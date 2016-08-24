تجديدات.. كيف تبدل شكل تلك الحمامات؟

بعد مرور سنوات على استقرارك بنفس الشقة تبدأ في التفكير في تجديدها وإعادة الحياة لها. بعض الطلاء وقطع الأثاث الجديدة قد يتكفل بتجديد غرف الشقة، ولكن ماذا تفعل في الحمام؟

إن كنت تفكر في تجديد منزلك وتسعى لإضافة لمسة سحرية لحمام منزلك ولا تعرف ما الذي يمكنك فعله، إليك 5 حمامات تمكن أصحابها من تغيير شكلها للأفضل ببساطة. هيا لنلقي نظرة على حماماتهم قبل وبعد التجديد.