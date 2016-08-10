يعتبر الركن الخاص بحمام السباحة هو الركن الترفيهي وركن الاستجمام والراحة بالمنزل، إذ أن الفرد يمكنه في أي وقت أن يمارس السباحة خاصة إن كان محب لها.. ولكن يعتقد الكثير من الناس أن حمام السباحة يلزم له حديقة منزل كبيرة ومساحة واسعة، ولكن بات هذا الاعتقاد خاطيء حينما ظهرت تصميمات حديثة ومختلفة يمكن بها عمل مسح داخلي في المنزل تستخدمه الأسرة في أي وقت.

ولذلك نقدم لك في هذا المقال 6 حمامات سباحة تناسب المساحات الصغيرة