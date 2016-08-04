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10 نصائح لنوم مريح لطفلك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Quando nasce un bambino, De Baggis Srl De Baggis Srl غرفة الاطفال
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عندما يبدأ الأبوان في التفكير في تصميم غرفة الأطفال، تخطر ببالهم الألوان المبهجة، وورق الحائط الملون، والأشكال والتصميمات المبتكرة لسرائر الأطفال، وربما الرسومات التي سيرسمونها بأنفسهم لطفلهم على حوائط الغرفة. ونحن في هوميفاي نضع على عاتقنا مساعدتك في اختيار التصميم الأفضل لغرفة طفلك، والذي يوفر له الهدوء والراحة للحصول على نوم أفضل في الليل، والذي سيعود عليك أنت ايضا بالخير

1.سرير مريح

Moderne Innenarchitektur , Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur غرفة الاطفال
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

تبدأ رحلة النوم المريح من السرير، عليك التأكد من جودة مرتبة السرير، وأنها لن تتسبب له بأي آلام في الظهر، يمكنك قراءة آراء المستلين السابقين قبل البدء في عملية الشراء للاستفادة من خبراتهم.

إذا كنت تعيش في مدن باردة، عليك التأكد من دفء سرير طفلك قبل أن تضعه فيه حتى لا تطيل مدة ما قبل الاستغراق للنوم، يمكنك تغطية السرير بأغطية حرارية، أو تشغيل الدفاية قبل وقت النوم.

2. تهوية جيدة

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH غرفة الاطفال
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

التهوية الجيدة للغرفة تساعدك بشكل كبير على النوم بعمق، على عكس الغرف غير جيدة التهوية والتي قد يشعر فيها طفلك بنقص الأكسجين والذي بالطبع سيتسبب في نوم متقطع.

لذا احرص في تصميم الغرفة أن يتوافر بها أكثر من نافذة يمكن فتحها أثناء النوم لتحافظ على تجدد الهواء في الغرفة.

3.إضاءة خافتة

Lavori, Home Lifting Home Lifting غرفة الاطفال
Home Lifting

Lavori

Home Lifting
Home Lifting
Home Lifting

كثير من الأطفال يحتاجون لإضاءة خافتة طوال فترة النوم، وهو ما يمنحهم شعورا أكبر بالأمان..أتذكر طفلي وهو في عمر الثالثة كان يفضل أن تكون إضاءة النوم خافتة ولكن بالدرجة التي تجعل كل تفاصيل الغرفة واضحة.

يمكن أن تبتكر مكانا للإضاءة كجزء من تصميم الغرفة، كما في الصورة حيث تم تعليق الإضاءة فوق مدخنة البيت المرسوم على الحائط وهو ما أعطى للإضاءة بعدا جماليا بعيدا عن دورها الوظيفي. عليك الانتباه أيضا لمكان الإضاءة، فالإضاءة الجانبية أو الخلفية كما في الصورة هى الأفضل، ابتعد تماما عن وضع الإضاءة أمام السرير لأن ذلك سيصعب على طفلك الاسترخاء بسرعة استعدادا للنوم.

4.ابتعد عن التصميمات الغريبة

HARDY, ZAD ITALY ZAD ITALY غرفة الاطفال
ZAD ITALY

ZAD ITALY
ZAD ITALY
ZAD ITALY

إذا أردت نوم هادئ لطفلك ولك أنت أيضا ابتعد تماما عن وضع تصميمات غريبة بالغرفة حتى لو كانت مرحة ومضحكة كما بالصورة، فالأطفال في فقرة ما قبل النوم يطلقون لخيالهم العنان ومع كل ليلة يتخيلون قصصا جديدة للأشكال الغريبة بغرفتهم، حتى لو أنها لا تخيفهم بالنهار، فالليل قصة أخرى تماما..لذا آثر السلامة وابتعد عن الغرابة.

5.ابتعد عن الظلال

Ristrutturazione di una villa bifamiliare su tre livelli in Roma - 240 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة الاطفال
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

وجود ظلال كثيرة على حوائط الغرفة وسط الإضاءة الخافتة سيكون أمر مرعب تماما، ولن يمنح طفلك نوم عميق بالطبع. في هذه الصورة مثلا تصميم نجفة الغرفة قد يبدو مبهج ومبتكر لكنه مع حلول الظلام لن يكون كذلك.

6.ناموسية

Уютный дом в стиле прованс, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الاطفال
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

يلجأ الكثير من الآباء لوضع ناموسية فوق سرير الأطفال، خاصة الرضع منهم لتحميهم من الحشرات الطائرة التي قد تسبب إزعاجا لهم أثناء النوم، خاصة وأن الأساليب الكيميائية للتخلص من الحشرات الطائرة لا تتناسب مع وجود أطفال

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7.ستائر معتِمة

Products, Boori Europe Boori Europe غرفة الاطفال
Boori Europe

Products

Boori Europe
Boori Europe
Boori Europe

بالتأكيد لن تكون سعيدا إذا أيقظك طفلك في الخامسة صباحا ليخبرك أن الشمس قد أشرفت وعليك الاستيقاظ، لذا لا تقع في هذا الفخ

احرص على تركيب ستائر حاجبة للضوء، ولا تتصور أن ذلك سيحدد اختياراتك في الستائر التي كنت تحلم بأن تكون ذات ألوان وأشكال مبهجة، فمحلات القماش الآن عامرة بالستائر المعتِمة بألوان وأشكال تتناسب مع ذوق الأطفال.

8.حوائط ونوافذ عازلة

Fenster zur Natur, Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt غرفة الاطفال
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

إذا كنت ممن يسكنون بقلب المدينة التي يلمؤوها الزحام طول الوقت ولا تنتهي أصوات السيارات حتى مع حلول المساء عليك التفكير جيدا في تركيب حوائط عازلة للصوت لغرفة الأطفال حتى تتحكم في الهدوء داخل الغرفة ليلا. أما إذا كان أمر تركيب الحوائط غير متاح، يمكنك الاكتفاء بالنوافذ الزجاجية العازلة والتي ستساعد كثيرا في الحد من وصول أصوات الشارع للغرفة، لكن احرص في هذه الحالة على تهوية الغرفة جيدا كما أشرنا في السابق.

9.خيمة فوق السرير

Lavori, Home Lifting Home Lifting غرفة الاطفال
Home Lifting

Lavori

Home Lifting
Home Lifting
Home Lifting

هذا التصميم يتناسب كثيرا مع الأطفال الأكبر سنا، تلك المرحلة التي يبدؤون في صنع عالم خاص بهم على ذوقهم الخاص، قد تساعد هذه الخيمة طفلك على النوم بهدوء لأنها ستوفر له العزلة عن تفاصيل الغرفة من حوله، كما يمكن استغلال الخيمة كمان مخصص للعب إذا قمت بتغيير مكانها أعلى السرير لأي ركن من أركان الغرفة.

10. ألوان هادئة

Segelboot , annette frank gmbh annette frank gmbh غرفة الاطفال
annette frank gmbh

annette frank gmbh
annette frank gmbh
annette frank gmbh

أخيرا..كن حريصا في اختيار ألوان الغرفة، لا تدع الألوان تبهرك في البداية، فكر بتعقل في اختيار الألوان واحرص على أن تكون هادئة، وتجنب طلاء حوائط كاملة بالالوان النارية مثل الأحمر والبرتقالي اللذان قد يسببان تهيج لأعصاب طفلك، وهو شيء لن ترغب في حدوثه على الإطلاق. أيضا إذا استعنت بورق حائط ذي ألوان زاهية أو برسومات لشخصيات كرتونية تجنب أن يكون مكان لصقه أمام السرير حتى لا يشغل ذهن طفلك وهو يستعد للنوم.

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