7 أفكار لتنسيق الستائر الداكنة مع الأثاث

تتميز الستائر بأنها روح الغرفة لما تضفيه من لمسات جمالية على ديكور المكان خاصة عند وجود ذوق فنى فى اختيار الستائر. وحتى لو كانت الستائر بألوان داكنة يمكننا الحصول على أناقة مميزة وفريدة للغرفة بإتباع بعض المعايير البسيطة لتناسق وإندماج مكونات الغرفة. فإنضموا إلينا فى هذا الكتاب لتتعرفو على تفاصيل دقيقة فى اختيار ستائر بألوان داكنة تتماشى مع أثاث الغرفة .
يعطى اللون الاحمر انطباع عن القوة فى اختيار اللون،كما يقوم بلفت الانتباه لديكور الغرفة. فرغم اتباع الغرفة لألوان الهدوء والبساطة فى قطع الأثاث، فاختيار ستائر حمراء تكسر رتابة هذا الهدوء وتضفى بعض الحيوية على المكان، كما انها تتميز بمنع نور الشمس الصباحى أثناء النوم مما يجعلها بديل لإستخدام ستائر معتمة إضافية.
توفر الأرضيات الخشبية مجال أكبر لإستخدام ألوان مختلفة بالغرفة فرغم اختيار الأسود كلون أساسى للأريكة إلا أن اختيار اللون الأبيض لطلاء الجدران يعكس إشراقة الإضاءة الطبيعية على أركان الغرفة، ولا يشكل وجود ستارة رمادية عائق فى غرفة تحتوى على اللون الأسود لما يقوم به اللون الأبيض من كسر قتامة اللون الأسود.
يتميز اللون الأخضر بتعزيز الإحساس بالهدوء داخل المكان، على الرغم من قدم المنزل إلا أن اختيار أثاث وستائر بدرجات الأخضر يجدد من روح المنزل ويدمج بين روح المنزل العتيقة مع النمط العصرى فى اختيار الأثاث مما يجعل التصميم فريدًا.
واختيرت الستائر بنفس لون الأثاث لتعمل على وحدة الروح العامة بالمنزل.
من الأفكار التى تساعد على كسر قتامة الألوان الداكنة هى اختيار الستائر بألوان متدرجة تماشيًا مع لون الأثاث مما يجعل وجود ألوان داكنة فى الغرفة أقل حدة لوجود تدرج ذو قوة أقل.
برغم اختيار اللون الرمادى الغامق كلون موحد لقطع الأثاث والستائر إلا أن طلاء الغرفة بلون أبيض يكسر قتامة اللون كما تتناسق ألوان الستائر مع أبواب النوافذ الخشبة مما يضفى أناقة خاصة على الغرفة.
وإضافة لوحة فنية بسيطة تحتوى على اللون الرمادى الغامق يضيف لمسة تناغم متكاملة بين مكونات الغرفة.
عند تركيب ستائر مزدوجة مختلفة الألوان يراعى اختيار إحداهم بلون غامق لحجب أشعة الشمس والاخرى بلون أفتح لتوزع القليل من الإضاءة أثناء النهار.
بجانب الدور الذى تقوم به الستارة الأفتح لونًا فى تقليل حدة الألوان الداكنة بالغرفة.
تضفى الستائر ذات النقشات المتعددة بهجة على المكان حتى لو كانت ألوان داكنة متمازجة ببعض النقشات ذات اللون الفاتح، ويناسب ذلك النوع من الستائر قطع الأثاث السادة، ولتحقيق أكبر قدر من الديكور الجمالى يراعى أن يكون أحد ألوان تلك النقشات هو لون الأثاث مما يعمل على ترابط الحس الفنى فى مكونات الغرفة ولا يجعل من الغرفة مكان مريح للإسترخاء.
لازالت فى الخطوة الاولى لإختيار ستائر المنزل؟ سيفدك ذلك المقال: أهم الأساسيات في اختيار ستائر المنزل