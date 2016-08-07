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12 تصميم لخزائن تتحدى ضيق المساحات

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة الملابس خشب White
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خزانة الملابس.. هي عنوان الأناقة الشخصية داخل المنزل، والمساحة المفضلة لكل من الرجل والمرأة، ولكنها يجب أن تتمتع بمعايير خاصة لتصبح تلك المساحة المفضلة، وعلى رأسها الاتساع والترتب، وسهولة وسرعة الوصول إلى القطع بداخلها، وربما يُصبح أكبر عائق عند تصميمها هو المساحة، إلا أن الحلول الإبداعية لـ مصممي الديكور الداخلي، يمكنها التغلب على ذلك العائق بسهولة.

في هذا المقال، نستعرض معكم أفضل التصميمات لخزائن الملابس، ذات التصميم الإبداعي، والحيل المبتكرة للتغلب على ضيق المساحات.

1. الأرفف المعلقة تزيد من المساحات التخزينية

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

ربما تمتلك غرفة خاصة للخزانة، ولكن هذا لا يغني عن استغلال المساحة بأكملها، واستخدام الأرفف المعلقة لمزيد من المساحات التخزينية، خاصة مع اتباع الأسلوب الاسكندينافي، الذي يغلب فيه اللون الأبيض واللمسات الخشبية، الأمر الذي يمنح خزانتك المزيد من الاتساع.

2. تكيف مع المساحة الفارغة

Closets. Cocina y Cristales | Natura Residencial. , Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design غرفة الملابس خشب معالج Wood effect
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

إذا كانت الغرفة صغيرة ولا تملك مساحة كافية للخزانة، فعليك وضعها في مكان يتوسط شيئين، كالسرير والجدار مثلًا، وأجعل حجمها مناسبًا ليس مبالغًا فيه حتى لا تتسبب في مظهر مزدحم، أما عن المساحة التخزينية، فيمكنك الاستمتاع بها من خلال الابتكار في تصميم الأرفف والأدراج بما يتناسب مع احتياجاتك.

3. صممها كقطعة ديكور

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من اشترط وضع الخزانة في غرفة النوم؟! يمكنك تصميمها كقطعة ديكور في إحدى الغرف التي تتمتع بمساحة كبيرة كافية لوضع المزيد من الأثاث، كغرفة المعيشة في هذا التصميم، ولا تجعلها واضحة بأنها خزانة، بل اختر لها تصميمًا فريدًا يتم توظيفه مع ديكور الغرفة الموضوعة فيها.

4. استخدم الصناديق والعلب في ترتيب أشيائك

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

الخزانة ليست قاصرة على الهيكل الخشبي، أو أيًا كانت المادة المصنعة له، فهي أيضًا الأشياء التي توضع بداخل الأرفف المصممة بداخلها، حيث يمكنك استغلالها بأفضل طريقة من خلال ترتيبها في علب وصناديق، سواء كانت بلاستيكية أو خشبية أو حتى من الورق المقوى، فقط عليك الحرص على اختيارها بدقة وبما يتناسب مع الأجواء العامة للغرفة وتصميم الخزانة.

5. الفواصل الوهمية لاعطاء الاتساع

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

هل نخبرك بحيلة لإعطاء اتساعًا وهميًا لخزانتك؟ عليك باللجوء إلى التنويع في المادة أو اللون، كما في هذا التصميم على سبيل المثال، حيث استخدم اللون الخشبي البني لصنع فاصل وهمي، كما أنه يساعد على تذكر أماكن الأشياء وسهولة الوصول إليها، باستخدام الألوان المختلفة.

6. استغل المساحات في الممرات

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

مرة أخرى، إذا كنت لا تملك مساحة كافية لتخصيص مكان لخزانة ملابسك، فلا تيأس، وقم باستغلال الدرج والممرات،  لصنع خزانة خفية، وريما بين اثنين من العمدان المتواجدة في الشقة، فتخفيها وكأنها جدار.

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7. صممها بين جدارين

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من الحيل المفضلة أيضًا، في حالة ضيق المساحات، تصميم الخزانة في الزاوية أو بين جدارين، الأمر الذي يساعدك على توفير المساحة، والاستمتاع بمكان خاص لترتيب ملابسك.

8. مساحة خاصة للأحذية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

تصميم ذكي ومبدع للاحتفاظ بالأحذية، حيث أن الكثيرون يفضلون الاحتفاظ بها بعيدًا عن الملابس، لذا يمكن تصميم خزانة خفية، بشكل رأسي، أو أفقي، وفقًا للمساحة المتاحة.

9. استغل الزوايا

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI غرفة الملابس
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

تصميم الخزانة في الزاوية، يسمح لك باستغلال المساحة المفقودة، بل ويمنحك جزءًا خفيًا، ويمكنك إضفاء لمسة مميزة على تصميمها، من خلال الإضاءة، التي يمكن وضعها في الأرضية، أو في السقف، وربما خلف الملابس.

10. استعن بالأدراج القابلة للسحب

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

لمزيد من الرفاهية والأناقة في تصميم خزانة ملابسك، يمكن الاستعانة بالأدراج والأرفف القابلة للسحب، وهو ما يساعد أيضًا على زيادة المساحة التخزينية.

11. البساطة.. الأفضل دائمًا

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

تبقى البساطة متربعة على عرش الأناقة، فلا تحيد عنها، وأحرص على عدم المبالغة، ويمكنك اللجوء إلى بعض التصاميم التقليدية مع إضفاء لمسات مميزة على الأبواب والمقابض.

12. لمسة أنثوية ومقعد للراحة

dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

بالطبع الخزانة الأنثوية لابد وأن تتمتع بأجواء خاصة، ليست بالضرورة تتعلق باللون الوردي، ولكن باللمسات الرقيقة الناعمة، وأيضًا تخصيص مكان للجلوس، نظرًا لاستغراق النساء وقتًا طويلًا في اختيار ملابسهم، وربما اصطحابها أحد صديقاتها لمساعدتها في الاختيار، كما أنها أيضًا ستحتاج مكان للجلوس أثناء ارتداء أحذيتها .

لمزيد من الأفكار التخزينية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار تخزينية للحمام.

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