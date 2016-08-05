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11 تصميم لأسقف البيت

Marwa Hasan Marwa Hasan
INDUSTRIAL LIVINGROOM, DeftoHomeStudio INC DeftoHomeStudio INC غرفة المعيشة
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في أغلب الوقت ينصب تركيزنا في التصاميم الداخلية على الحوائط والأرضيات ، و ينتبه القليل منا إلى عمل تصاميم مميزة للأسقف. فتصميم السقف له القدرة على تغيرالغرفة تماماً وإعطائها شكل وإنطباع مختلفان تماماً، فبعض الأسقف تعطي إحساس درامتيكي للغرف و بعضها الأخر يمكنه أن يضيف لمسة حالمة، و غيره يعطي شخصية قوية، فالسقف المميز يعمل فارق كبير في الشكل و العمق و الإحساس و أيضاً في الشخصية.

لذا فقد جئنا لكم اليوم بأفكار لأسقف ميزة وذات شخصية.

1.رسومات مثيرة

Восточные Сказки, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة نوم
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

بعمل رسومات على السقف فإنك تضيف لمسة فنية فريدة من نوعها. من مميزات الرسم على السقف أن إمكانياته مفتوحة، فإختيار التصميم حسب الطراز المستخدم و بالألوان التي تتماشى مع أثاثك. إمكانية التصاميم غير متناهية وخاصة إذا تم إختيار رسومات ملونة في غرفة ذات ألوان هادئة، فيحول الغرفة إلى أخرى مثيرة ومبهجة. الذي يجعل هذا التصميم مثيرهو وحدة الإضاءة المتدلية من منتصف الرسمة الأنيقة في السقف.

2. ورق حائط

Bedrückte Wand/Decke, Decken Design Decken Design غرفة الاطفال
Decken Design

Decken Design
Decken Design
Decken Design

تم لصق ورق حائط على بألوان السماء والسحب لتعطي إحساس الإنطلاق في الطبيعة والإنفتاح داخل الغرفة، فهذا التصميم مناسب لغرف الأطفال.

3. السقف المعلق

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

الأسقف المعلقة من أشهر الحلول و أقلها في التكلفة، فمن مميزاته أنه قابل للتشكل حسب الشكل المفضل و التصميم المحبب، فيمكنك تقسيم السقف إلى مساحات، غاطس و غائر، و يمكنك عمل أشكال هندسبة أو منحنيات  يمكنك أيضاً تصميم الإضاءة المخفية بشكل رائع مع السقف.

4. كمرات خشبية

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة نوم
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

مثال آخر لتصاميم السقف وهو عمل تشكيل في السقف من خلال إضافة كمرات خشبية، فالخشب يعطي إحساس بالدفئ و له القدرة على تغيير الطراز بتغير شكله و طريقة تشطيبه، فإذا تم استخدام كمرات من خشب عتيق فانها تعطي إنطباع ريفي، و لكن عند إنهائه بشكل مختلف و دهانه بلون داكن فإنه يعطي إحساس مودرن عميق و أنيق.

5. ستارة في السقف

Дизайн спальни загородного дома в романтичном стиле "Камея", Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' غرفة نوم
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

في هذه الغرفة الكلاسيكية الفاخرة أخذ المصمم منتصف سقف الغرفة المعلق وإستخدم خامة غير معتادة وهي القماش لعمل ستارة للسقف. هذا التصميم ملفت للنظر و خاصة مع وجود النجفة الصغيرة المتدلية من المنتصف، فهو يعمل كبؤرة بصرية فوق السرير، ليضيف لمسة ناعمة لغرفة النوم.

6. سقف ملون

Weteringbuurt , Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom غرفة المعيشة
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom

 دهان السقف من الأفكار السهلة جداً وغير المكلفة، وخاصة مع الطراز المودرن. فبإضافة لون للسقف فإنك تعمل على خلق فراغ حي و تحول أي غرفة مملة إلى أخرى مثيرة و مبهجة. هذا اللون الأحمر يعمل على إضافة دفئ للغرفة و لكن يمكنك الإستعانة بألوان أخرى على حسب التأثير الذي تريد الوصول له.

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7. التشكيل المرن

Reforma de Vivienda Unifamiliar en Castelldefels , EXA4 AEC Soft & Services EXA4 AEC Soft & Services مطبخ
EXA4 AEC Soft &amp; Services

EXA4 AEC Soft & Services
EXA4 AEC Soft &amp; Services
EXA4 AEC Soft & Services

هذا التصميم الملئ بالمنحنيات ليس من السهل تنفيذه، لذا فقد تم إستخدام الجبس للحصول على الشكل المرجو. فمن مميزات الجبس هي أن تصميماته مرنة، لتمكنك من تصميم أي شكل تحبه، كما أنه ليس مكلف. في هذا المثال قام المصمم EXA4 AEC SOFT & SERVICES بعمل سقف ممتع بصرياً، فهو رائع من حيث الملمس وأنيق من حيث الشكل، كما أن الجبس يعتير خامة قوية و لها القدرة على تحمل عامل الزمن.

8.سقف مزدوج

homify جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
homify

homify
homify
homify

في فراغ المدخل تم عمل هذا السقف المكون من ألواح خشبية سميكة تحتها لوح زجاجي مشبر والذي يعمل على نشر الضوء من خلفة بالتساوي في المدخل، و الذي يعطي إحساس مثير و فني للمدخل.

9.تأثير صناعي

INDUSTRIAL LIVINGROOM, DeftoHomeStudio INC DeftoHomeStudio INC غرفة المعيشة
DeftoHomeStudio INC

DeftoHomeStudio INC
DeftoHomeStudio INC
DeftoHomeStudio INC

إذا كنت تفضل التصاميم الصناعية وتحب أن تضيف لمسة صناعية في منزلك فالسقف الخرساني المكشوف هو صديقك الصدوق. كما يمكنك أيضاً إضافة لمبات مودرن لتؤكد على هذا الطراز.

10.كلاسيك معاصر

Dúplex de Ensueño, Sanchez y Delgado Sanchez y Delgado غرفة السفرة
Sanchez y Delgado

Sanchez y Delgado
Sanchez y Delgado
Sanchez y Delgado

للمنازل الكلاسيكية، هذا تصميم أنيق و رائع حيث أن السقف متدرج في المستوى و أيضاً في درجات الألوان، ليخلق جو معاصر في الفراغ بمزج الإطار الرمادي المودرن بالسقف الكلاسيك ذو الزخارف الجميلة، و النتيجة تصميم أنيق و مميز.

11.مرايات

Proyecto Interiorismo, Decoespacios Decoespacios غرفة المعيشة
Decoespacios

Decoespacios
Decoespacios
Decoespacios

في هذا التصميم الفني الرائع، قام المصمم بعمل مرآة في السقف لتعكس الفراغ و تضيف له عمقاً.

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