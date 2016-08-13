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أفكار تجعل منزلك أكثر راحةً

ريم عوض ريم عوض
Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors غرفة المعيشة
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المنزل هو مكان الراحة والسكن والاسترخاء بعد عناء العمل. لهذا تصميم منزلك إذا لم يكن يحقق لك هذا فهنالك مشكلة. في هذا المنزل ترى الأناقة متحدة مع عوامل الاسترخاء في اختيار الأثاث والألوان والديكور. كل غرفة لها طابع خاص ومميز يظهر احترافية المصممين في كل أرجاء المنزل. دعونا نبدأ جولتنا مع الصور.

غرفة المعيشة

Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors غرفة المعيشة
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

تصميم هذه الغرفة مودرن أو حداثي كما هو واضح ويندمج مع التصميم الريفي للسلم والحائط الذي استخدموا فيه الأحجار والخشب بأناقة وبساطة رائعة. السقف العالي الذي يطل على الدور العلوي يضفي اتساعًا ويعطي أجواءًا منعشة ومنفتحة. وشارك في ذلك أيضًا فتح المساحات على بعضها البعض ففي هذه الصورة تظهر غرفة المعيشة وغرفة السفرة وبجانبها المطبخ.

المطبخ

Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors مطبخ
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

هذه صورة أقرب للمطبخ مفتوح بتصميم مودرن أو حداثي وبه بساطة شديدة تريح العين وتريح من يعمل في المطبخ وشارك في ذلك إضاءة الكشافات الكبيرة المثبتة في السقف للتأكيد على وضوح الرؤية في الليل وفي الأيام التي لا يصل فيها ضوء الشمس للمطبخ. القطعة الأكثر تميزًا في المطبخ هي الجزيرة في المنتصف، التي تعطي فرصة للتواصل مع باقي أفراد المنزل في غرفتي المعيشة والسفرة أثناء الطبخ.

مدفأة

Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors غرفة المعيشة
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

بجانب السلم الحجري والحائط واللمسات الخشبية،  أضاف المصممون هذه القطعة الريفية الرائعة. مدفأة مودرن بطابع كلاسيكي وألوان دافئة عملت أم لم تعمل!

غرفة النوم

Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors غرفة نوم
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

الإضاءة مستخدمة في هذا المنزل بشكل رائع أعتقد لو لم تكن موجودة لكان هناك شيئًا ناقصًا في التصميم. اقرأ أيضًا لأن الإضاءة سحر كل بيت.. لا تستهيني بها!

يتكامل التصميم في غرفة النوم مع التصميم العام للمنزل حيث ألوان الفراش الدافئة واستخدام الخشب البني الأنيق. كل هذا بجانب الترتيب وبساطة الأثاث  يعطي شعورًا بالاسترخاء ويساعد على نوم أفضل.

الحمام

Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors حمام
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

الحمام أيضًا في منتهى البساطة حيث تبدو كالمنتجعات الصحية وغرف المساج الذي يلجأ إليها الناس للاسترخاء. لحمام إطلالة رائعة على الطبيعة من خلال النافذتين الكبيرتين مع الأخذ في الاعتبار تصميمهما لتوفير الخصوصية لمن في الداخل. ألوان الحمام دافئة كالألوان المستخدمة في جميع المنزل. حقًا هذا المنزل يريح الأعصاب ومثال رائع للسكن والراحة.

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