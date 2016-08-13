أفكار تجعل منزلك أكثر راحةً

المنزل هو مكان الراحة والسكن والاسترخاء بعد عناء العمل. لهذا تصميم منزلك إذا لم يكن يحقق لك هذا فهنالك مشكلة. في هذا المنزل ترى الأناقة متحدة مع عوامل الاسترخاء في اختيار الأثاث والألوان والديكور. كل غرفة لها طابع خاص ومميز يظهر احترافية المصممين في كل أرجاء المنزل. دعونا نبدأ جولتنا مع الصور.
تصميم هذه الغرفة مودرن أو حداثي كما هو واضح ويندمج مع التصميم الريفي للسلم والحائط الذي استخدموا فيه الأحجار والخشب بأناقة وبساطة رائعة. السقف العالي الذي يطل على الدور العلوي يضفي اتساعًا ويعطي أجواءًا منعشة ومنفتحة. وشارك في ذلك أيضًا فتح المساحات على بعضها البعض ففي هذه الصورة تظهر غرفة المعيشة وغرفة السفرة وبجانبها المطبخ.
هذه صورة أقرب للمطبخ مفتوح بتصميم مودرن أو حداثي وبه بساطة شديدة تريح العين وتريح من يعمل في المطبخ وشارك في ذلك إضاءة الكشافات الكبيرة المثبتة في السقف للتأكيد على وضوح الرؤية في الليل وفي الأيام التي لا يصل فيها ضوء الشمس للمطبخ. القطعة الأكثر تميزًا في المطبخ هي الجزيرة في المنتصف، التي تعطي فرصة للتواصل مع باقي أفراد المنزل في غرفتي المعيشة والسفرة أثناء الطبخ.
بجانب السلم الحجري والحائط واللمسات الخشبية، أضاف المصممون هذه القطعة الريفية الرائعة. مدفأة مودرن بطابع كلاسيكي وألوان دافئة عملت أم لم تعمل!
الإضاءة مستخدمة في هذا المنزل بشكل رائع أعتقد لو لم تكن موجودة لكان هناك شيئًا ناقصًا في التصميم. اقرأ أيضًا لأن الإضاءة سحر كل بيت.. لا تستهيني بها!
يتكامل التصميم في غرفة النوم مع التصميم العام للمنزل حيث ألوان الفراش الدافئة واستخدام الخشب البني الأنيق. كل هذا بجانب الترتيب وبساطة الأثاث يعطي شعورًا بالاسترخاء ويساعد على نوم أفضل.
الحمام أيضًا في منتهى البساطة حيث تبدو كالمنتجعات الصحية وغرف المساج الذي يلجأ إليها الناس للاسترخاء. لحمام إطلالة رائعة على الطبيعة من خلال النافذتين الكبيرتين مع الأخذ في الاعتبار تصميمهما لتوفير الخصوصية لمن في الداخل. ألوان الحمام دافئة كالألوان المستخدمة في جميع المنزل. حقًا هذا المنزل يريح الأعصاب ومثال رائع للسكن والراحة.