7 نماذج لبلاط مميز يغني عن السجاد !

البلاط من الخامات التى يمكنها تحويل المكان جذرياً . حيث يستطيع إعطاء المكان مظهراً شرقياً باستخدام الفسيفساء بالألوان الدافئه، أو مظهراً غربياً عتيقاً بإستخدام الأشكال الهندسيه بألوان بارده . و استخدام الأنواع المزخرفه و المنقوشه منه في الأرضيات يعطي مظهراً غنياً ، يصلح ليكون بديلاً مثالياً عن السجاد. و البلاط يتميز بالمتانه و الصلابه ، و الأسعار المتوسطه نسبياً . كما أن له أنواع و أشكال متعدده منها بلاط الصخور و بلاط الأسمنت أو بلاط الموزايك و غيره ، وخامة البلاط بشكل عام يتم تصنيعها من الأسمنت و الرمل و بلورات الكوارتز التى تكسبه صلابه و مظهر متألق . و اليوم سنقدم لك مجموعه مميزه من البلاط ، لتختار من بينها ما يناسب ذوقك .