7 نماذج لبلاط مميز يغني عن السجاد !

البلاط من الخامات التى يمكنها تحويل المكان جذرياً . حيث يستطيع إعطاء المكان مظهراً شرقياً باستخدام الفسيفساء بالألوان الدافئه، أو مظهراً غربياً عتيقاً بإستخدام الأشكال الهندسيه بألوان بارده . و استخدام الأنواع المزخرفه و المنقوشه منه في الأرضيات يعطي مظهراً غنياً ، يصلح ليكون بديلاً مثالياً عن السجاد. و البلاط يتميز بالمتانه و الصلابه ، و الأسعار المتوسطه نسبياً . كما أن له أنواع و أشكال متعدده منها بلاط الصخور و بلاط الأسمنت أو بلاط الموزايك و غيره ، وخامة البلاط بشكل عام يتم تصنيعها من الأسمنت و الرمل و بلورات الكوارتز التى تكسبه صلابه و مظهر متألق . و اليوم سنقدم لك مجموعه مميزه من البلاط ، لتختار من بينها ما يناسب ذوقك .
التصاميم و الزخارف الهندسيه لها جماهيرها المخلصه على مر الزمن ، فما بالك عندما يتعلق الأمر بعودة صيحة القرن ال 19 في البلاط المزخرف ، للحصول على مظهر عتيق ، لابد و أن عدد المعجبين سيكون في ازدياد . وفي الصوره يعتبر الكرسي الخشبي بمساند من الجلد الأسود الفاخر و اللامع مع بلاط منقوش بالأبيض و الأسود تطبيق مثالي لصيحة ال vintage .
إذا كان منزلك القديم مزين ببلاط باللون اللبني الفاتح و الأبيض ، على نمط البحر المتوسط . فنصيحتنا لك عند القيام بالتجديدات ، أن تٌغير كل ما تتمني تغيره في المنزل ، و تحتفظ بهذا البلاط الحجري المميز ، الذي لن يمكنك تعويضه بخامات اليوم دون أن تتكبد تكاليف باهظه .
ترجع عودة البلاط بقوه للديكورات المعاصره ، إلى كفائته و متانته العاليه التى تتقارب من الرخام ، ولكن بتكاليف أقل . كما أن التصاميم الحديثه للبلاط لن تستطيع مقاومتها ، و خاصة لأنها تمزج بين نقوشات الماضي و تكنولوجيا الصناعه الحديثه . حيث يصنع البلاط الآن من طبقتين : الأولى و الملاصقه للأرض مكونه من الأسمنت و الرمل ، و الأخرى ذات الشكل الجذاب و الملون من الأسمنت الأبيض و فتات الرخام ، و هذا التركيب يكسب البلاط متانه ولمعه فاخره .
إذا أردت أن تغرق الغرفه في الفخامه الرفاهيه ، عليك بهذا البلاط المميز من تصميم shellshock-designs ، بمظهر الصدف اللامع . والذي سيجعل الأرضيه تتألق بروح الطبيعه حتى تكاد تسمع صوت الأمواج في المكان .
هل تريد مظهر الأخشاب الطبيعيه بتدرجاتها الساحره دون مساوئ ؟ ، إذن الحل هو البلاط الخزفي بمظهر الخشب المميز ، للحصول على أرضية جذابه تشبه الباركيه لكنها لن تحتاج احتياطات خاصه .
من الصعب وضع سجاد في الشرفه ، كما أن مظهر الأرضيه الساده قد يكون مملاً لكثير من الناس . لذا اعتماد البلاط بتصميم من المربعات الصغيره باللون البني و البيج، يعد اختياراً ممتازاً لشرفة هذا المنزل ذو الواجهة الريفية بالطوب الأنيق .
إذا كنت لا تريد استخدام صيحة البلاط المزخرف في أرضية المنزل أو في غرفة كامله ، فتطبيق الصيحه على سلالم المنزل ، طريقه مقبوله للغايه للإستفاده من الشكل المميز للبلاط على نطاق ضيق دون مبالغه . لتحصل بذلك على سلالم فريده ، تكسر قيد السلالم التقليديه .