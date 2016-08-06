لون الأريكة حسب إتجاهك المفضل

الأريكة هي العنصر الرئيسي لأي غرفة معيشة، فهي النقطة البصرية والمحورية والتي يترتب عليها كل العناصر الأخرى. و لذلك فعند تصميم غرفة المعيشة من البداية فإن إختيار لون الأريكة مهم جداً حيث أنه يقرر مصير الطراز، ويجب أن يتناسب مع باقي العناصر المحيطة من حوائط و أرضيات، حتى لا يكون شكل الأريكة غير متناسق في الفراغ و تكون مصدر إزعاج في المنزل.

لذلك جئنا لكم ببعض الأمثلة لأرائك رائعة لإلهامكم عن كيفية إختيار اللون المناسب لغرفكم حسب ما تلايد تحقيقة في الغرفة…