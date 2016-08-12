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8 أفكار عملية للمطابخ الصغيرة

هنادى موسى هنادى موسى
Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
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لا غنى عن المطبخ فى أى منزل ولأننا نقضى به أوقات كثيرة، فكلما كان تصميمه مريح وعملى، ساعدنا ذلك على إنجاز المهام بوقت أقل وتوفير طاقة كما يخفف من ثقل الروتين اليومى لمهام الطبخ.

ولأن المطبخ الصغيرة أصبحت دارجة فى معظم المنازل جمعنا لك فى (هوميفاى) بعض الأفكار التى يشاركنا بها مصمين محترفين فى إيجاد حلول ذكية وعملية للمطابخ الصغيرة.

1- الرفوف خير صديق

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

يعد وجود رفوف فى المساحات المحدودة من أكثر الحيل عملية والتى تستهلك مساحة محدودة وتوفر مكان لتخزين وعرض الأدوات بسهولة. وعند اختيار رفوف ستانلس غير مصمتة يمكنك الإستفادة من فراغتها بتشبيك خطاطيف صغيرة لعرض الأدوات.

2- اختيار أجهزة صغيرة

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio مطبخ
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

يوفر اختيار أجهزة صغيرة مساحات أكبر، كما فى هذا التصميم لا يشكل وجود ثلاجة وفرن أى عبء بالمطبخ واستغلت المساحة المتوفرة لوحدات تخزين أكثر.

3- التوسع أفقيًا لمزيد من المساحة

Colourful industrial Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Colourful industrial

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

لابد أن نبحث دائمًا عن كل الزوايا والمساحات التى يمكن استخدامها لأماكن تخزين، حتى عند وجود بعض العوائق مثل المداخن أو المواسير يمكننا اختيار تصميم ذكى يفيدنا فى استخدام المساحة المتاحة لصنع المزيد من الرفوف.

4- الإستفادة من المساحات الجانبية

Colourful industrial Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Colourful industrial

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

كما أشرنا فى السابق لابد من الإستفادة بكل المساحات المتاحة ولو صغيرة، فبناء خزانة خشبية حول الفرن ساعدنا على استغلال المساحات أعلى وأسفل الفرن، كما قمنا بتصميم رفوف جانبية والمساحة الصغيرة المتبقية لم تهمل وصممت خزنة صغيرة بسطح عمل.

5- مطبخ فى خزانة

Kitchen in a box! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Kitchen in a box!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

فى وجود تصميمات ذكية لن تشكل المساحات المحدودة عائقًا ابدًا، فهنا مطبخ صغير فى خزانة متعددة الأرفف كما خصص مكان للحوض والفرن، حتى أبواب الخزانة لم تهدى وتم تركيب رفوف بها.

6- الوظائف المتعددة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

استخدام مكون فى المطبخ لاكثر من غرض من الأفكار العملية التى توفر المساحة بإقتناء أكثر من أداة، فلدينا هنا سطح عمل ومن الأسفل وحدات تخزين مع تصميم طاولة ملتصقة به من الطرف الآخر حتى توفر مساحة للجلوس ولا تشكل الخزن عائق من الأسفل طالما توفرت مساحة إضافية للجلوس.

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7- خزانة أعلى الثلاجة

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

دائمًا ماننسى المساحات العلوية فوق الثلاجة، يمكننا الإستفادة منها بإنشاء وحدة تخزين للأدوات التى نحتاجها بكثرة مما يوفر لنا أماكن أقرب لأدوات الإستخدامات اليومية.

8- الأدراج المتعددة

apartment 904, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture مطبخأدوات المطبخ
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

وأخيرًا إنشاء وحدة أدراج من التصميمات الذكية جدًا والتى لا غنى عن وجودها بالمطبخ لأنها توفر وحدات تخزين متعددة فى مكان واحد وتناسب الأدوات الصغيرة الكثيرة التى لا غنى عنها باى مطبخ، خاصة التى نحتاجها يوميًا.

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