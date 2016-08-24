10 أفكار لحمامك ليصبح كالتي في الفنادق

عادة حين تحتاج إلى تجديد منزلك تفكر في إضافة بعض قطع الأثاث الحديثة والملونة وبعض قطع الديكور، ولكن عند تجديد حمامك تحتار فيما يمكن فعله لإضافة لمسة أنيقة على حمامك.
إن كنت تنوي تجديد حمام منزلك إليك 10 أفكار لتجديد حمامك فورا، هيا لنرى أيهم أنسب لك.
إن لم يكن لديك متسع في حمام منزلك لإضافة قطع ديكور تضيف لمسة جمالية لحمامك فلا مشكلة. لا تهمل تلك المساحة أسفل الحوض، حيث يمكنك إضافة دولاب خشبي أو حتى كرسي من الخوص لتخزين الفوط أو المناديل الورقية.
كما يمكنك إضافة إطار لمرآة الحمام تلائم لون حمامك، وإن كان الأزرق مثاليًا خاصة مع استخدام ديكورا خشبيًا مع بعض قطع الديكور الصغيرة.
هل فكرت يوما في إضافة لوحة أو تابلوه إلى حائط حمام منزلك؟ عادة نضيف اللوحات لغرفة المعيشة وغيرها من غرف المنزل إلا الحمام، رغم أن إضافتها تعطي لمسة جمالية راقية. كما يمكنك إضافة نبتة صغيرة من أشجار الظل في أحد أركان الحمام.
قد يصعب عليك تصور حمام بدون أرفف مجاورة للبانيو لوضع احتياجات الاستحمام، إلا أن هذا أصبح ممكنا عبر استخدام الحائط نفسه! فقط اصنع في الجدار بعض الفجوات وضع بداخلها الشموع أو زجاجات الشامبو وغيرها دون أن تحتاج إلى ملأ حمامك بالأدراج والأرفف.
معروف أن الزرع يوضع في البلكونة أو فوق السطح، ولكن إن كان الحمام في الطابق العلوي ولديك المساحة الكافية، يمكنك تخصيص جزء من الحمام لوضع بعض المزروعات بداخله وغلقها بحاجز زجاجي يتيح لك الاستمتاع بالحديقة مع الاحتفاظ بحرارة حمامك كما تريدها.
من أهم عناصر التجديد هو إضافة قطعة لم تكن تتوقع أن تكون عنصرا من حمامك. ما رأيك في أن تجعل الحوض حجريًا؟ استخدام الأحجار تحديدا في الديكورات تعطي شكلا جماليًا وراقيًا حتى لو كانت في الحمام.
تغيير الألوان ربما يكون أكثر الأشياء الممتعة والمُبهجة. تغيير سيراميك الحمام قد يكون أبسط شيء تقوم به لتجديد حمامك. بالتأكيد عليك حينها أن تغير لون حمامك القديم، والأفضل أن تقوم بمزج شكلين مختلفين من السيراميك المنقوش إلى جانب السيراميك السادة.
عادة ما نختار الألوان المحايدة والهادئة لحمامات منازلنا، ولكن تغيير لون الحمام إلى لون آخر أكثر إشراقا وحيوية يجعل الحمام أشبه بغرفة أنيقة من غرف المنزل. عليك اختيار أكثر الألوان قربًا لقلبك وتحديد الدرجة الأنسب التي ستبهجك كلما رأيتها.
عندما تسمع كلمة حمام أول ما يرد في بالك هو البانيو والحوض ولكن ما رأيك أن تجعل حائط الحمام هو البطل الذي يخطف الأنظار. استغلال الحائط وتغيير الإضاءة المسلطة عليه وإضافة بعض الشموع سيغير شكل الحمام تماما.
عادة تقتصر إضاءة الحمام على المصباح المعلق بالسقف أو على الحوائط الجانبية ولكن إضافة إضاءة خلف إطار المرآة يضيف لمسة راقية لحمام منزلك ويجعله أقرب إلى الحمامات التي يصممها الخبراء للفنادق.
فلنقل أن هذا ليس فقط تجديد بل تغيير شامل. أن تغير سيراميك الأرضية والحوائط وتغير البانيو إلى آخر بسطح معدني لامع يعكس جمال حمامك يجعل من حمام منزلك ملكيا جديرا بقضاء وقت الاسترخاء الذي تستحقه بعد يوم طويل من العمل.
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