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7 نماذج لبلاط مميز يغني عن السجاد !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
AGUADILLA - COLLEZIONE PUERTO RICO, MIPA MIPA جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
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البلاط من الخامات التى يمكنها تحويل المكان جذرياً . حيث يستطيع إعطاء المكان مظهراً شرقياً باستخدام الفسيفساء بالألوان الدافئه، أو مظهراً غربياً عتيقاً بإستخدام الأشكال الهندسيه بألوان بارده . و استخدام الأنواع المزخرفه و المنقوشه منه في الأرضيات يعطي مظهراً غنياً ، يصلح ليكون بديلاً مثالياً عن السجاد. و البلاط يتميز بالمتانه و الصلابه ، و الأسعار المتوسطه نسبياً . كما أن له أنواع و أشكال متعدده منها بلاط الصخور و بلاط الأسمنت أو بلاط الموزايك و غيره ، وخامة البلاط بشكل عام  يتم تصنيعها من الأسمنت و الرمل و بلورات الكوارتز التى تكسبه صلابه و مظهر متألق . و اليوم سنقدم لك مجموعه مميزه من  البلاط ، لتختار من بينها ما يناسب ذوقك .

1- مظهر عتيق

AMLETO , MIPA MIPA جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
MIPA

MIPA
MIPA
MIPA

التصاميم و الزخارف الهندسيه لها جماهيرها المخلصه على مر الزمن ، فما بالك عندما يتعلق الأمر بعودة صيحة القرن ال 19 في البلاط المزخرف ، للحصول على مظهر عتيق ، لابد و أن عدد المعجبين سيكون في ازدياد . وفي الصوره يعتبر الكرسي الخشبي بمساند من الجلد الأسود الفاخر و اللامع مع بلاط منقوش بالأبيض و الأسود تطبيق مثالي لصيحة ال vintage .

2- على نمط البحر المتوسط

GUANICA MIPA مكاتب العمل والمحال التجارية مطاعم
MIPA

GUANICA

MIPA
MIPA
MIPA

إذا كان منزلك القديم مزين ببلاط باللون اللبني الفاتح و الأبيض ، على نمط البحر المتوسط . فنصيحتنا لك عند القيام بالتجديدات ، أن تٌغير كل ما تتمني تغيره في المنزل ، و تحتفظ بهذا البلاط الحجري المميز ، الذي لن يمكنك تعويضه بخامات اليوم دون أن تتكبد تكاليف باهظه .

3- طابع شرقي

AGUADILLA MIPA غرفة السفرة
MIPA

AGUADILLA

MIPA
MIPA
MIPA

ترجع عودة البلاط بقوه للديكورات المعاصره ، إلى كفائته و متانته العاليه التى تتقارب من الرخام ، ولكن بتكاليف أقل . كما أن التصاميم الحديثه للبلاط لن تستطيع مقاومتها ، و خاصة لأنها تمزج بين نقوشات الماضي و تكنولوجيا الصناعه الحديثه . حيث يصنع البلاط الآن من طبقتين : الأولى و الملاصقه للأرض مكونه من الأسمنت و الرمل ، و الأخرى ذات الشكل الجذاب و الملون من الأسمنت الأبيض و فتات الرخام ، و هذا التركيب يكسب البلاط متانه ولمعه فاخره .

4- مظهر الصدف

Freshwater Mother of Pearl with Paua Shell ShellShock Designs جدران وأرضياتبلاط
ShellShock Designs

Freshwater Mother of Pearl with Paua Shell

ShellShock Designs
ShellShock Designs
ShellShock Designs

إذا أردت أن تغرق الغرفه في الفخامه  الرفاهيه ، عليك بهذا البلاط المميز من تصميم shellshock-designs ، بمظهر الصدف اللامع . والذي سيجعل الأرضيه تتألق بروح الطبيعه حتى تكاد تسمع صوت الأمواج في المكان .

5- مظهر الخشب الغني

Quayside Mix Distressed Wood Effect Tiles The London Tile Co. جدران وأرضياتبلاط
The London Tile Co.

Quayside Mix Distressed Wood Effect Tiles

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

هل تريد مظهر الأخشاب الطبيعيه بتدرجاتها الساحره دون مساوئ ؟ ، إذن الحل هو البلاط الخزفي بمظهر الخشب المميز ، للحصول على أرضية جذابه تشبه الباركيه لكنها لن تحتاج احتياطات خاصه .

6- شرفة أنيقه

Geometric (Victorian) Tiles, Original Features Original Features جدران وأرضياتبلاط
Original Features

Geometric (Victorian) Tiles

Original Features
Original Features
Original Features

من الصعب وضع سجاد في الشرفه ، كما أن مظهر الأرضيه الساده قد يكون مملاً لكثير من الناس . لذا اعتماد البلاط بتصميم من المربعات الصغيره باللون البني و البيج، يعد اختياراً ممتازاً لشرفة هذا المنزل ذو الواجهة الريفية بالطوب الأنيق .

7- سلالم فريده

Random Tile Collection Work House Collection جدران وأرضياتبلاط
Work House Collection

Random Tile Collection

Work House Collection
Work House Collection
Work House Collection

إذا كنت لا تريد استخدام صيحة البلاط المزخرف في أرضية المنزل أو في غرفة كامله ، فتطبيق الصيحه على سلالم المنزل ، طريقه مقبوله للغايه للإستفاده من الشكل المميز للبلاط على نطاق ضيق دون مبالغه . لتحصل بذلك على سلالم فريده ، تكسر قيد السلالم التقليديه .

8 تِراسات مُختاره ، لكل تِراس قصه !
هل أعجبتك نماذج البلاط المميز ؟ شاركنا في التعليقات

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