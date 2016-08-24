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10 أفكار لحمامك ليصبح كالتي في الفنادق

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
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عادة حين تحتاج إلى تجديد منزلك تفكر في إضافة بعض قطع الأثاث الحديثة والملونة وبعض قطع الديكور، ولكن عند تجديد حمامك تحتار فيما يمكن فعله لإضافة لمسة أنيقة على حمامك.

إن كنت تنوي تجديد حمام منزلك إليك 10 أفكار لتجديد حمامك فورا، هيا لنرى أيهم أنسب لك.

1- لا توجد مساحة؟ لا مشكلة

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

إن لم يكن لديك متسع في حمام منزلك لإضافة قطع ديكور تضيف لمسة جمالية لحمامك فلا مشكلة. لا تهمل تلك المساحة أسفل الحوض، حيث يمكنك إضافة دولاب خشبي أو حتى كرسي من الخوص لتخزين الفوط أو المناديل الورقية.

كما يمكنك إضافة إطار لمرآة الحمام تلائم لون حمامك، وإن كان الأزرق مثاليًا خاصة مع استخدام ديكورا خشبيًا مع بعض قطع الديكور الصغيرة.

2- من قال أن اللوحات فقط للصالون؟

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

هل فكرت يوما في إضافة لوحة أو تابلوه إلى حائط حمام منزلك؟ عادة نضيف اللوحات لغرفة المعيشة وغيرها من غرف المنزل إلا الحمام، رغم أن إضافتها تعطي لمسة جمالية راقية. كما يمكنك إضافة نبتة صغيرة من أشجار الظل في أحد أركان الحمام.

3- لا داعي للأرفف بعد اليوم!

House of Lines & Courts, studio XS studio XS حمام
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

قد يصعب عليك تصور حمام بدون أرفف مجاورة للبانيو لوضع احتياجات الاستحمام، إلا أن هذا أصبح ممكنا عبر استخدام الحائط نفسه! فقط اصنع في الجدار بعض الفجوات وضع بداخلها الشموع أو زجاجات الشامبو وغيرها دون أن تحتاج إلى ملأ حمامك بالأدراج والأرفف.

4- حديقة في الحمام؟ ولمَ لا

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

معروف أن الزرع يوضع في البلكونة أو فوق السطح، ولكن إن كان الحمام في الطابق العلوي ولديك المساحة الكافية، يمكنك تخصيص جزء من الحمام لوضع بعض المزروعات بداخله وغلقها بحاجز زجاجي يتيح لك الاستمتاع بالحديقة مع الاحتفاظ بحرارة حمامك كما تريدها.

5- حمام أم صالون؟

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من أهم عناصر التجديد هو إضافة قطعة لم تكن تتوقع أن تكون عنصرا من حمامك. ما رأيك في أن تجعل الحوض حجريًا؟ استخدام الأحجار تحديدا في الديكورات تعطي شكلا جماليًا وراقيًا حتى لو كانت في الحمام.

6- فلنضيف بعض الألوان!

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تغيير الألوان ربما يكون أكثر الأشياء الممتعة والمُبهجة. تغيير سيراميك الحمام قد يكون أبسط شيء تقوم به لتجديد حمامك. بالتأكيد عليك حينها أن تغير لون حمامك القديم، والأفضل أن تقوم بمزج شكلين مختلفين من السيراميك المنقوش إلى جانب السيراميك السادة.

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7- ألوان مشرقة

VERBOUWING WOONHUIS HELMOND - 281013, JANICKI ARCHITECT JANICKI ARCHITECT حمام
JANICKI ARCHITECT

JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT

عادة ما نختار الألوان المحايدة والهادئة لحمامات منازلنا، ولكن تغيير لون الحمام إلى لون آخر أكثر إشراقا وحيوية يجعل الحمام أشبه بغرفة أنيقة من غرف المنزل. عليك اختيار أكثر الألوان قربًا لقلبك وتحديد الدرجة الأنسب التي ستبهجك كلما رأيتها.

8- ولحائط الحمام استخدامات أخرى

VERBOUWING WOONHUIS HELMOND - 281013, JANICKI ARCHITECT JANICKI ARCHITECT حمام
JANICKI ARCHITECT

JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT

عندما تسمع كلمة حمام أول ما يرد في بالك هو البانيو والحوض ولكن ما رأيك أن تجعل حائط الحمام هو البطل الذي يخطف الأنظار. استغلال الحائط وتغيير الإضاءة المسلطة عليه وإضافة بعض الشموع سيغير شكل الحمام تماما.

9- اللعب بالإضاءة.. أناقة خاصة

GRATTACIELO, RCRD Studio RCRD Studio حمام
RCRD Studio

RCRD Studio
RCRD Studio
RCRD Studio

عادة تقتصر إضاءة الحمام على المصباح المعلق بالسقف أو على الحوائط الجانبية ولكن إضافة إضاءة خلف إطار المرآة يضيف لمسة راقية لحمام منزلك ويجعله أقرب إلى الحمامات التي يصممها الخبراء للفنادق.

10- حمام ملكي

Victorian Terrace House, South-West London homify حمام بلاط
homify

Victorian Terrace House, South-West London

homify
homify
homify

فلنقل أن هذا ليس فقط تجديد بل تغيير شامل. أن تغير سيراميك الأرضية والحوائط وتغير البانيو إلى آخر بسطح معدني لامع يعكس جمال حمامك يجعل من حمام منزلك ملكيا جديرا بقضاء وقت الاسترخاء الذي تستحقه بعد يوم طويل من العمل.

يمكنك أن تقرأ أيضا: بلمسات سحرية.. كيف تبدل شكل تلك الحمامات؟

تجديدات.. كيف تبدل شكل تلك الحمامات؟
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