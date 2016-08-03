9 أخطاء شائعة في تصميم غرفة نومك

- غرفة النوم هي واحدة من أهم الأجزاء الحيوية في أي منزل ، لذلك يجب ان تكون مرتبة بطريقة عملية حتى يمكنك التحرك في جميع انحاءها وأن تسمح في المستقبل بتغييرنظامها وكسر الروتين اليومي ..
- من السهل تصميم غرفة نوم جميلة ومنظمة ولكن حينما تبحث عن تصميم مثالى للغرفة ، يجب عليك تفادي أكبر عدد من الأخطاء الشائعة لتحصل في النهاية على فراغ ناجح وظيفيا ملائم لاحتياجاتك و وينال اعجابك… .
ستتعرف على أخطاء لم تعتقد يوما أنها سر إزعاجك في غرفة نومك ، وسنرى معا خطوات بسيطة لتساعدك بطريقة صحيحة الحصول على تصميم مميز..
لا تتنازل عن خصوصية غرفة النوم الخاصة بك ، بل ينبغى ان تكون من اولوياتك عند التصميم ولذا دائما يجب أن تهتم بكل من :
- مدخل الغرفة ..
- استخدام ستائر حاجبة للضوء ..
- الحمام الخاص : وجد حديثا التصميم المفتوح لغرفة النوم والملحق به حمام خاص ، هذا التصميم ملئ بالمخاطر وينتهك الخصوصية بشكل كبير…
من اكثر الاخطاء شيوعا هو اختيار اثاث غير متناسب حجما ، مما يعطي انطباع ان مساحة الغرفة صغيرة ..
السرير هو اهم قطعة اثاث في غرفة النوم، وإذا كان كبير جدا او غير مناسب للتصميم يجعل الفراغ كله غير متزن ..
- أكثر الناس تفضل السرير الملكي فهو يشغل مساحة كبيرة جداً في الغرفة،ما يجعل تطبيق الديكور المخطط له أصعب بكثير، وقد تضطر الى الاستغناء عن بعض الأثاث. ..
- غرفة النوم في الاساس هي مكان للراحة والاسترخاء لذا فإن الألوان القوية في غرفة النوم هي أيضاً من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند تصميم الديكور لغرفة النوم. فالألوان القوية لا تساهم على منح الراحة النفسية ، فعليك بالاهتمام باختيار الالوان الهادئة والمناسبة والتى تساعد على الراحة ..
- من الاخطاء الشائعة هو اختيار اضاءة غير مناسبة .. عادة ما نجد ان الاضاءة لا تناسب أنشطة كثيرة مثل : القراءة ومشاهدة التليفزيون وأيضا تسمح برؤية واضحة في المرآة ، أو أن تكون الإضاءة قوية لا تسمح بتوفير جو هادئ للغرفة ..
- من الافضل عمل مستويات مختلفة للاضاءة في غرفة النوم .. حتي تحافظ ايضا على جو هادئ حينما تريد ..
في البداية عليك تحديد نوع التصميم الخاص بغرفة نومك ، ويجب ان تكون كل قطعة تناسب الاخرى وكأنها لوحة فنية ، وعليك باقتناء كل قطعة بعناية شديدة ..
- كثرة قطع الاثاث في الغرفة يعوق ويقلل مسارات الحركة ، ويصبح مزعج بعد فترة لعدم استخدام العديد منها…
- يجب مراعاة دائما التصميم الهندسي للغرفة حين يتم فرشها بما يناسب كل قطعة حتي يمكننا الاستفادة منها بشكل كبير..
- استخدام عدد كبير من الاكسسوارات بلا فائدة وظيفية او شكل جمالي ، وحينها نجد أنن الشكل العام اصبح مزدحم وغير مريح للعين .
حتى تصمم غرفة نومك بشكل رائع عليك ببعض الخطوات البسيطة التى تجعل منها لوحة فينة خاصة بك ..