8 أفكار لغرف المراهقين

سن المراهقة هو سن مهم في حياة الإنسان حيث يبدأ من إعتقدناه طفلاً أن يستقل بحياتة ولا سيما غرفته، و لكن غرف الشباب في سن المراهقة محيره في تصاميمها فلا هي تصاميم أطفال و لا هي تصاميم غرف نوم للبالغين، لذلك جئنا لكم ببعض التصاميم لنلهمكم ببعض الأفكارالتي ستعجب أولادكم حتماً مهما كانت شخصيتهم و ذوقهم الخاص.
هذه الغرفة على الطراز المودرن و تلبي جميع إحتياجات أولادك، من أول الإحتياجات الأساسية مثل السرير والدولاب، أيضاً المكتبة ذات الرفوف و الخزانة السفلية للتخزين المزسمي و أيضاً المكتب كما أنه يستطيع وضع دراجته في الغرفة إذا أراد.
الغرفة حوائطها داكنة و لكن أثاثها يأخذ اللون الأبيض مع الرمادي، مع لمسات اللون الأحمر و التي تظهر في الإكسسوارات و الكماليات،مثل وحدات الإضاءة و الساعة والوسادة وبعض المقتنيات على الرفوف.
و للبنات المدللات هذه غرفة مناسبة جداً، فحوائطها مطلية باللون البيج، أثاثها مدهون باللون الأبيض ذو التأثير العتيق، كما أن كرسي المكتب و أيضاً شباكي السرير منجدان بالقطيفة باللون الوردي، ذو اللمعة الرائعة و الذي يعطي رقة للغرفة.
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حائط هذه الغرفة المميز، نصفه يغطية خريطة ملونة والنصف الأخرعبارة عن سبورة ليطلق العنان للحس الفني لأولادك و يعطي لهم قناة ليتمكنوا من التعبير عن أنفسهم.
هذه الغرفة حالمة حيث أن حوائطها تأخذ لون أزرق متدرج ويبدو مثل زرقة السماء، لتعطي تأثير رائع و حالم للغرفة. اللون الأزرق ينتشر في الغرفة في المفروشات و المقتنيات ليعمل على خلق تجانس رائع.
لتشجيع أولادك على المذاكرة، وفر لهم فراغ مكتب مشوق للاستذكار بألوانهم المفضلة، علق صور من مجلاتهم المصورة لتزيين حوائط غرفهم.
في حالة عدم توافر المساحة اللازمة، هذه فكرة رائعة لتوفير كل إحتياجات أولادك، من سرير، دولاب، أرفف و مساحات تخزينة، كلها في أقل مساحة ممكنة و ببراعة فائقة.
بسبب صغر المساحة في هذه الغرفة فقد تم عمل مساحات تخزينية تحت السرير ومدها على الأرضية لاستغلالها كمقعد مرتفع عن الأرضية بعض الشئ مع بعض الوسائد الملونة.
أما آخيراً فهذه غرفة رائعة متكاملة بها كل ما يحتاجة أولادك من أول النوم، الإستذكار وحتى ممارسة الهوايات سواء كان لعب الموسيقى أو الاستمتاع بمشاهدة النجوم، فكل شيئ في مكانه.