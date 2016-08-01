5 حمامات صغيرة لكن مميزة

معركة قوية بين الأبداع وصغر المساحة، 5 غرف حمام ذات مساحة ضيقة تسعى أن تكون مميزة هل ستنجح في مهمتها أم ستخضع للأمر الواقع وتبقى غرف عادية وتقف عاجزة أمام ضيق المساحة، دعنا نعرض لك هذه الغرف وماذا فعلت في هذه المشكلة من خلال هذا الموضوع.
هناك عدة عناصر شاركت في تميز تصميم هذ الحمام لعل أبرزها الإضاءة الداخلية التي تسقط على الرف وكأن الشمس تشرق على الطبيعة حتى تأخذ الأعشاب قسطها منها حتى تقوم بعملية البناء الضوئي وتصنع غذائها، السجاد الأخضر فكرة رائعة جدًا جعلت الحمام أكثر حيوية ولافت للنظر .
على الرغم من صغر مساحة هذا الحمام فأنه وظف فيه كل شيء تحتاجه به، بداية من الحوض الانيق تصميمه فاخرللغاية، وغرفة الاستحمام ملائمة للمساحة، تمسك الحمام بأناقته لآخر فرصة واعتمد على لمسة من اللون الرمادي الغامق .
أما هذا الحمام فاستغلت فيه كل ركن وكل زاوية نجد المساحة بين الحوض وغرفة الاستحمام من الممكن أن تكون مُهدرة لكنها استغلت في أن تكون مساحة للتواليت، وكما نرى بداخل غرفة الاستحمام استغلت الجدران لتكون بمثابة أرفف توضع عليها أدواتك الشخصية حتى تكون في متناول يديك.
مساحة هذا الحمام صغيرة جدًا لدرجة أنها يمكن أن تكون خانقة لذلك جعل المصممين حوض الاستحمام أسفل السقف المفتوح حتى تشعر بالرحابة، مما جعل هذا الحمام مميز للغاية، تخيل معي صباح يوم الأجازة وأنت بداخل حوض الاستحمام .
استخدم الخبراء حيلة ذكية في هذا الحمام وهي الجدران الملونة بألوان كثيرة ومبهجة، لفتت النظر إليها وصرفت النظر بعيدًا عن المساحة الضيقة للحمام، وبهذا تغلب الإبداع على المساحة الضيقة وهو أمر مؤرق إذا لم يتم علاجه .
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