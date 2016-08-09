إذا كنت حريص على أناقة منزلك ننصحك بقراءة هذا الموضوع جمعنا لك 5 تصميمات مختلفة لصالونات شرق أوسطية لخبراء من مختلف أنحاء العالم، يمكنك الاختيار فيما بينهم لمنزل أحلامك .
هذا التصميم الملوكي للصالون النبيتي المطعم باللون الذهبي يججعل غرفة معيشتك غرفة في قصر أمير من الأمراء، اللون الذهبي أعطى لمسة ملوكية لهذه الغرفة .
إذا كنت المساحة لديك صغيرة وتريد الحفاظ على هدوئها وبساطتها يمكنك أن تختار هذا الصالون ذو اللون الموحد والطاولة البسيطة عملي وبسيط وملائم للمساحات المحدودة .
هذا الصالون الانتقائي الغامض الذي يطل بشموخ وسط غرفة المعيشة وكأنه ملك من ملوك القرون الوسطى يجلس على عرشه وتدلى عليه من السقف النجف الذهبي الذي زاده شموخ وعظمة، يمكنك الاستعانة به إذا كنت تحب أن تمتلك غرفة معيشة فخمة وغامضة .
هذا الصالون ذو اللون الأزرق الغامق من التصميم الحديث للصالونات، مميز جدًا ويشبه الآخر النبيتي ألا أنه اعتمد على الوسائد موحدة اللون الخالية من أي نقوش، أكر ما يميزه بخلاف لونه وحوافه الممحفورة والبارزة ألا أنه لا يمكن إهمال الحديث عن الطاولة الفضية المستديرة الخاصة به وكأنها علبة شيكولاتة أو شكمجية مجوهرات ثمينة .
إذا كنت تبحث عن تصميم ريفي لصالون غرفة معيشتك، ننصحك بهذا الصالون شرقي جدًا استخدام الجلد البني فيه أعطى له لمسة من الأصالة والعراقة، والطاولة الخشبية أيضًا تتكامل مع الصالون بالإضافة إلى السجادة التي حافظت على نفس ألوان الصالون وكأنها قطعة منه .
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