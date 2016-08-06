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8 أفكار لغرف المراهقين

Marwa Hasan Marwa Hasan
ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS غرفة الاطفال
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سن المراهقة هو سن مهم في حياة الإنسان حيث يبدأ من إعتقدناه طفلاً أن يستقل بحياتة ولا سيما غرفته، و لكن غرف الشباب في سن المراهقة محيره في تصاميمها فلا هي تصاميم أطفال و لا هي تصاميم غرف نوم للبالغين، لذلك جئنا لكم ببعض التصاميم لنلهمكم ببعض الأفكارالتي ستعجب أولادكم حتماً مهما كانت شخصيتهم و ذوقهم الخاص.

1.غرفة مودرن

Jugendmöbel, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

هذه الغرفة على الطراز المودرن و تلبي جميع إحتياجات أولادك، من أول الإحتياجات الأساسية مثل السرير والدولاب، أيضاً المكتبة ذات الرفوف و الخزانة السفلية للتخزين المزسمي و أيضاً المكتب كما أنه يستطيع وضع دراجته في الغرفة إذا أراد.

الغرفة حوائطها داكنة و لكن أثاثها يأخذ اللون الأبيض مع الرمادي، مع لمسات اللون الأحمر و التي تظهر في الإكسسوارات و الكماليات،مثل وحدات الإضاءة و الساعة والوسادة وبعض المقتنيات على الرفوف.

2.غرفة الأميرات

Angel Youth Bedroom Set, Alım Mobilya Alım Mobilya غرفة الأطفالخزانات وادراج
Alım Mobilya

Alım Mobilya
Alım Mobilya
Alım Mobilya

و للبنات المدللات هذه غرفة مناسبة جداً، فحوائطها مطلية باللون البيج، أثاثها مدهون باللون الأبيض ذو التأثير العتيق، كما أن كرسي المكتب و أيضاً شباكي السرير منجدان بالقطيفة باللون الوردي، ذو اللمعة الرائعة و الذي يعطي رقة للغرفة.

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3.غرفة فنية

Таунхаус в поселке "Рижский квартал", lab21studio lab21studio غرفة الاطفال
lab21studio

lab21studio
lab21studio
lab21studio

حائط هذه الغرفة المميز، نصفه يغطية خريطة ملونة والنصف الأخرعبارة عن سبورة ليطلق العنان للحس الفني لأولادك و يعطي لهم قناة ليتمكنوا من التعبير عن أنفسهم.

4.غرفة حالمة

Таунхаус в поселке "Рижский квартал", lab21studio lab21studio غرفة الاطفال
lab21studio

lab21studio
lab21studio
lab21studio

هذه الغرفة حالمة حيث أن حوائطها تأخذ لون أزرق متدرج ويبدو مثل زرقة السماء، لتعطي تأثير رائع و حالم للغرفة. اللون الأزرق ينتشر في الغرفة في المفروشات و المقتنيات ليعمل على خلق تجانس رائع.

5.مكتب للدراسة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لتشجيع أولادك على المذاكرة، وفر لهم فراغ مكتب مشوق للاستذكار بألوانهم المفضلة، علق صور من مجلاتهم المصورة لتزيين حوائط غرفهم.

6.المساحة المستغلة

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

في حالة عدم توافر المساحة اللازمة، هذه فكرة رائعة لتوفير كل إحتياجات أولادك، من سرير، دولاب، أرفف و مساحات تخزينة، كلها في أقل مساحة ممكنة و ببراعة فائقة.

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7.دولاب أفقي

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

بسبب صغر المساحة في هذه الغرفة فقد تم عمل مساحات تخزينية تحت السرير  ومدها على الأرضية لاستغلالها كمقعد مرتفع عن الأرضية بعض الشئ مع بعض الوسائد الملونة.

8.غرفة متكاملة

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS غرفة الاطفال
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

أما آخيراً فهذه غرفة رائعة متكاملة بها كل ما يحتاجة أولادك  من أول النوم، الإستذكار وحتى ممارسة الهوايات سواء كان لعب الموسيقى أو الاستمتاع بمشاهدة النجوم، فكل شيئ في مكانه.

شقة صغيرة ذات شخصية
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