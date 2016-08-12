8 أفكار عملية للمطابخ الصغيرة

لابد أن نبحث دائمًا عن كل الزوايا والمساحات التى يمكن استخدامها لأماكن تخزين، حتى عند وجود بعض العوائق مثل المداخن أو المواسير يمكننا اختيار تصميم ذكى يفيدنا فى استخدام المساحة المتاحة لصنع المزيد من الرفوف.