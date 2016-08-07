12 تصميم لخزائن تتحدى ضيق المساحات

خزانة الملابس.. هي عنوان الأناقة الشخصية داخل المنزل، والمساحة المفضلة لكل من الرجل والمرأة، ولكنها يجب أن تتمتع بمعايير خاصة لتصبح تلك المساحة المفضلة، وعلى رأسها الاتساع والترتب، وسهولة وسرعة الوصول إلى القطع بداخلها، وربما يُصبح أكبر عائق عند تصميمها هو المساحة، إلا أن الحلول الإبداعية لـ مصممي الديكور الداخلي، يمكنها التغلب على ذلك العائق بسهولة.

في هذا المقال، نستعرض معكم أفضل التصميمات لخزائن الملابس، ذات التصميم الإبداعي، والحيل المبتكرة للتغلب على ضيق المساحات.