11 تصميم لأسقف البيت

هذا التصميم الملئ بالمنحنيات ليس من السهل تنفيذه، لذا فقد تم إستخدام الجبس للحصول على الشكل المرجو. فمن مميزات الجبس هي أن تصميماته مرنة، لتمكنك من تصميم أي شكل تحبه، كما أنه ليس مكلف. في هذا المثال قام المصمم EXA4 AEC SOFT & SERVICES بعمل سقف ممتع بصرياً، فهو رائع من حيث الملمس وأنيق من حيث الشكل، كما أن الجبس يعتير خامة قوية و لها القدرة على تحمل عامل الزمن.