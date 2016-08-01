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5 حمامات صغيرة لكن مميزة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify حمام
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معركة قوية بين الأبداع وصغر المساحة، 5 غرف حمام ذات مساحة ضيقة تسعى أن تكون مميزة هل ستنجح في مهمتها أم ستخضع للأمر الواقع وتبقى غرف عادية وتقف عاجزة أمام ضيق المساحة، دعنا نعرض لك هذه الغرف وماذا فعلت في هذه المشكلة من خلال هذا الموضوع. 

1- إشراقة الطبيعة

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

هناك عدة عناصر شاركت في تميز تصميم هذ الحمام لعل أبرزها الإضاءة الداخلية التي تسقط على الرف وكأن الشمس تشرق على الطبيعة حتى تأخذ الأعشاب قسطها منها حتى تقوم بعملية البناء الضوئي وتصنع غذائها، السجاد الأخضر فكرة رائعة جدًا جعلت الحمام أكثر حيوية ولافت للنظر . 

2- تصميم أنيق لمساحة ضيقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

على الرغم من صغر مساحة هذا الحمام فأنه وظف فيه كل شيء تحتاجه به، بداية من الحوض الانيق تصميمه فاخرللغاية، وغرفة الاستحمام ملائمة للمساحة، تمسك الحمام بأناقته لآخر فرصة واعتمد على لمسة من اللون الرمادي الغامق .  

3- الاستغلال الأمثل للمساحة

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

أما هذا الحمام فاستغلت فيه كل ركن وكل زاوية نجد المساحة بين الحوض وغرفة الاستحمام من الممكن أن تكون مُهدرة لكنها استغلت في أن تكون مساحة للتواليت، وكما نرى بداخل غرفة الاستحمام استغلت الجدران لتكون بمثابة أرفف توضع عليها أدواتك الشخصية حتى تكون في متناول يديك. 

4- سقف مفتوح لحمام مشرق

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

مساحة هذا الحمام صغيرة جدًا لدرجة أنها يمكن أن تكون خانقة لذلك جعل المصممين حوض الاستحمام أسفل السقف المفتوح حتى تشعر بالرحابة، مما جعل هذا الحمام مميز للغاية، تخيل معي صباح يوم الأجازة وأنت بداخل حوض الاستحمام . 

5- جدار ملون للفت الانتباه

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدم الخبراء حيلة ذكية في هذا الحمام وهي الجدران الملونة بألوان كثيرة ومبهجة، لفتت النظر إليها وصرفت النظر بعيدًا عن المساحة الضيقة للحمام، وبهذا تغلب الإبداع على المساحة الضيقة وهو أمر مؤرق إذا لم يتم علاجه .  

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 8 نصائح لمعالجة الغرف الضيقة

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