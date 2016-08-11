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منزل العائله ، واسع و مليء بالمفاجآت !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura غرفة المعيشة MDF White
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منزل العائله من إبداع الثنائي duo-arquitetura ، على مساحة 350 متر مربع . و بالرغم من المساحه الشاسعه للمنزل ، إلا أن الثنائي قد برع في حسن تخطيط المساحه و عدم إهدارها . واليوم ، هوميفاي ستأخذنا في جوله حصريه ، لنستفيد و ننبهر سوياً بمفاجآت هذا المنزل .

واجهة المنزل الأماميه

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura منازل
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

في العاده  تبدو المنازل بهذا الحجم الكبير ، قاسيه و مرعبه إلى حد ما . و لكن هنا الأمر مختلف ، فبالرغم من ضخامه المنزل  و  مساحته الكبيره ، إلا أنه يبدو مألوف و ناعم  . و ذلك بفضل تفاصيله الصغيره و البسيطه ، التى نجحت في تحقيق المعادلة الصعبه  .

مدخل رائع

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura غرفة المعيشة MDF White
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

عند دخول المنزل يستقبلك ركن ممتع للعين، مكون من رفوف تحتوي على بعض الإكسسوار الخشبي و اللوحات منها لوحة رائعه لبرج إيفل ، بجانبها فازه من الكريستال البوهيمي الفاخر . ديكورات رائعه أعطت حياه للحائط بدلاً من تركه فارغاً .

غرفة المعيشه

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura غرفة المعيشة
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

غرفة المعيشه يغلب عليها اللون الأبيض الناصع ، تتخلله بعض لمحات اللون الفيروزي في الوسائد و الكرسي العصري . و نجد في الغرفه طاولة قهوه من الخشب بمظهر طبيعي ، و عليها قطع إكسسوار معدنيه لامعه ، جعلت المكان أكثر تشويقاً بسبب سطحها العاكس كالمرايا .

مطبخ المستقبل

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura مطبخ
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

بالرغم من أن العصريه هي اللغه السائده في المنزل ، إلا أن كل ركن فيه هو حياه قائمه بذاتها . و نرى هنا المطبخ بتصميم بصيحة المونوكروم العتيقه بخامات لامعه و عاكسه حديثه ، من ضمن هذه الخامات الكرسي من السلك المعدني القوي و اللافت للغايه .

مساحة تناول الطعام

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura بلكونة أو شرفة
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

يقوم الخشب في هذا المنزل بدور البطل الخفي ، و الذي بسببه يغلب طابع الألفه و الدفء على جميع أركان المنزل . و لكن في الحديقه كان البطل الأوحد و استطاع أن يظهربقوه ، و نرى هنا سفره خشبيه خارجيه كواحده من مفاجآت هذا المنزل ، بتصميم أنيق بفضل الخطوط المستقيمه المهيمنه عليها ، لتنعم العائله بجلسه مريحه أثناء تناول الوجبات و الإستمتاع بالهواء الطلق .

جنه صغيره

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura منازل
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

توالت مفاجآت المنزل  ، حتى وصلنا للمفاجآه الكبرى و الأخيره ، و هي حديقة المنزل . الحديقه بسور عالى يخفيها عن الأنظار لتحقيق خصوصية فائقه ، و مزوده بمسبح معبد بفسيفساء زرقاء ، جعلت المياه تبدو متألقه . و اكتمل الجو العام  بجميع وسائل الراحه من شماسي و كراسي بمساند ملونه ، و في الركن البعيد من الحديقه تقبع برجوله خشبيه تحتها أريكه كبيره و مريحه تتسع لأفراد العائله .

تعرف على مميزات التصميم الناجح لمنزل العائله من هنا

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