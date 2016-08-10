يعتبر الركن الخاص بحمام السباحة هو الركن الترفيهي وركن الاستجمام والراحة بالمنزل، إذ أن الفرد يمكنه في أي وقت أن يمارس السباحة خاصة إن كان محب لها.. ولكن يعتقد الكثير من الناس أن حمام السباحة يلزم له حديقة منزل كبيرة ومساحة واسعة، ولكن بات هذا الاعتقاد خاطيء حينما ظهرت تصميمات حديثة ومختلفة يمكن بها عمل مسح داخلي في المنزل تستخدمه الأسرة في أي وقت.
ولذلك نقدم لك في هذا المقال 6 حمامات سباحة تناسب المساحات الصغيرة
لدينا في هذا التصميم حمام سباحة صغير الحجم داخل في مكان مغلق داخل المنزل، حيث تعتبر هذه مساحة مفتوحة على غرفة الاستقبال وتم استغلالها بطريقة جيدة لعمل مسبح صغير دون الحاجة لوجود حديثة في المنزل، كما أن السقف مفرغ يسمح بمرور أشعة الشمس وتهوية المكان، والمسبح نفسه من السيراميك الأبيض وسط الأرضية الخشبية البسيطة، والجدران الخرسانية المطلية باللون البيج.
ربما تكون الجهة الخلفية من المنزل غير مفيدة لدى الكثيرين، بالرغم من انها مساحة ملك لهم ويمكنهم استغلالها، إذ أن لدينا في هذا التصميم مسبح دائري صغير الحجم في الجهة الخلفية لإحدى المنازل، مصنوع من الرخام، وتحيطه الأرضية الخضراء من كل الجهات.
إلى جانب الكراسي البيضاء الموجودة أمامه، وكل هذا في مساحة صغيرة جدًا ليس لها سقف تسمح بمرور الشمس إلى الداخل، والاستمتاع بالهواء.
لا يُشطرت أن تملك مساحة خارج المنزل سواء حديقة أمامه أو مساحة فارغة خلفه، إذ إنه يمكنك عمل مسبح في المنزل من الداخل ووسط المنزل أيضًا.
وهنا نقدم لك تصميم لمسبح رخامي صغير الحجم وحلزوني الشغل تسقط المياه فيه من أحد الجوانب كالشلال لتعطي مظهر أنيق ورائع، وذلك في غرفة أرضيتها خشبية وجدرانها خرسانية مطلية باللون الرمادي الفاتح مع بعض اللمسات الخضراء.
إن كنت لا تملك مساحة في داخل المنزل أو حتى أمامه، فإنك ربما تملك الروف الذي يمكنك استغلاله لعمل حمام سباحة صغير في الهواء الطلق، وفي هذا التصميم نجد مسبح سيراميكي صغير في روف المنزل، وأرضية وجدران خشبية بسيطة، إلى جانب عدة كراسي موضوعة جنبًا إلى جنب للجلوس والاستمتاع بجمال المنظر من الأعلى.
في بعض المنازل يوجد مساحات في الطوابق الأرضية غير مُستغلة، ولكن يمكننا الاستفادة منها وصنع مسبح بسيط بين الجدران الحجرية مع فتحة في الجدار تسمح بمرور الضوء والهواء إلى داخل المكان، كما هو موضح بالتصميم، حيث المسبح الرخامي المنقوش، في مساحة صغيرة جدًا، وأمامة كرسيين للاسترخاء.
تستطيع أيضًا في الحديقة الصغيرة أن تصنع مسبح بسيط كما يظهر في هذا التصميم، حيث المسبح على شكل حرف
L وهو مفتوح على غرفة المعيشة في مباشرة، ومصنوع من السيراميك الأزرق، ذلك في حديقة بسيطة تجمع بين الأرضية الخضراء والأرضية الرخامية البيضاء.
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