اعادة تصميم منزل بطريقة جديدة

كما ترون باقي خزانات المطبخ تفتح بطريقة موفرة للمساحة وتسهل الوصول للزجاجات والعلب والأجهزة كالثلاجة التي تبدو كأنها دولاب من ضمن الخزانة والأفران المثبتة كلها من شأنها التبسيط وخلق تجانس بين جميع أدوات المطبخ.

سيادة اللون الأبيض في الخزانات والاكسسوارات كالنجفة ذات الطابع الريفي والطاولة الصغيرة يضفي وسعًا للمطبخ وبالطبع تباين مع القطعة الداكنة المقابلة له.