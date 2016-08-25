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أفكار رائعة لديكورات البيت الصخري

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
homify منازل
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هل هناك ما هو أمتع من الحياة وسط الطبيعة بعيدا عن زحام المدن وتلوثها؟ بالتأكيد لا، فكونك تملك منزلا ريفيا يطل على مساحات خضراء فهذا في حد ذاته أمر مريح للأعصاب.

المشكلة التي قد تواجهك عند اقتناء منزلا ريفيا هو أنه سيحصر خياراتك في الديكور والأثاث في الشكل التقليدي للمنزل الريفي البعيد تماما عن الحداثة والأثاث المودرن. مهلًا، لن تواجهك هذه المشكلة بعد الآن، فهذا المنزل تمكن من تحقيق المعادلة الصعبة وجمع بين الريف والحداثة. هيا نستكشف ذلك المنزل الريفي المذهل.

الواجهة تدعوك للدخول

homify منازل
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أول ما تسقط عليه عينك عند رؤية أي منزل هو واجهته، وهي التي ستعطيك انطباعا عن مدى أناقة المنزل، فما بالك أن تكون الواجهة يختلط فيها الحجر مع اللون الأبيض المريح محاطا بالزرع والأشجار؟ ستجد المنزل يدعوك لزيارته والاستمتاع بجماله وتناسقه.

نظرة مباشرة للواجهة ستخطف أنفاسك!

homify منازل
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من هذه الزاوية يمكنك رؤية الواجهة مباشرة أمامك، ستجد فيها كل ما تريد، إن كنت تفضل الواجهات الخشبية أو الحجرية أو الكلاسيكية أو حتى الزجاجية، فالجميع يمتزج أمامك بانسيابية وهدوء دون أن تشعر أن أحدهم قد طغى على جمال الآخر.

جسر خشبي نحو الأناقة

homify منازل
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بعد أن تمر من مدخل المنزل سيتحتم عليك عبور ذلك الجسر الخشبي حتى تتمكن من الانتقال إلى أجزاء المنزل المختلفة. أن يحتوي منزلك على جسر خشبي يمكنك إن وقفت في منتصفه من مشاهدة مختلف طوابق المنزل هو أمر رائع بالتأكيد. وأن تعبر ذلك الجسر ستعلم أنه الفاصل الوحيد بينك وبين منزل أحلامك.

نظرة عكسية.. ثلاث طوابق أفضل من بعضهن!

homify منازل
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النظر من الواجهة الأمامية فقط لن يساعدك على تكوين صورة حقيقة لحجم المنزل من الداخل. هذه النظرة العكسية ستجعلك تدرك حجم المنزل الحقيقي حيث يتكون من ثلاث طوابق!

طبيعة المكان الذي يقع فيه المنزل جعل من الواجهة الخشبية والحجرية فريدا، حيث امتزج المنزل بسلاسة مع الطبيعة المحيطة به.

لنلقي نظرة على الداخل.. مزيج فريد

homify غرفة المعيشة
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حديقة داخلية صغيرة غير مسقوفة ومحاطة بحاجز زجاجي يسمح بمرور ضوء الشمس ودفئها كما ينصح الخبراء، وأمامها مدفئة كلاسيكية مع لمسة خشبية في أرضية الغرفة مع تزويدها بأثاث عصري.. هذا هو المزيج الفريد!

الرحابة تنتصر دوما

homify غرفة السفرة
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رغم أن المساحات الواسعة دوما مغرية، وتجعلك تريد استغلال كل ركن فيها، إلا أن الاكتفاء بالحد الأدنى من الأثاث يجعل الحجرة أنيقة وأكثر رحابة واتساعا.

إن ركزت قليلا ستجد الحديقة ذات الجوانب الزجاجية في أقصى يمين الصورة، أي أن هذه الغرفة تقع خلف الحجرة السابقة، ولعل ما جعل الحجرات تبدو تحدة بهذا الشكل هو توحيد الأرضية الخشبية لجميع الغرف.

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كل قطعة أثاث تنطق بالجمال

homify غرفة السفرة
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هنا يجتمع الجمال، الحوائط الحجرية، الأبيض الأنيق، الواجهات الزجاجية، الأثاث والأرضية الخشبية، كل قطعة ستنظر إليها ستشعر بالحميمية والدفء. الألوان تمتزج بسحر خاص يجعلك تحتار أي جزء هو الأفضل بين جميع تلك المكونات.

نافذة المطبخ.. بلورة سحرية!

homify مطبخ
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دوما تمنينا لو نجد تلك البلورة السحرية من عالم الخيال التي تجعلنا نرى ما نريد، نافذة مطبخ هذا المنزل قد تجاوز سحرها تلك البلورة الخرافية. بمجرد وقوفك أمام الحوض ستجد المناظر الطبيعية بالخارج تنبسط أمامك تُلقي عليك التحية كل صباح.

المطبخ ما زال محتفظا بقاعدة الاكتفاء بالحد الأدنى من الأثاث، فرغم اتساعه إلا أنك لن تشعر بالزحام أو امتلاء المطبخ بالأواني المخزنة بعناية.

المشهد مكتملا.. من أعلى السلم

homify بلكونة أو شرفة
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أنت الآن فوق السلم الذي يربط بين طوابق المنزل الثلاث، في أفضل مركز يجعلك ترى الطابق بصورة شبه كاملة. يمكنك تخيل إقامة العزائم والحفلات في ذلك الطابق الحميمي.

بالصعود بضع درجات للأعلى، تنتقل إلى جزء آخر من المنزل لا يقل جمالًا عن ما رأيناه منذ قليل.

الكتب.. لا يجوز معها الاكتفاء

homify مكتب عمل أو دراسة
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حسنًا، في هذه الحجرة تحديدا لا يمكننا أبدا الحديث عن الاكتفاء بالحد الأدنى، فالكتب تكون أكثر ونسًا كلما زادت عددًا. تخيل فقط كوبا من مشروبك المفضل بصحبة إحدى رواياتك الكلاسيكية المحببة تقرأها في ضوء الشمس المتسلل من الواجهة الزجاجية المطلة على أكثر المشاهد الطبيعية جمالا وبهاءً.

وهل يكتمل المنزل دون مسبح؟

homify منازل
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بعد كل ما رأيناه لن يمكننا تخيل منزلا كهذا دون مسبح. بالطبع هناك واحدا. مسبح منعزل، لن تطاله أعين المتلصصين أو الجيران، لن تراك سوى السماء المنبسطة من فوقك والجبال والأشجار الممتدة حولك إلى ما لا نهاية.

يمكنك الاستمتاع هنا بالسباحة أو الاسترخاء فقط أمام اللوحة الفنية الطبيعية المرسومة بعناية فائقة أمامك، أو حتى دعوة أصدقائك لحفل شواء بسيط في منزلك الرائع.

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بيت بنغل صغير لكنه كالقصر من الداخل
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