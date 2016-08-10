يعتبر الأثاث الجلدي أحدث وأجمل أنواع الأثاث حاليًا، كما أنه يتسم بميزة هامة جدًا ألا وهي سهولة التنظيف، إذ أن الأثاث المصنوع من الأقمشة يواجة مشكلة مع الاتساخ، خاصة إذا كان فاتح اللون، فإنه يتأثر بالأتربة وبكل الأشياء التي يمكن أن تسقط عليه، لذلك فإن الأثاث الجلدي يمنحك فرصة أكبر في بقاءه نظيفًا، كما أنه عند تعرضه لأي مشكلة يتم تنظيفة ويعود مرة أخرى لزهوته وجماله ولمعته.
ولأننا نقدم لك دومًا كل ما هو جديد، فكان لزامًا علينا أن نعطيك في هذا المقال أحدث أشكال الأثاث الجلدي.
لدينا في هذا التصميم أريكة وكرسي ومنضدة من الجلد، باللون الأسود في الأسفل واللون الأبيض فوقها، فاللون الأسود هو لون الأناقة وعنوان الجمال والرقي، كما أن الطبقة الفوقية بيضاء وهو لون محايد وبسيط، ويعطي إشراقة، حيث أنه وزن المعادلة واعطى اشراقة للغرفة بعدما طغى عليها الجلد الأسود، إضافة إلى الوسائد الفيروزية على الأريكة.
الحوائط خرسانية بيضاء ويوجد جدار حجري بني، إضافة إلى اللوحة المُعلقة على الجدار والتي تعطي بهجة بألوانها المختلفة، ووحدة الإضاءة التي تتدلى من السقف وتنير المكان.
لا يُشترط أن يكون أثاث الغرفة بأكمله من الجلد، إذ ان هذا التصميم يعطينا أثاث ثماشي للغرفة مع كرسيين من الجلد باللون البنفسجي، بحيث تعطي بساطة وشكل زاهي وسط المكان، يأتي ذلك في غرفة مُطلة على البحر، حيث الشرفة الكبيرة وسط ومساحة واسعة تطل على منظر طبيعي خلاب، والأرضية خشبية من اللون البيج الفاتح.
لأن غرفة السفرة معرضة للمشكلات بسبب سقوط الأطعمة على الكراسي، لذلك فإن الجلد هو الحل الأمثل للتخلص من تلك المشكلة، حيث أنه سهل التنظيف عن القماش، فباستخدام المنظفات المناسبة يمكن التخلص من بواقي الطعام التي تسقط عليه دون ان تترك أثر أو علامة عليه، ويعود مرة أخرى لجماله ولمعته.
ولذلك لدينا في هذا التصميم منضدة خشبية وعدة مراسي من الجلد الأسود، وخلفها جدران خرسانية من اللون البيج، مع بعض اللمسات الحضراء أمام نافذة كبيرة تسمح بتهوية المكان.
بالرغم من الأناقة التي يعطيها لنا اللون الأسود، إلا أن الجلد الأبيض بإشراقته وبساطته يعطي رونق خاص وإضاءة ، وربما هو لون محايد لكنه يعطي الشعور بالاسترخاء، ويعتبر هذا الكرسي الكبير (فوتيه) وسيلة للجلوس في وضعية الاسترخاء والهدوء وراحة الاعصاب، وأمامه منضدة صغيرة من الجلد الأبيض.
الجدران بيضاء والأضية من السيراميك الأسود وعليها سجادة من الفرو الأبيض أنيقة ومميزة.
غرفة معيشة مغلقة، بثاث من الجلد البني الغامق، مع إضاءة خافتة، حيث الأريكة المستديرة وكرسيين بدون ظهر من الجلد البني وعليها مجموعة من الوسائد الملونة المنقوشة، إضافة إلى المنضدة الزجاجية، المستديرة، والأرضية السيراميكية البيج، والجدران الخرسانية البيضاء، وأحدهم أصفر غامق، تتوسطه لوحة بسيطة بمزيج من الألوان.
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