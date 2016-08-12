7 أفكار لتنسيق الستائر الداكنة مع الأثاث

تضفى الستائر ذات النقشات المتعددة بهجة على المكان حتى لو كانت ألوان داكنة متمازجة ببعض النقشات ذات اللون الفاتح، ويناسب ذلك النوع من الستائر قطع الأثاث السادة، ولتحقيق أكبر قدر من الديكور الجمالى يراعى أن يكون أحد ألوان تلك النقشات هو لون الأثاث مما يعمل على ترابط الحس الفنى فى مكونات الغرفة ولا يجعل من الغرفة مكان مريح للإسترخاء.

لازالت فى الخطوة الاولى لإختيار ستائر المنزل؟ سيفدك ذلك المقال: أهم الأساسيات في اختيار ستائر المنزل