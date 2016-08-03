الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أخطاء شائعة في تصميم غرفة نومك

آية منير آية منير
Schlafen, Cocooninberlin Cocooninberlin غرفة نوم
Loading admin actions …

غرفة النوم هي واحدة من أهم الأجزاء الحيوية في أي منزل ، لذلك يجب ان تكون مرتبة بطريقة عملية حتى يمكنك التحرك في جميع انحاءها وأن تسمح في المستقبل بتغييرنظامها وكسر الروتين اليومي ..

فراغ رائع ..

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

- من السهل تصميم غرفة نوم جميلة ومنظمة ولكن حينما تبحث عن تصميم مثالى للغرفة ، يجب عليك تفادي أكبر عدد من الأخطاء الشائعة لتحصل في النهاية على فراغ ناجح وظيفيا ملائم لاحتياجاتك و وينال اعجابك… .

اخطاء شائعة..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ستتعرف على أخطاء لم تعتقد يوما أنها سر إزعاجك في غرفة نومك ، وسنرى معا خطوات بسيطة لتساعدك بطريقة صحيحة الحصول على تصميم مميز..

1 – عدم وجود خصوصية ..

Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten غرفة نوم
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

لا تتنازل عن خصوصية غرفة النوم الخاصة بك ، بل ينبغى ان تكون من اولوياتك عند التصميم ولذا دائما يجب أن تهتم بكل من :

-  مدخل الغرفة ..

- استخدام ستائر حاجبة للضوء ..

غرفة وحمام خاص

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH حمام
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

- الحمام الخاص : وجد حديثا التصميم المفتوح لغرفة النوم والملحق به حمام خاص ، هذا التصميم ملئ بالمخاطر وينتهك الخصوصية بشكل كبير…

2 - اختيار فرش غير متوازن ..

Apartamento, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

من اكثر الاخطاء شيوعا هو اختيار اثاث غير متناسب حجما ،  مما يعطي انطباع ان مساحة الغرفة صغيرة ..

3 – السرير ..

SAKURA KLASİK YATAK ODASI TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

السرير هو اهم قطعة اثاث في غرفة النوم، وإذا كان كبير جدا او غير مناسب للتصميم يجعل الفراغ كله غير متزن ..

- أكثر الناس تفضل السرير الملكي فهو يشغل مساحة كبيرة جداً في الغرفة،ما يجعل تطبيق الديكور المخطط له أصعب بكثير، وقد تضطر الى الاستغناء عن بعض الأثاث. ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

4 - اختيار لون خاطئ ..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

غرفة النوم في الاساس هي مكان للراحة والاسترخاء  لذا فإن الألوان القوية في غرفة النوم هي أيضاً من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند تصميم الديكور لغرفة النوم. فالألوان القوية لا تساهم على منح الراحة النفسية ، فعليك بالاهتمام باختيار الالوان الهادئة والمناسبة والتى تساعد على الراحة ..

Апартаменты в стиле Поп-Арт, ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' غرفة نوم
ООО <q>ИНТЕРИОР</q>

ООО "ИНТЕРИОР"
ООО <q>ИНТЕРИОР</q>
ООО "ИНТЕРИОР"

5 – اضاءة غير مناسبة ..

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

- من الاخطاء الشائعة هو اختيار اضاءة غير مناسبة .. عادة ما نجد ان الاضاءة لا تناسب أنشطة كثيرة مثل : القراءة ومشاهدة التليفزيون وأيضا تسمح برؤية واضحة في المرآة ، أو أن تكون الإضاءة قوية لا تسمح بتوفير جو هادئ للغرفة ..

- من الافضل عمل مستويات مختلفة للاضاءة في غرفة النوم .. حتي تحافظ ايضا على جو هادئ حينما تريد ..

6 – تصميم غير متناسق ..

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

في البداية عليك تحديد نوع التصميم الخاص بغرفة نومك ، ويجب ان تكون كل قطعة تناسب الاخرى وكأنها لوحة فنية ، وعليك باقتناء كل قطعة بعناية شديدة ..

7 – أثاث غير مستخدم ..

NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK غرفة نوم
PS MİMARLIK

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

- كثرة قطع الاثاث في الغرفة يعوق ويقلل مسارات الحركة ، ويصبح مزعج بعد فترة لعدم استخدام العديد منها…

8 – أماكن لقطع الاثاث غير مناسبة ..

CHAMBRE " LIN ", Scenes d'interieuR Scenes d'interieuR غرفة نوم
Scenes d&#39;interieuR

Scenes d'interieuR
Scenes d&#39;interieuR
Scenes d'interieuR

- يجب مراعاة دائما التصميم الهندسي للغرفة حين يتم فرشها بما يناسب كل قطعة حتي يمكننا الاستفادة منها بشكل كبير..

9 – اكسسوارات كثيرة ..

Pastel Nude, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT غرفة نوم
ORCHIDS LOFT

ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT

- استخدام عدد  كبير من الاكسسوارات بلا فائدة وظيفية او شكل جمالي ، وحينها نجد أنن الشكل العام اصبح مزدحم وغير مريح للعين .

إليك هذه الخطوات لتساعدك في تفادى مثل هذه الاخطاء :

SS Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

SS Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

حتى تصمم غرفة نومك بشكل رائع عليك ببعض الخطوات البسيطة التى تجعل منها لوحة فينة خاصة بك ..

1 – ​رفع مقاسات غرفة النوم أولا ..

Casa JF02 - Ovar | Reabilitação de Moradia, ARKHY PHOTO ARKHY PHOTO غرفة نوم
ARKHY PHOTO

ARKHY PHOTO
ARKHY PHOTO
ARKHY PHOTO

2 - حدد ما تحتاجه من قطع فرش في غرفة نومك وحدد المقاسات ..

Top Dog Mattress Loaf غرفة نوم
Loaf

Top Dog Mattress

Loaf
Loaf
Loaf

3 - حدد مخارج ومداخل الغرفة ومسارات الحركة وإتجاه دخول الشمس ..

Nemo House, Container Residence, thinkTREE Architects and Partners thinkTREE Architects and Partners غرفة نوم
thinkTREE Architects and Partners

Nemo House, Container Residence

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

4- حدد الأنشطة المتوقعة غير النوم حتى يحقق التصميم الوظيفة المطلوبة…

Haruki's apartment, The Goort The Goort غرفة نوم
The Goort

The Goort
The Goort
The Goort

5 – اختر تصميم الديكور المناسب لشخصيتك ..

Menora Residence Moda Interiors غرفة نوم
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

6 – اختار الحل الامثل لكل ركن في الغرفة

Apartament Praga , Devangari Design Devangari Design غرفة نوم
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

7 – دائما ابحث عن قطع اثاث مبتكرة ومتعددة الوظائف ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify
7 نصائح لاختيار ستائر مودرن رائعة
هل ساعدك المقال؟  شارك برأيك ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً