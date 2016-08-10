بيت العائلة المتكامل

ولغرفة الطعام والمطبخ الموجودان جانبًا إلى جنب نصيب بسيط من الجو الهادىء والدافىء للمكان، حيث بساطة الألوان التي تعطي جاذبية وإشراقة وجمال له، ومنضدة الطعام والكراسي الخشبية تعطي بساطة في الجزء الخاص بغرفة الطعام، إلى جانب أن أثاث المطبخ نفسه بأكمله من اللون الأبيض.

كل هذا يتزين بتلك الأرضية الخشبية والجدران الخرسانية البيضاء، مع نافذة كبيرة تطل على الحديقة من الخارج، ويزيد المكان جمال وحدات الإضاءة البسيطة التي تتدلى من السقف وتزيد إضاءة المكان.