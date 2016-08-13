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اعادة تصميم منزل بطريقة جديدة

ريم عوض ريم عوض
Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
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نأخذكم اليوم في جولة بإحدى المنازل العصرية التي تطل على البحر الرائع للساحل الكاريبي، مراكاي في وسط شمال فنزويلا . إعادة تصميم وتأثيث هذا المنزل حولته من مكان خالٍ وممل بلا أي إضافات ديكورية إلى منزل جذاب وعصري. استخدم المصممون ألوان نابضة بالحياة وإضاءات وتصميمات بسيطة مختلفة في هذا المنزل هدفها الأساسي هو الوصول للجمال والراحة في نفس الوقت. هيا نبدأ جولتنا التي بالتأكيد ستلهمك!

قبل: ممل وعادي

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

كان المنزل -وكأي منزل قبل وضع الأثاث- مملًا وكئيبًا خاصة بذلك اللون الأبيض الذي يكسو كل الحوائط بلا أي ابتكار. وكذلك عدم توافر إضاءة مناسبة تغير من المنظر العام. فكان لزامًا أن يكون للمصممين بعض اللمسات التي تغير الشكل بالكامل وتعيده للحياة، خاصة مع وجود مساحة واسعة كهذه تعطي فرصة للإبداع.

بعد: إضاءة وألوان

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

تغيير مذهل يجعلنا نقف منبهرين بالمصممين ورؤيتهم المحترفة. أضاف المصممون على الجانب في إحدى الحوائط اللون الرمادي الداكن الذي غيّر من التصميم بالكامل وأضفى تباينًا اوأناقة على الغرفة، بدلًا من اللون الأبيض السائد. اختيار الكنب بلونه الأبيض اختيار جرئ فمعظمنا يفضل الألوان الداكنة نوعًا ما في غرفة المعيشة لأنها تستخدم كثيرًا ومعرضة للاتساخ بسهولة. نمط الغرفة كما يبدو مودرن – أو حداثي وطاولة القهوة المنخفضة قريبة من الأرض شاركت في إعطاء الشعور بوسع أكبر في الغرفة. اختيار الصور المعلقة موفّق وأضاف ألوانًا مختلفة و مبهجة على الغرفة والإضاءة شاركت في جعل المنظر يبدو كمعارض الصور الأنيقة. 

غرفة السفرة

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

اختارالمصممون وضع طاولة السفرة خلف كنبة غرفة المعيشة لدمج المساحتين معًا بدون وجود فواصل. الطاولة تصميمها بسيط جدًا وهو مزيج بين الخشب والزجاج. أضاف الممصصون لمسة ديكور في الأباليك الموضوعة على الحائط والمرآة والرف بينهما لإضفاء الأناقة على هذه المساحة من المنزل. ما يميز هذه الغرفة حقًا هو استخدام الحائط كوحدات تخزين التي عند إغلاقها لا يبدو أنها أدراج على الإطلاق وإنما حائط رمادي داكن فقط! الاهتمام بالتفاصيل يغير الكثير.

المطبخ

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

المطبخ به مزيج من الألوان الرائعة والغامضة في نفس الوقت حيث اختار المصممون الخشب الداكن المطعم باللون البرتقالي الفاتح مع إضافة لمعة للطلاء أضفت عصرية على المطبخ واختيار اللون النبيتي في الحائط المقابل والإضاءة المثبتة أسفل الخزانةكديكور ولتوضيح الرؤية لتستمر الاختيارات النابضة بالحياة والتي تشجع على العمل والطبخ!  

الشرفة

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

إحاطة المنزل بالخضرة والنباتات لهي فكرة رائعة حيث أن المنزل بحاجة إلى بعض الطبيعة الخلابة التي توازن العملية والعصرية الموجودة في التصميمات الداخلية وخاصة المطبخ. كل ما وضع في الشرفة هو طاولة صغيرة وبعض الكراسي للاستماع بالجو بالخارج وتلك الإطلالة المليئ باللون الأخضر المهدئ للأعصاب.

خزانات المطبخ

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

استخدام مفصلات فريدة من نوعها للمطبخ حتى تتماشي مع التصميم العصري للمنزل. هذه الخزانات لا تحتاج لمقابض فهي تفتح بطريقة عملية وسهلية ومختلفة عما عهدناه من خزانات المطابخ.

توفير للمساحة

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

كما ترون باقي خزانات المطبخ تفتح بطريقة موفرة للمساحة وتسهل الوصول للزجاجات والعلب والأجهزة كالثلاجة التي تبدو كأنها دولاب من ضمن الخزانة والأفران المثبتة كلها من شأنها التبسيط وخلق تجانس بين جميع أدوات المطبخ.

سيادة اللون الأبيض في الخزانات والاكسسوارات كالنجفة ذات الطابع الريفي والطاولة الصغيرة يضفي وسعًا للمطبخ وبالطبع تباين مع القطعة الداكنة المقابلة له. 

منزل عائلي بسيط لكن مميز
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