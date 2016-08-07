شقة شبابية بأجواء باريسية ساحرة

خلف الطاولة، نجد المطبخ، وقد صمم من مستوى واحد سفلي، يضم منضدة الطهي الرخامية، والحوض الاستانليس، والخزائن والأدراج، وكذلك الموقد.

بينما تم استبدال الجزء العلوي في المطابخ التقليدية، بأرفف خشبية معلقة في الجدار الذي تلون بالرمادي، تماشيًا مع لون المطبخ. أما عن اللمسات الديكورية المميزة لهذا الركن، فقد تجسدت في لوحة كبيرة لصورة فتاة وصبي، وتجمع بين الخلفية السوداء، واللونين الأصفر والأزرق السماوي.