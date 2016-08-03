9 أخطاء شائعة في تصميم غرفة نومك

السرير هو اهم قطعة اثاث في غرفة النوم، وإذا كان كبير جدا او غير مناسب للتصميم يجعل الفراغ كله غير متزن ..

- أكثر الناس تفضل السرير الملكي فهو يشغل مساحة كبيرة جداً في الغرفة،ما يجعل تطبيق الديكور المخطط له أصعب بكثير، وقد تضطر الى الاستغناء عن بعض الأثاث. ..