8 أفكار لغرف المراهقين

هذه الغرفة على الطراز المودرن و تلبي جميع إحتياجات أولادك، من أول الإحتياجات الأساسية مثل السرير والدولاب، أيضاً المكتبة ذات الرفوف و الخزانة السفلية للتخزين المزسمي و أيضاً المكتب كما أنه يستطيع وضع دراجته في الغرفة إذا أراد.

الغرفة حوائطها داكنة و لكن أثاثها يأخذ اللون الأبيض مع الرمادي، مع لمسات اللون الأحمر و التي تظهر في الإكسسوارات و الكماليات،مثل وحدات الإضاءة و الساعة والوسادة وبعض المقتنيات على الرفوف.