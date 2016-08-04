10 نصائح لنوم مريح لطفلك

تبدأ رحلة النوم المريح من السرير، عليك التأكد من جودة مرتبة السرير، وأنها لن تتسبب له بأي آلام في الظهر، يمكنك قراءة آراء المستلين السابقين قبل البدء في عملية الشراء للاستفادة من خبراتهم.

إذا كنت تعيش في مدن باردة، عليك التأكد من دفء سرير طفلك قبل أن تضعه فيه حتى لا تطيل مدة ما قبل الاستغراق للنوم، يمكنك تغطية السرير بأغطية حرارية، أو تشغيل الدفاية قبل وقت النوم.