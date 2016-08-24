10 أفكار لحمامك ليصبح كالتي في الفنادق

إن لم يكن لديك متسع في حمام منزلك لإضافة قطع ديكور تضيف لمسة جمالية لحمامك فلا مشكلة. لا تهمل تلك المساحة أسفل الحوض، حيث يمكنك إضافة دولاب خشبي أو حتى كرسي من الخوص لتخزين الفوط أو المناديل الورقية.

كما يمكنك إضافة إطار لمرآة الحمام تلائم لون حمامك، وإن كان الأزرق مثاليًا خاصة مع استخدام ديكورا خشبيًا مع بعض قطع الديكور الصغيرة.