5 حمامات صغيرة لكن مميزة

أما هذا الحمام فاستغلت فيه كل ركن وكل زاوية نجد المساحة بين الحوض وغرفة الاستحمام من الممكن أن تكون مُهدرة لكنها استغلت في أن تكون مساحة للتواليت، وكما نرى بداخل غرفة الاستحمام استغلت الجدران لتكون بمثابة أرفف توضع عليها أدواتك الشخصية حتى تكون في متناول يديك.