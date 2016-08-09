5 تصميمات مختلفة لصالونات شرق أوسطية

هذا الصالون ذو اللون الأزرق الغامق من التصميم الحديث للصالونات، مميز جدًا ويشبه الآخر النبيتي ألا أنه اعتمد على الوسائد موحدة اللون الخالية من أي نقوش، أكر ما يميزه بخلاف لونه وحوافه الممحفورة والبارزة ألا أنه لا يمكن إهمال الحديث عن الطاولة الفضية المستديرة الخاصة به وكأنها علبة شيكولاتة أو شكمجية مجوهرات ثمينة .