منزل العائله ، واسع و مليء بالمفاجآت !

يقوم الخشب في هذا المنزل بدور البطل الخفي ، و الذي بسببه يغلب طابع الألفه و الدفء على جميع أركان المنزل . و لكن في الحديقه كان البطل الأوحد و استطاع أن يظهربقوه ، و نرى هنا سفره خشبيه خارجيه كواحده من مفاجآت هذا المنزل ، بتصميم أنيق بفضل الخطوط المستقيمه المهيمنه عليها ، لتنعم العائله بجلسه مريحه أثناء تناول الوجبات و الإستمتاع بالهواء الطلق .