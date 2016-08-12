8 أفكار عملية للمطابخ الصغيرة

لا غنى عن المطبخ فى أى منزل ولأننا نقضى به أوقات كثيرة، فكلما كان تصميمه مريح وعملى، ساعدنا ذلك على إنجاز المهام بوقت أقل وتوفير طاقة كما يخفف من ثقل الروتين اليومى لمهام الطبخ.
ولأن المطبخ الصغيرة أصبحت دارجة فى معظم المنازل جمعنا لك فى (هوميفاى) بعض الأفكار التى يشاركنا بها مصمين محترفين فى إيجاد حلول ذكية وعملية للمطابخ الصغيرة.
يعد وجود رفوف فى المساحات المحدودة من أكثر الحيل عملية والتى تستهلك مساحة محدودة وتوفر مكان لتخزين وعرض الأدوات بسهولة. وعند اختيار رفوف ستانلس غير مصمتة يمكنك الإستفادة من فراغتها بتشبيك خطاطيف صغيرة لعرض الأدوات.
يوفر اختيار أجهزة صغيرة مساحات أكبر، كما فى هذا التصميم لا يشكل وجود ثلاجة وفرن أى عبء بالمطبخ واستغلت المساحة المتوفرة لوحدات تخزين أكثر.
لابد أن نبحث دائمًا عن كل الزوايا والمساحات التى يمكن استخدامها لأماكن تخزين، حتى عند وجود بعض العوائق مثل المداخن أو المواسير يمكننا اختيار تصميم ذكى يفيدنا فى استخدام المساحة المتاحة لصنع المزيد من الرفوف.
كما أشرنا فى السابق لابد من الإستفادة بكل المساحات المتاحة ولو صغيرة، فبناء خزانة خشبية حول الفرن ساعدنا على استغلال المساحات أعلى وأسفل الفرن، كما قمنا بتصميم رفوف جانبية والمساحة الصغيرة المتبقية لم تهمل وصممت خزنة صغيرة بسطح عمل.
فى وجود تصميمات ذكية لن تشكل المساحات المحدودة عائقًا ابدًا، فهنا مطبخ صغير فى خزانة متعددة الأرفف كما خصص مكان للحوض والفرن، حتى أبواب الخزانة لم تهدى وتم تركيب رفوف بها.
استخدام مكون فى المطبخ لاكثر من غرض من الأفكار العملية التى توفر المساحة بإقتناء أكثر من أداة، فلدينا هنا سطح عمل ومن الأسفل وحدات تخزين مع تصميم طاولة ملتصقة به من الطرف الآخر حتى توفر مساحة للجلوس ولا تشكل الخزن عائق من الأسفل طالما توفرت مساحة إضافية للجلوس.
دائمًا ماننسى المساحات العلوية فوق الثلاجة، يمكننا الإستفادة منها بإنشاء وحدة تخزين للأدوات التى نحتاجها بكثرة مما يوفر لنا أماكن أقرب لأدوات الإستخدامات اليومية.
وأخيرًا إنشاء وحدة أدراج من التصميمات الذكية جدًا والتى لا غنى عن وجودها بالمطبخ لأنها توفر وحدات تخزين متعددة فى مكان واحد وتناسب الأدوات الصغيرة الكثيرة التى لا غنى عنها باى مطبخ، خاصة التى نحتاجها يوميًا.