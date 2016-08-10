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6 حمامات سباحة تناسب المساحات الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Casa Bosque das Mansões II, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE مسبح سيراميك Blue
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يعتبر الركن الخاص بحمام السباحة هو الركن الترفيهي وركن الاستجمام والراحة بالمنزل، إذ أن الفرد يمكنه في أي وقت أن يمارس السباحة خاصة إن كان محب لها.. ولكن يعتقد الكثير من الناس أن حمام السباحة يلزم له حديقة منزل كبيرة ومساحة واسعة، ولكن بات هذا الاعتقاد خاطيء حينما ظهرت تصميمات حديثة ومختلفة يمكن بها عمل مسح داخلي في المنزل تستخدمه الأسرة في أي وقت.

ولذلك نقدم لك في هذا المقال 6 حمامات سباحة تناسب المساحات الصغيرة

1- مسبح سيراميكي صغير

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مسبح
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

لدينا في هذا التصميم حمام سباحة صغير الحجم داخل في مكان مغلق داخل المنزل، حيث تعتبر هذه مساحة مفتوحة على غرفة الاستقبال وتم استغلالها بطريقة جيدة لعمل مسبح صغير دون الحاجة لوجود حديثة في المنزل، كما أن السقف مفرغ يسمح بمرور أشعة الشمس وتهوية المكان، والمسبح نفسه من السيراميك الأبيض وسط الأرضية الخشبية البسيطة، والجدران الخرسانية المطلية باللون البيج.

2- مسبح صغير مُستدير

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ربما تكون الجهة الخلفية من المنزل غير مفيدة لدى الكثيرين، بالرغم من انها مساحة ملك لهم ويمكنهم استغلالها، إذ أن لدينا في هذا التصميم مسبح دائري صغير الحجم في الجهة الخلفية لإحدى المنازل، مصنوع من الرخام، وتحيطه الأرضية الخضراء من كل الجهات. 

إلى جانب الكراسي البيضاء الموجودة أمامه، وكل هذا في مساحة صغيرة جدًا ليس لها سقف تسمح بمرور الشمس إلى الداخل، والاستمتاع بالهواء.

3- مسبح حلزوني الشكل

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

لا يُشطرت أن تملك مساحة خارج المنزل سواء حديقة أمامه أو مساحة فارغة خلفه، إذ إنه يمكنك عمل مسبح في المنزل من الداخل ووسط المنزل أيضًا.

وهنا نقدم لك تصميم لمسبح رخامي صغير الحجم وحلزوني الشغل تسقط المياه فيه من أحد الجوانب كالشلال لتعطي مظهر أنيق ورائع، وذلك في غرفة أرضيتها خشبية وجدرانها خرسانية مطلية باللون الرمادي الفاتح مع بعض اللمسات الخضراء.

4- مسبح في الروف

Piscinas Lúdicas en Gresite | Pools in Gresite, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment مسبح
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

إن كنت لا تملك مساحة في داخل المنزل أو حتى أمامه، فإنك ربما تملك الروف الذي يمكنك استغلاله لعمل حمام سباحة صغير في الهواء الطلق، وفي هذا التصميم نجد مسبح سيراميكي صغير في روف المنزل، وأرضية وجدران خشبية بسيطة، إلى جانب عدة كراسي موضوعة جنبًا إلى جنب للجلوس والاستمتاع بجمال المنظر من الأعلى.

5- مسبح داخل كهف

Muhittin Toker evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia مسبح
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

في بعض المنازل يوجد مساحات في الطوابق الأرضية غير مُستغلة، ولكن يمكننا الاستفادة منها وصنع مسبح بسيط بين الجدران الحجرية مع فتحة في الجدار تسمح بمرور الضوء والهواء إلى داخل المكان، كما هو موضح بالتصميم، حيث المسبح الرخامي المنقوش، في مساحة صغيرة جدًا، وأمامة كرسيين للاسترخاء.

6- مسبح في حديقة صغيرة

Casa Bosque das Mansões II, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE مسبح سيراميك Blue
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

تستطيع أيضًا في الحديقة الصغيرة أن تصنع مسبح بسيط كما يظهر في هذا التصميم، حيث المسبح على شكل حرف L وهو مفتوح على غرفة المعيشة في مباشرة، ومصنوع من السيراميك الأزرق، ذلك في حديقة بسيطة تجمع بين الأرضية الخضراء والأرضية الرخامية البيضاء.

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