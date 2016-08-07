شقة شبابية بأجواء باريسية ساحرة

في العاصمة الفرنسية، باريس، قامت HÉLÈNE بتصميم شقة شبابية، بأجواء عصرية تحمل النفحات الباريسية الراقية والناعمة، مع لمسات مفعمة بالألوان المُشرقة والحيوية، فضلًا عن الابتكار في تزيين الجدران واختيار ألوان العناصر الخزفية، والإبداع في التنويع بين المواد المستخدمة، من خشب ورخام، وبلاستيك وجلود. لنذهب في جولة بين غرفة تلك الشقة، ونلقي نظرة متفحصة على الجوانب الإبداعية في تصميمها الداخلي..
بداية، يمكننا ملاحظة اعتماد الأسلوب الحديث في وضع الغرف الأساسية، المعيشة والسفرة، والمطبخ، في مساحة مفتوحة، بما يعطي شعورًا بالاتساع والحميمية، وكذلك الانفتاح، كما يمكننا من النظرة الأولى ملاحظة الألوان المتداخلة مع الأرضية البنية للمسات الخشبية، والخلفية البيضاء للسقف وبعض الأعمدة التي تفصل بين الجدران الزجاجية، التي تمنح الشقة إطلالة رائعة من ارتفاع ليس بالقليل.
في غرفة المعيشة، نجد التنوع في المواد قد أبرز جوانبه الجمالية، حيث الأريكة الزرقاء قد اكتست بقماش
قطيفة، بينما وضعت أمامها منضدة زجاجية بالكامل، ومن بعدها كرسيان بتصميم الشازلونج للاسترخاء، وقد صنعوا من المعدن المغطى بالجلد البني، والذي يتناغم بشكل سلسل مع الأرضية الباركيه البنية، والمنضدة الخشبية التي وضع فوقها التلفاز المسطح.
إذا ما نظرنا في المساحة الواقعة خلف كرسيي غرفة المعيشة، سنرى قطعتين من الأخشاب، إحداهما استندت إلى الجدار يمينًا، بتصميم تقليدي عتيق إلى حد كبير، وقد ازدحم سطحها بقعطع الديكور الصغيرة. والأخرى، استندت إلى الجدار الأيسر، وقد اتخذت تصميما من المربعات الملونة، بالأصفر والأحمر، وأيضًا الأزرق والبني، وقد اعتلتها مرآة شبه مستديرة، ذات إطار خشبي باللون البني.
من تلك الزاوية، يمكننا إلقاء نظرة متعمقة في الأسلوب الانتقائي لتزيين جدران غرفة المعيشة، واختيار ألوانها، حيث يمكننا رؤية أن الجدار الأساسي الواقع خلف الأريكة الزرقاء قد تم طلائه باللون الأخضر البحري، فيا تزين بساعة حائط تشبه الشمس في تصميمها، بينما وضع على جانبيها يمينًا ويسارًا، مصابيح معلقة معدنية باللون الفضي غير اللامع.
أما عن الجدار الأيمن من الأريكة، فقد وضعت فيه منضدة خشبية مصممة مما يشبه الصناديق القديمة، ووضعت فوقها شاشة التلفاز المسطحة، بينما تزين الجدار بلوحة ذات أرضية زهرية فاقعة، تحيط بصورة لشخص أسمر، وتتداخل فيها خطوط من عدة ألوان ربما تشير إلى التمرد والتحفيز النفسي.
عن يمين الكراسي الجلدية، وضعت أريكة أرضية مُريحة، يمكن استخدامها كسرير فردي عند الحاجة، وإلى جانبها كرسي مُريح بذات التصميم، وقد وضع كلاهما إلى جانب النافذة الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، للاستمتاع بالمشهد المرتفع الخلاب للمدينة الباريسية الساحرة.
خلف غرفة المعيشة، نجد المطبخ وطاولة الطعام، وقد تم دمجهما معًا، في تصميم عصري يجمع بين عدة ألوان، حيث الكراسي البلاستيكية بالألوان الاخضر والأزرق والأصفر والأحمر، وهي الألوان ذاتها المستخدمة في الخزانة الصغيرة. أما الطاولة، فقد تم تصميمها من هيكل معدني رمادي اللون، وسطح خشبي باللون البني، وقد تدلت من السقف فوقها مصابيح تشبه الكشافات، بلون أسود مطفي.
خلف الطاولة، نجد المطبخ، وقد صمم من مستوى واحد سفلي، يضم منضدة الطهي الرخامية، والحوض الاستانليس، والخزائن والأدراج، وكذلك الموقد.
بينما تم استبدال الجزء العلوي في المطابخ التقليدية، بأرفف خشبية معلقة في الجدار الذي تلون بالرمادي، تماشيًا مع لون المطبخ. أما عن اللمسات الديكورية المميزة لهذا الركن، فقد تجسدت في لوحة كبيرة لصورة فتاة وصبي، وتجمع بين الخلفية السوداء، واللونين الأصفر والأزرق السماوي.
أما عن غرفة النوم، فتتمتع بأجواء شبابية عصرية مرحة للغاية، حيث الجدران ذات التقليمات الزرقاء والبيضاء، واللمسة الكلاسيكية في
الأباجورة، مع إضاءة نهارية مُشرقة تتسلل من النافذة الطولية، التي تزينت بستائر من نفس لون الجدران.
كما تزين الجدار بلوحة كبيرة لفتاة ذات ابتسامة مرحة مشرقة، تتناسب مع أجواء الغرفة، ومع الذوق العام المحب للفنون، والمنتشر في أرجاء الشقة.
يتمتع السرير المزدوج الكبير بتصميم مودرن أنيق، مع ظهر من الجلد الأزرق الغامق، ووسائد زرقاء وأخرى بيضاء، للتناغم مع تقليمات الجدران، بينما تزين الجدار خلف السرير، بمرآة كبيرة ذات إطار مميز تم تصميمه من الأخشاب الصغيرة البارزة.
ننهي جولتنا في الحمام الخاص بغرفة النوم، والذي تم تصميمه بأناقة فائقة، مع جدران مماثلة لتلك التي في غرفة النوم، بتقليماتها الزرقاء والبيضاء، مع إشراقة طبيعية بالضوء المتسللل من النافذة الزجاجية الكبيرة أعلى
البانيو.
أما عن حوض الاعتسال، فقد تم تصيمه داخل منضدة كبيرة من الرخام الرمادي الغامق، مع مساحة تخزينية في الأفل، وضعت بداخلها سلال من الخوص، وهي المادة ذاتها المصنوعة منها علبة المناديل المزينة لسطح المنضدة، فيما تزين الجدار بمرآة مستديرة كبيرة، ذات إطار خشبي عريض.
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