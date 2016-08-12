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7 أفكار لتنسيق الستائر الداكنة مع الأثاث

هنادى موسى هنادى موسى
homify غرفة الاطفال
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تتميز الستائر بأنها روح الغرفة لما تضفيه من لمسات جمالية على ديكور المكان خاصة عند وجود ذوق فنى فى اختيار الستائر. وحتى لو كانت الستائر بألوان داكنة يمكننا الحصول على أناقة مميزة وفريدة للغرفة بإتباع بعض المعايير البسيطة لتناسق وإندماج مكونات الغرفة. فإنضموا إلينا فى هذا الكتاب لتتعرفو على تفاصيل دقيقة فى اختيار ستائر بألوان داكنة تتماشى مع أثاث الغرفة .

1- الأحمر القوى

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يعطى اللون الاحمر انطباع عن القوة فى اختيار اللون،كما يقوم بلفت الانتباه لديكور الغرفة. فرغم اتباع الغرفة لألوان الهدوء والبساطة فى قطع الأثاث، فاختيار ستائر حمراء تكسر رتابة هذا الهدوء وتضفى بعض الحيوية على المكان، كما انها تتميز بمنع نور الشمس الصباحى أثناء النوم مما يجعلها بديل لإستخدام ستائر معتمة إضافية.

2- إشراقة اللون الأبيض

A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH غرفة المعيشة
lifelife GmbH

lifelife GmbH
lifelife GmbH
lifelife GmbH

توفر الأرضيات الخشبية مجال أكبر لإستخدام ألوان مختلفة بالغرفة فرغم اختيار الأسود كلون أساسى للأريكة إلا أن اختيار اللون الأبيض لطلاء الجدران يعكس إشراقة الإضاءة الطبيعية على أركان الغرفة، ولا يشكل وجود ستارة رمادية عائق فى غرفة تحتوى على اللون الأسود لما يقوم به اللون الأبيض من كسر قتامة اللون الأسود.

3- هدوء اللون الأخضر

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild شبابيك و أبوابستائر
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

يتميز اللون الأخضر بتعزيز الإحساس بالهدوء داخل المكان، على الرغم من قدم المنزل إلا أن اختيار أثاث وستائر بدرجات الأخضر يجدد من روح المنزل ويدمج بين روح المنزل العتيقة مع النمط العصرى فى اختيار الأثاث مما يجعل التصميم فريدًا.

واختيرت الستائر بنفس لون الأثاث لتعمل على وحدة الروح العامة بالمنزل.

4- ألوان متدرجة

After: Curtains around complicated bay Alf Onnie
Alf Onnie

After: Curtains around complicated bay

Alf Onnie
Alf Onnie
Alf Onnie

من الأفكار التى تساعد على كسر قتامة الألوان الداكنة هى اختيار الستائر بألوان متدرجة تماشيًا مع لون الأثاث مما يجعل وجود ألوان داكنة فى الغرفة أقل حدة لوجود تدرج ذو قوة أقل.

5- ستائر بنفس لون الأثاث

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

برغم اختيار اللون الرمادى الغامق كلون موحد لقطع الأثاث والستائر إلا أن طلاء الغرفة بلون أبيض يكسر قتامة اللون كما تتناسق ألوان الستائر مع أبواب النوافذ الخشبة مما يضفى أناقة خاصة على الغرفة.

وإضافة لوحة فنية بسيطة تحتوى على اللون الرمادى الغامق يضيف لمسة تناغم متكاملة بين مكونات الغرفة.

6- الستائر المتعددة

Bespoke Curtains & Blinds Elizabeth Bee Interior Design غرفة نوم
Elizabeth Bee Interior Design

Bespoke Curtains & Blinds

Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design

عند تركيب ستائر مزدوجة مختلفة الألوان يراعى اختيار إحداهم بلون غامق لحجب أشعة الشمس والاخرى بلون أفتح لتوزع القليل من الإضاءة أثناء النهار.

بجانب الدور الذى تقوم به الستارة الأفتح لونًا فى تقليل حدة الألوان الداكنة بالغرفة.

7- نقشات مبهجة

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

تضفى الستائر ذات النقشات المتعددة بهجة على المكان حتى لو كانت ألوان داكنة متمازجة ببعض النقشات ذات اللون الفاتح، ويناسب ذلك النوع من الستائر قطع الأثاث السادة، ولتحقيق أكبر قدر من الديكور الجمالى يراعى أن يكون أحد ألوان تلك النقشات هو لون الأثاث مما يعمل على ترابط الحس الفنى فى مكونات الغرفة ولا يجعل من الغرفة مكان مريح للإسترخاء.

 لازالت فى الخطوة الاولى لإختيار ستائر المنزل؟ سيفدك ذلك المقال: أهم الأساسيات في اختيار ستائر المنزل

8 أفكار عملية للمطابخ الصغيرة
ألوان داكنة أم فاتحة؟ أيهما تفضل عند اختيار الستائر؟

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