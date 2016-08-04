10 نصائح لنوم مريح لطفلك

عندما يبدأ الأبوان في التفكير في تصميم غرفة الأطفال، تخطر ببالهم الألوان المبهجة، وورق الحائط الملون، والأشكال والتصميمات المبتكرة لسرائر الأطفال، وربما الرسومات التي سيرسمونها بأنفسهم لطفلهم على حوائط الغرفة. ونحن في هوميفاي نضع على عاتقنا مساعدتك في اختيار التصميم الأفضل لغرفة طفلك، والذي يوفر له الهدوء والراحة للحصول على نوم أفضل في الليل، والذي سيعود عليك أنت ايضا بالخير
تبدأ رحلة النوم المريح من السرير، عليك التأكد من جودة مرتبة السرير، وأنها لن تتسبب له بأي آلام في الظهر، يمكنك قراءة آراء المستلين السابقين قبل البدء في عملية الشراء للاستفادة من خبراتهم.
إذا كنت تعيش في مدن باردة، عليك التأكد من دفء سرير طفلك قبل أن تضعه فيه حتى لا تطيل مدة ما قبل الاستغراق للنوم، يمكنك تغطية السرير بأغطية حرارية، أو تشغيل الدفاية قبل وقت النوم.
التهوية الجيدة للغرفة تساعدك بشكل كبير على النوم بعمق، على عكس الغرف غير جيدة التهوية والتي قد يشعر فيها طفلك بنقص الأكسجين والذي بالطبع سيتسبب في نوم متقطع.
لذا احرص في تصميم الغرفة أن يتوافر بها أكثر من نافذة يمكن فتحها أثناء النوم لتحافظ على تجدد الهواء في الغرفة.
كثير من الأطفال يحتاجون لإضاءة خافتة طوال فترة النوم، وهو ما يمنحهم شعورا أكبر بالأمان..أتذكر طفلي وهو في عمر الثالثة كان يفضل أن تكون إضاءة النوم خافتة ولكن بالدرجة التي تجعل كل تفاصيل الغرفة واضحة.
يمكن أن تبتكر مكانا للإضاءة كجزء من تصميم الغرفة، كما في الصورة حيث تم تعليق الإضاءة فوق مدخنة البيت المرسوم على الحائط وهو ما أعطى للإضاءة بعدا جماليا بعيدا عن دورها الوظيفي. عليك الانتباه أيضا لمكان الإضاءة، فالإضاءة الجانبية أو الخلفية كما في الصورة هى الأفضل، ابتعد تماما عن وضع الإضاءة أمام السرير لأن ذلك سيصعب على طفلك الاسترخاء بسرعة استعدادا للنوم.
إذا أردت نوم هادئ لطفلك ولك أنت أيضا ابتعد تماما عن وضع تصميمات غريبة بالغرفة حتى لو كانت مرحة ومضحكة كما بالصورة، فالأطفال في فقرة ما قبل النوم يطلقون لخيالهم العنان ومع كل ليلة يتخيلون قصصا جديدة للأشكال الغريبة بغرفتهم، حتى لو أنها لا تخيفهم بالنهار، فالليل قصة أخرى تماما..لذا آثر السلامة وابتعد عن الغرابة.
وجود ظلال كثيرة على حوائط الغرفة وسط الإضاءة الخافتة سيكون أمر مرعب تماما، ولن يمنح طفلك نوم عميق بالطبع. في هذه الصورة مثلا تصميم نجفة الغرفة قد يبدو مبهج ومبتكر لكنه مع حلول الظلام لن يكون كذلك.
يلجأ الكثير من الآباء لوضع ناموسية فوق سرير الأطفال، خاصة الرضع منهم لتحميهم من الحشرات الطائرة التي قد تسبب إزعاجا لهم أثناء النوم، خاصة وأن الأساليب الكيميائية للتخلص من الحشرات الطائرة لا تتناسب مع وجود أطفال
بالتأكيد لن تكون سعيدا إذا أيقظك طفلك في الخامسة صباحا ليخبرك أن الشمس قد أشرفت وعليك الاستيقاظ، لذا لا تقع في هذا الفخ
احرص على تركيب ستائر حاجبة للضوء، ولا تتصور أن ذلك سيحدد اختياراتك في الستائر التي كنت تحلم بأن تكون ذات ألوان وأشكال مبهجة، فمحلات القماش الآن عامرة بالستائر المعتِمة بألوان وأشكال تتناسب مع ذوق الأطفال.
إذا كنت ممن يسكنون بقلب المدينة التي يلمؤوها الزحام طول الوقت ولا تنتهي أصوات السيارات حتى مع حلول المساء عليك التفكير جيدا في تركيب حوائط عازلة للصوت لغرفة الأطفال حتى تتحكم في الهدوء داخل الغرفة ليلا. أما إذا كان أمر تركيب الحوائط غير متاح، يمكنك الاكتفاء بالنوافذ الزجاجية العازلة والتي ستساعد كثيرا في الحد من وصول أصوات الشارع للغرفة، لكن احرص في هذه الحالة على تهوية الغرفة جيدا كما أشرنا في السابق.
هذا التصميم يتناسب كثيرا مع الأطفال الأكبر سنا، تلك المرحلة التي يبدؤون في صنع عالم خاص بهم على ذوقهم الخاص، قد تساعد هذه الخيمة طفلك على النوم بهدوء لأنها ستوفر له العزلة عن تفاصيل الغرفة من حوله، كما يمكن استغلال الخيمة كمان مخصص للعب إذا قمت بتغيير مكانها أعلى السرير لأي ركن من أركان الغرفة.
أخيرا..كن حريصا في اختيار ألوان الغرفة، لا تدع الألوان تبهرك في البداية، فكر بتعقل في اختيار الألوان واحرص على أن تكون هادئة، وتجنب طلاء حوائط كاملة بالالوان النارية مثل الأحمر والبرتقالي اللذان قد يسببان تهيج لأعصاب طفلك، وهو شيء لن ترغب في حدوثه على الإطلاق. أيضا إذا استعنت بورق حائط ذي ألوان زاهية أو برسومات لشخصيات كرتونية تجنب أن يكون مكان لصقه أمام السرير حتى لا يشغل ذهن طفلك وهو يستعد للنوم.