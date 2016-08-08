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7 نصائح لغرفة نوم أكثر راحة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa Borba, Spacemakers Spacemakers غرفة نوم
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غرفة النوم هي الركن الذي نلجأ إليه من أجل الحصول على الراحة، لذلك لابد أن تكون مريحة لهذا نقدم لك من خلال هذا الموضوع 7 نصائح للحصول على غرفة نوم أكثر راحة . 

1- السرير

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

دعونا نبدأ من الجزء الرئيسي في الغرفة وهو السرير وكيفية اختياره ؟. 

أولًا: حجم الغرفة هو المتحكم الرئيسي في اختيار السرير، فلا يمكن مثلًا استخدام آسرة كبيرة في المساحات الصغيرة ستبدو الغرفة خانقة. 

ويجب أيضًا اختيار مرتبة مريحة للسرير حتى وإن كان سعرها باهظ إلا أنها يمكن أن تصاحبك طوال عمرك، وتوفر عليك الذهاب إلى الأطباء لعلاج آلالام الظهر والعضلات، الأمر بمثابة استثمار أموالك في شيء مريح وصحي لك، ويمكنك أن تشتري واحدة بالتقسيط بعد استشارة الخبراء .

أخيرًا: يجب أن تحتار شكل السرير المناسب للأمكانياتك والمساحة التي تعيش بها فمثلًا إذا كنت تعيش في شقة صغيرة السرير المزود بأدراج سيكون الاختيار الأفضل لك لأنه سيوفر لك مكان لتخزين الأشياء الخاصة بك، وإذا مللت من سريرك يمكن ببعض الطلاء أن تغير شكله تمامًا. 

2- الوسائد

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda غرفة نوم
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

الوسائد من الأشياء التي تصاحبنا طوال فترة نومنا، يمكنك الاعتماد على مجموعة موجدة اللون أو مختلفة الألوان ومزخرفة لكن عليك التأكد من أنها مصنوعة من منسوجات جيدة، حتى تضمن لك الراحة أثناء نومك.  

3- الضوء

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

للوهلة الأولى يمكنك أن تعتقد أن غرفة النوم هي أقل مكان في المنزل يجب علينا أن نوفر له إضاءة جيدة، فكيف لنا أن ننير المكان الذي ننام فيه بإضاءة جيدة نحتاج إلى إضاءة قليلة فقط حتى تساعدنا على النوم سريعًا، كنت تعتقد هذا أليس كذلك؟، حسنًا اعتقادك خاطيء. 

لا يمكن أن ننكر أن معظم الناس لا تقدر على النوم إلا في الظلام الدامس، إلا أن خلال النهار يجب أن تسمح للضوء الطبيعي الدخول إلى غرفة نومك لسلامة صحتك النفسية. 

وأيضًا غرفة النوم لا تقتصر فقط على النوم فهناك عدة أنشطة أخرى يتطلب القيام بها وجود إضاة جيدة مثل القراءة وتبديل الملابس ووضع المكياج.  

4- زخارف الجدران

Casa Borba, Spacemakers Spacemakers غرفة نوم
Spacemakers

Casa Borba

Spacemakers
Spacemakers
Spacemakers

غالبًا ما تكون جدران غرف النوم مطلية بألوان محايدة تسمح بوضع الديكورات وعناصر الزخرفة عليها، والتي يكثر استخدامها في الغرف ذات المساحات الصغيرة، والتي يمكن تعليق عليها مصابيح لعدم وجود مساحة لها أو ورقة شجر ذهبية كما نرى في هذه الصورة . 

5- اختيار الستائر

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES غرفة نوم
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

يجب أن تكون نافذة غرفة النوم مبهمة حتى تساعدنا في اختيار ستائر خفيفة تسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى الغرفة وتحافظ على خصوصيتها، حتى تكون الغرفة أكثر وضوحًا وإشراق. 

يجب أن تدقق في اختيار الأنسجة واللون، فلا تكون خفيفة لدرجة أن ضوء الشمس يتلفها، ولا أن تكون ملونة بألوان تحجب أشعة الشمس، الألوان المحايدة هي الأنسب لستائر غرفة النوم،  فإذا كانت المنطقة باردة يمكن استخدام ستائر مخملية حتى تحافظ على دفء الغرفة.

6- السجاد

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الخروج من السرير وملامسة قدماك لسطح بارد ليس أمر لطيف، لذا تحتاج دائمًا إلى سجادة ناعمة لتغطي أرضية غرفة نومك، يمكنك وصع سجادتين على جانبي السرير، أو وضع واحدة فقط أسفل السرير مباشرة .  

7- أثاث مكمل

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة نوم
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

حتى تكون غرفتك أكثر راحة يمكنك إضافة بعض قطع الأثاث لتحقيق ذلك، مثل إضافة أريكة مريحة وطاولة قهوة صغيرة تصلح لقراءة كتاب قبل النوم أو لشرب مشروب دافيء والاسترخاء .

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