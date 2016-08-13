أفكار تجعل منزلك أكثر راحةً

الإضاءة مستخدمة في هذا المنزل بشكل رائع أعتقد لو لم تكن موجودة لكان هناك شيئًا ناقصًا في التصميم. اقرأ أيضًا لأن الإضاءة سحر كل بيت.. لا تستهيني بها!

يتكامل التصميم في غرفة النوم مع التصميم العام للمنزل حيث ألوان الفراش الدافئة واستخدام الخشب البني الأنيق. كل هذا بجانب الترتيب وبساطة الأثاث يعطي شعورًا بالاسترخاء ويساعد على نوم أفضل.