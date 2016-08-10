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بيت العائلة المتكامل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify منازل
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يعتبر هذا المنزل البسيط الأنيق بيت متكامل يحتوي على كل ضروريات الأسرة، في منطقة أنيقة على الشارع مباشرة، ويغلب عليه اللون الأبيض في تصميمة سواءًا في الواجهة الخارجية له أو من الداخل، تعطي له إشراقة وتزيد من الإضاءة، بحيث تم تصميم هذا المنزل من طابقين مع تقسيم المساحات الداخلية بطريقة رائعة تسمح بتخزين كل مستلزمات الأسرة، مع نوافذ مُطلعة على الخارج تسمح بوجود أجواء مشمسة في المنزل ويُصممه لنا المهندس المعماري السويسري Hunkeler، لنأخذ جولة ممتعة بين هذه الصور التي تمنحنا تصميمات لـ بيت العائلة المتكامل

واجهة المنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تأتي واجهة المنزل الخرسانية بسيطة، والجدران غير منقوشة، لتطل على حديقة بسيطة أمام المنزل، وسور حجري قصير يفصلها عن الشارع، بحيث يسمح لأهل المنزل بالجلوس في الخارج وتغيير الأجواء المحيطة بهم.

حديقة في الهواء الطلق

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يعطي لنا هذا التصميم مساحة خضراء رائعة في الطابق الأرضي بالهواء الطلق، حيث طاولة الجلوس والكراسي أمام المنزل، والتي تسمح بالإستمتاع والجلوس في الحديثة بين الخضرة والهواء والأجواء المشمسة، إذ يمكن تناول الطعام وسط هذا الجمال، خاصة وان تغيير المكان المُعتاد يعطي للفرد الحيوية والطاقة والنشاط، إلى جانب الواجهة الخرسانية للمنزل المطلبة باللون البيج الفاتح.

الظهر الخلفي للمنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لدينا في هذا المنزل مساحة فارغة في الخلف، إذ يمكن استخدامها كجراج للسيارة، حيث الأرضية الأسمنتية العادية، أمام واجهة المنزل الخرسانية المطلية باللون البيج، ويُحدد المكان بعض اللمسات الخضراء البسيطة.

أثاث خشبي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ولغرفة الطعام والمطبخ الموجودان جانبًا إلى جنب نصيب بسيط من الجو الهادىء والدافىء للمكان، حيث بساطة الألوان التي تعطي جاذبية وإشراقة وجمال له، ومنضدة الطعام والكراسي الخشبية تعطي بساطة في الجزء الخاص بغرفة الطعام، إلى جانب أن أثاث المطبخ نفسه بأكمله من اللون الأبيض.

كل هذا يتزين بتلك الأرضية الخشبية والجدران الخرسانية البيضاء، مع نافذة كبيرة تطل على الحديقة من الخارج، ويزيد المكان جمال وحدات الإضاءة البسيطة التي تتدلى من السقف وتزيد إضاءة المكان.

الطابق الاول للمنزل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ربما يكون المدخل ضيق في هذا التصميم، إلا أن إشراقته باللون الأبيض للجدران والأثاث تعطي إشراقة وبساطة تضفي جمال وبساطة، ويأتي هنا فن استخدام المساحات الصغيرة، حيث وجود أكثر  من دولاب خشبي يمكن فيه تخزين مُستلزمات الأسرة كلها، إلى جانب ذلك فإن الأرضية خشبية بسيطة والأسقف خرسانية باللون الأبيض معلق بها وحدات إضاءة صغيرة تزين السقف.

الطابق الثاني للمنزل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لدينا ممر ضيق لكنه يحتوي أيضًا على دولاب يمكن استغلاله بشكل رائع في تخزين الأشياء، إلى جانب الشرفة التي تطل على الحديقة مباشرة وتسمح بمرور الضوء وتزيد المكان إشراقة، ومداخل الغرف، لتأتي بنفس الألون بالطابق الأول حيث الجدران الخرسانية البيضاء، والأرضية الخشبية، 

حمام رخامي بسيط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ولدينا حمام بسيط وكبير بديكورات دافئة، حيث الأرضية الرخامية باللون البيج، والحوائط الخرسانية والسقف الأبيض، التي تحتوي على المرايا، وحوضين للوجه بتصميم بسيط يجمع بين الخشب والسيراميك الأبيض، إلى جانب حوض الاستحمام الكبير السيراميكي، ونافذة كبيرة بيضاء، تزيد المكان إشراقة وجمال. ومرحاض سيراميكي تقليدي باللون الأبيض.

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