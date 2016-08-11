منزل العائله ، واسع و مليء بالمفاجآت !

منزل العائله من إبداع الثنائي duo-arquitetura ، على مساحة 350 متر مربع . و بالرغم من المساحه الشاسعه للمنزل ، إلا أن الثنائي قد برع في حسن تخطيط المساحه و عدم إهدارها . واليوم ، هوميفاي ستأخذنا في جوله حصريه ، لنستفيد و ننبهر سوياً بمفاجآت هذا المنزل .
في العاده تبدو المنازل بهذا الحجم الكبير ، قاسيه و مرعبه إلى حد ما . و لكن هنا الأمر مختلف ، فبالرغم من ضخامه المنزل و مساحته الكبيره ، إلا أنه يبدو مألوف و ناعم . و ذلك بفضل تفاصيله الصغيره و البسيطه ، التى نجحت في تحقيق المعادلة الصعبه .
عند دخول المنزل يستقبلك ركن ممتع للعين، مكون من رفوف تحتوي على بعض الإكسسوار الخشبي و اللوحات منها لوحة رائعه لبرج إيفل ، بجانبها فازه من الكريستال البوهيمي الفاخر . ديكورات رائعه أعطت حياه للحائط بدلاً من تركه فارغاً .
غرفة المعيشه يغلب عليها اللون الأبيض الناصع ، تتخلله بعض لمحات اللون الفيروزي في الوسائد و الكرسي العصري . و نجد في الغرفه طاولة قهوه من الخشب بمظهر طبيعي ، و عليها قطع إكسسوار معدنيه لامعه ، جعلت المكان أكثر تشويقاً بسبب سطحها العاكس كالمرايا .
بالرغم من أن العصريه هي اللغه السائده في المنزل ، إلا أن كل ركن فيه هو حياه قائمه بذاتها . و نرى هنا المطبخ بتصميم بصيحة المونوكروم العتيقه بخامات لامعه و عاكسه حديثه ، من ضمن هذه الخامات الكرسي من السلك المعدني القوي و اللافت للغايه .
يقوم الخشب في هذا المنزل بدور البطل الخفي ، و الذي بسببه يغلب طابع الألفه و الدفء على جميع أركان المنزل . و لكن في الحديقه كان البطل الأوحد و استطاع أن يظهربقوه ، و نرى هنا سفره خشبيه خارجيه كواحده من مفاجآت هذا المنزل ، بتصميم أنيق بفضل الخطوط المستقيمه المهيمنه عليها ، لتنعم العائله بجلسه مريحه أثناء تناول الوجبات و الإستمتاع بالهواء الطلق .
توالت مفاجآت المنزل ، حتى وصلنا للمفاجآه الكبرى و الأخيره ، و هي حديقة المنزل . الحديقه بسور عالى يخفيها عن الأنظار لتحقيق خصوصية فائقه ، و مزوده بمسبح معبد بفسيفساء زرقاء ، جعلت المياه تبدو متألقه . و اكتمل الجو العام بجميع وسائل الراحه من شماسي و كراسي بمساند ملونه ، و في الركن البعيد من الحديقه تقبع برجوله خشبيه تحتها أريكه كبيره و مريحه تتسع لأفراد العائله .
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