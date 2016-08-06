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لون الأريكة حسب إتجاهك المفضل

Marwa Hasan Marwa Hasan
99chairs, 99chairs 99chairs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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الأريكة هي العنصر الرئيسي لأي غرفة معيشة، فهي النقطة البصرية والمحورية والتي يترتب عليها كل العناصر الأخرى. و لذلك فعند تصميم غرفة المعيشة من البداية فإن إختيار لون الأريكة مهم جداً حيث أنه يقرر مصير الطراز، ويجب أن يتناسب مع باقي العناصر المحيطة من حوائط و أرضيات، حتى لا يكون شكل الأريكة غير متناسق في الفراغ و تكون مصدر إزعاج في المنزل. 

لذلك جئنا لكم ببعض الأمثلة لأرائك رائعة لإلهامكم عن كيفية إختيار اللون المناسب لغرفكم حسب ما تلايد تحقيقة في الغرفة…

1- التغير المستمر

ANDAR MODELO GAIA 2014, Filipa Cunha Interiores Filipa Cunha Interiores غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Filipa Cunha Interiores

Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores

إختيار الألوان المحايدة هو الإختيار الآمن للأريكة فلو كنت ممن تحب التغيير و تمل بسهولة من شكل أثاث منزلك، فهذه الألوان مناسبة جداً لأثاثك، حيث تمكنك من عمل تغييرات حولها في المستقبل من دون أن تضطر أن تغير الأثاث نفسه، فيمكنك تغير ألوان الحوائط إذا شئت و تغير ألوان الأثاث، أو شكل الإكسسوات المحيطة بها بكل أمان.

و لذلك فقد تم إختيار أكبر عنصر للأثاث هنا من لون محايد وإضافة لمسة من اللون الأصفر في الكماليات و الإكسسوارات ليخلق جو مودرن رائع و مثير. تخيل سهولة تغيير اللون الأصفر إلى أي لون أخر!

2- محط الأنظار

Dixie Sofa Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Loaf

Dixie Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

إذا كنت تريد الأريكة أن تكون هي محط الأنظار، و البؤرة البصرية في غرفة المعيشة، فقم باختيار لون قوي مثل هذا المثال فهذه الأريكة من اللون الأزرق، شكلها مميز، اللون غير مرتبط بموضة، فهو مناسب لكل الأزمنة. كما أنها مناسبة لعدد من الطرز مثل الكلاسيكي، المينمال و الإنتقائي، حسب العناصر التي سوف يتم إضافتها فيما بعد، و لكن في كل الأحوال فهي محط الأنظار بالفعل.

3- رقة

Wohnen Skandinavian 99chairs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
99chairs

Wohnen Skandinavian

99chairs
99chairs
99chairs

في هذا المثال، أخذت الأريكة اللون الوردي، و الذي يتماشى مع الغرفة و مع الطراز الاسكندينافي، حيث أن اللون الوردي الفاتح (الباستيل) قريب من اللون الأبيض كما أنه يتماشى مع الأبيض في السقف والحوائط و أيضاً مع الأرضية الخشبية و مع باقي الأثاث، كما أنه يضيف لمسة جمالية رقيقة للطراز الاسكندينافي.

4- مبهرج

Living, Els Home Els Home غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش Multicolored
Els Home

Els Home
Els Home
Els Home

إذا كنت تحب اللعب بالنقشات و تريد إختيار جرئ و مميز لغرفة معيشتك فقم باختيارنقشات مميزة لأريكتك لإضافة جو مثير و مميز لغرفة المعيشة الخاصة بك. 

5- راحة

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

إذا كنت تريد تحقيق راحة و إستجمام في غرفتك مع الطراز الكلاسيك، و تبحث عن أثاث مريح للأعصاب وهادئ، هذا اللون البيج هو اللون المناسب، والذي يمتزج بالبيئة المحيطة من ستائر و أرضية و حوائط و إضاءة، وأيضاً يتناسب و يتماشى مع الغرف المجاورة. فبإختيار هذا اللون الرقيق تم عمل ديكور بسيط و رائع على الطراز المحبب لديك.

6- بساطة

Realizacja projektu mieszkania 54 m2 w Krakowie, Lidia Sarad Lidia Sarad غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Lidia Sarad

Lidia Sarad
Lidia Sarad
Lidia Sarad

هذا اللون رائع جداً و أنيق حيث أنه يظهرالأريكة في غرفة المعيشة كعنصر أثاث رئيسي. من مميزاته أيضاً أنه صعب الإتساخ، ومناسب للأماكن التي يوجد بها أطفال، كما أنك بإمكانك خلطه بألوان أخرى صريحة أو فاتحة عن طريق وضع وسادات ملونة مثلاً، و خلق فراغ بسيط وعلى الطراز المينمال.

7- دفئ

Koltuk Takımları, Mahir Mobilya Mahir Mobilya غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

أنظر لهذه الغرفة، فحوائطها، وسقفها من اللون الأبيض، الأثاث كلاسيكي بلون أبيض أيضاً و لكن أنظر لأثر الأريكة الحمراء على باقي الغرفة، فبدونها سيصبح هذا الفراغ بارد و لكن هذه الأريكة فرضت الدفئ على باقي الفراغ.

منزل العائلة الصيفي
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