7 نصائح لغرفة نوم أكثر راحة

غرفة النوم هي الركن الذي نلجأ إليه من أجل الحصول على الراحة، لذلك لابد أن تكون مريحة لهذا نقدم لك من خلال هذا الموضوع 7 نصائح للحصول على غرفة نوم أكثر راحة .
دعونا نبدأ من الجزء الرئيسي في الغرفة وهو السرير وكيفية اختياره ؟.
أولًا: حجم الغرفة هو المتحكم الرئيسي في اختيار السرير، فلا يمكن مثلًا استخدام آسرة كبيرة في المساحات الصغيرة ستبدو الغرفة خانقة.
ويجب أيضًا اختيار مرتبة مريحة للسرير حتى وإن كان سعرها باهظ إلا أنها يمكن أن تصاحبك طوال عمرك، وتوفر عليك الذهاب إلى الأطباء لعلاج آلالام الظهر والعضلات، الأمر بمثابة استثمار أموالك في شيء مريح وصحي لك، ويمكنك أن تشتري واحدة بالتقسيط بعد استشارة الخبراء .
أخيرًا: يجب أن تحتار شكل السرير المناسب للأمكانياتك والمساحة التي تعيش بها فمثلًا إذا كنت تعيش في شقة صغيرة السرير المزود بأدراج سيكون الاختيار الأفضل لك لأنه سيوفر لك مكان لتخزين الأشياء الخاصة بك، وإذا مللت من سريرك يمكن ببعض الطلاء أن تغير شكله تمامًا.
الوسائد من الأشياء التي تصاحبنا طوال فترة نومنا، يمكنك الاعتماد على مجموعة موجدة اللون أو مختلفة الألوان ومزخرفة لكن عليك التأكد من أنها مصنوعة من منسوجات جيدة، حتى تضمن لك الراحة أثناء نومك.
للوهلة الأولى يمكنك أن تعتقد أن غرفة النوم هي أقل مكان في المنزل يجب علينا أن نوفر له إضاءة جيدة، فكيف لنا أن ننير المكان الذي ننام فيه بإضاءة جيدة نحتاج إلى إضاءة قليلة فقط حتى تساعدنا على النوم سريعًا، كنت تعتقد هذا أليس كذلك؟، حسنًا اعتقادك خاطيء.
لا يمكن أن ننكر أن معظم الناس لا تقدر على النوم إلا في الظلام الدامس، إلا أن خلال النهار يجب أن تسمح للضوء الطبيعي الدخول إلى غرفة نومك لسلامة صحتك النفسية.
وأيضًا غرفة النوم لا تقتصر فقط على النوم فهناك عدة أنشطة أخرى يتطلب القيام بها وجود إضاة جيدة مثل القراءة وتبديل الملابس ووضع المكياج.
غالبًا ما تكون جدران غرف النوم مطلية بألوان محايدة تسمح بوضع الديكورات وعناصر الزخرفة عليها، والتي يكثر استخدامها في الغرف ذات المساحات الصغيرة، والتي يمكن تعليق عليها مصابيح لعدم وجود مساحة لها أو ورقة شجر ذهبية كما نرى في هذه الصورة .
يجب أن تكون نافذة غرفة النوم مبهمة حتى تساعدنا في اختيار ستائر خفيفة تسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى الغرفة وتحافظ على خصوصيتها، حتى تكون الغرفة أكثر وضوحًا وإشراق.
يجب أن تدقق في اختيار الأنسجة واللون، فلا تكون خفيفة لدرجة أن ضوء الشمس يتلفها، ولا أن تكون ملونة بألوان تحجب أشعة الشمس، الألوان المحايدة هي الأنسب لستائر غرفة النوم، فإذا كانت المنطقة باردة يمكن استخدام ستائر مخملية حتى تحافظ على دفء الغرفة.
الخروج من السرير وملامسة قدماك لسطح بارد ليس أمر لطيف، لذا تحتاج دائمًا إلى سجادة ناعمة لتغطي أرضية غرفة نومك، يمكنك وصع سجادتين على جانبي السرير، أو وضع واحدة فقط أسفل السرير مباشرة .
حتى تكون غرفتك أكثر راحة يمكنك إضافة بعض قطع الأثاث لتحقيق ذلك، مثل إضافة أريكة مريحة وطاولة قهوة صغيرة تصلح لقراءة كتاب قبل النوم أو لشرب مشروب دافيء والاسترخاء .
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