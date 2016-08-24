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تجديدات.. كيف تبدل شكل تلك الحمامات؟

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
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بعد مرور سنوات على استقرارك بنفس الشقة تبدأ في التفكير في تجديدها وإعادة الحياة لها. بعض الطلاء وقطع الأثاث الجديدة قد يتكفل بتجديد غرف الشقة، ولكن ماذا تفعل في الحمام؟ 

إن كنت تفكر في تجديد منزلك وتسعى لإضافة لمسة سحرية لحمام منزلك ولا تعرف ما الذي يمكنك فعله، إليك 5 حمامات تمكن أصحابها من تغيير شكلها للأفضل ببساطة. هيا لنلقي نظرة على حماماتهم قبل وبعد التجديد.

1- قبل: ألوان حمام منزل جدتك!

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الحوض والبانيو باللون الزيتي، الجدران والأرضية بدرجات اللون البني، هذا حمام مثالي لمنزل جدتك وليس لمنزلك أنت. تلك الألوان غير متناسقة مع بعضها على الإطلاق، غير أنها تعطي إحساسا بالضيق. 

هيا نرى كيف تحول شكل الحمام بعد تجديده وأصبح معاصرا!

بعد: رحابة وألوان عصرية

homify حماممغاسل
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من النظرة الأولى لن تتوقع أن هذا هو نفس الحمام السابق ذو الألوان الداكنة، حسنًا هذا هو مفعول اللون الأبيض. دوما ينصح الخبراء باستخدام الألوان الفاتحة مع المساحات الضيقة. بعد إزالة الحوض والبانيو وتغيير لون الحمام إلى الأبيض مع إضافة مرآة واستغلال أفضل للمساحات، تحوّل الحمام إلى حمام عصري من الدرجة الأولى.

كما أن استبدال البانيو التقليدي بالبانيو ذي الجدران الزجاجية وإضافة أدراج خشبية أسفل الحوض وفر مساحة للتحرك داخل الحمام بحرية.

2- ليس كل الأبيض أنيقًا.. قد يكون مملًا!

Metamorfoza kawalerki 35 m2 na Warszawskim Powiślu , studio wnętrz URBAN-DESIGN studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

رغم أن استخدام اللون الأبيض في الحمامات هو أمر جيد غالبًا مثلما ظهر في النموذج السابق، إلا أن استخدامه أحيانا يعطي شكلا مملا وتقليديا لحمامك، كيف يمكنك تفادي ذلك؟ هيا لنرى بعد التعديل

أنيق وعصري.. وأبيض أيضًا

Metamorfoza kawalerki 35 m2 na Warszawskim Powiślu , studio wnętrz URBAN-DESIGN studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

أترى؟ الأبيض مازال طاغيًا على الحمام ولكنه أنيق وعصري هذه المرة، ما السر؟ الأمر يكمن في كيفية استخدام اللون الأبيض. فمع الاستغناء عن البانيو التقليدي وإضافة جزء أسود صغير تحول الحمام الممل إلى لوحة فنية.

3- جيد ولكن ينقصه شيء!

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

في بعض المنازل قد يكون بالحمام مكان أكثر ضيقا من باقي أركان الحمام، عادة ما يكون هذا الجزء مهملا برغم أن استثماره والاستفادة منه قد تغير شكل الحمام تماما. هيا نرى كيف بلمسة صغيرة تحول شكل الحمام.

السماء تنتقل لسقف حمامك!

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

هل ترى اختلافًا؟ الفارق بين الصورتين هو فقط إضفاء اللون الأزرق على سقف الحمام، هذا الفارق الصغير أعطى الحمام شكلًا أكثر أناقة وجعل الإضاءة تبدو مختلفة كأن السماء قد نقلت جزءًا منها إلى سقف حمامك.

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4- حمام تقليدي بألوان باهتة

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

يعاني تصميم هذا الحمام من نفس مشكلة النموذج الأول، فهو يعتمد على شكل قديم عفا عليه الزمن، مما يجعله أشبه بحماما عموميًا! كما أن المصباح المعلق بالسقف يختلف لونه كليًا عن لون الحمام نفسه.

كما هو واضح فالحمام ضيق ومساحته لا تسمح بكثير من المكونات ولمسات الجمال، ومع هذا تحول الحمام إلى حمام مبهر يُضاهي ما نراه بالفنادق، كيف حدث هذا؟

وداعا للبانيو التقليدي

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

هذا الحمام قد أجرى للتو تغييرا شاملا، فبدلا من البانيو التقليدي الذي يبتلع مساحة الحمام وُضِع هذا البانيو بالجدران الزجاجية، الذي يسمح للإضاءة بالانتقال من النافذة لباقي آرجاء الحمام، واستبدل المصباح بآخر أكثر ملائمة وارتفاعا.

كما تم الاستغناء عن الحوض التقليدي واستبداله بآخر أكثر أناقة وإضافة حاوية خشبية لتخزين مستلزمات الحمام، بجانب إضافة مرآة أكثر طولًا. رغم أن هذا الحمام هو نفسه السابق، إلا أنك ستشعر أنه أكبر حجما بعد استخدام كل ركن فيه الاستخدام الأمثل.

5- زحام وفوضاوية

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

الكثير من العلب والزجاجات، فرع شجر صناعي أُضيف على سبيل التزيين، شمَاعات جانبية وألوان قاتمة، هذا باختصار هو وصف الحمام الذي نراه. فضيق الحمام الواضح اضطر أصحابه إلى محاولة استخدام كل زاوية فيه إلا أن الأمر بدا في النهاية كأن كل شيء يتصارع على حجز مكان له بالحمام!

أناقة وجمال

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

بمجرد إضافة دولاب صغير أسفل الحوض لضم جميع تلك الزجاجات توفرت مساحة لوضع لوحات صغيرة وتغيير نظام الإضاءة مما منح الحمام مظهرًا جماليًا. كما تم استبدال البانيو بآخر يوفر مساحة أسفل النافذة لوضع بعض النباتات الصغيرة استكمالا لجمال اللوحة ليضاهي جمال غرف الاستقبال.

كما تم تغيير ألوان الحمام والسيراميك وإزالة الشمّاعات الجانبية، مما أعطى مظهرًا أكثر أناقة وتنظيما ورحابة.

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