستديرة الخاصة به وكأنها علبة شيكولاتة أو شكمجية مجوهرات ثمينة . 

صالون ريفي

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной غرفة المعيشة
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

إذا كنت تبحث عن تصميم ريفي لصالون غرفة معيشتك، ننصحك بهذا الصالون شرقي جدًا استخدام الجلد البني فيه أعطى له لمسة من الأصالة والعراقة، والطاولة الخشبية أيضًا تتكامل مع الصالون بالإضافة إلى السجادة التي حافظت على نفس ألوان الصالون وكأنها قطعة منه . 

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أي تصميم ترى  أنه أكثر تميز؟ 

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