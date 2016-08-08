7 نصائح لغرفة نوم أكثر راحة

دعونا نبدأ من الجزء الرئيسي في الغرفة وهو السرير وكيفية اختياره ؟.

أولًا: حجم الغرفة هو المتحكم الرئيسي في اختيار السرير، فلا يمكن مثلًا استخدام آسرة كبيرة في المساحات الصغيرة ستبدو الغرفة خانقة.

ويجب أيضًا اختيار مرتبة مريحة للسرير حتى وإن كان سعرها باهظ إلا أنها يمكن أن تصاحبك طوال عمرك، وتوفر عليك الذهاب إلى الأطباء لعلاج آلالام الظهر والعضلات، الأمر بمثابة استثمار أموالك في شيء مريح وصحي لك، ويمكنك أن تشتري واحدة بالتقسيط بعد استشارة الخبراء .

أخيرًا: يجب أن تحتار شكل السرير المناسب للأمكانياتك والمساحة التي تعيش بها فمثلًا إذا كنت تعيش في شقة صغيرة السرير المزود بأدراج سيكون الاختيار الأفضل لك لأنه سيوفر لك مكان لتخزين الأشياء الخاصة بك، وإذا مللت من سريرك يمكن ببعض الطلاء أن تغير شكله تمامًا.