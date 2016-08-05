11 تصميم لأسقف البيت

في أغلب الوقت ينصب تركيزنا في التصاميم الداخلية على الحوائط والأرضيات ، و ينتبه القليل منا إلى عمل تصاميم مميزة للأسقف. فتصميم السقف له القدرة على تغيرالغرفة تماماً وإعطائها شكل وإنطباع مختلفان تماماً، فبعض الأسقف تعطي إحساس درامتيكي للغرف و بعضها الأخر يمكنه أن يضيف لمسة حالمة، و غيره يعطي شخصية قوية، فالسقف المميز يعمل فارق كبير في الشكل و العمق و الإحساس و أيضاً في الشخصية.
لذا فقد جئنا لكم اليوم بأفكار لأسقف ميزة وذات شخصية.
بعمل رسومات على السقف فإنك تضيف لمسة فنية فريدة من نوعها. من مميزات الرسم على السقف أن إمكانياته مفتوحة، فإختيار التصميم حسب الطراز المستخدم و بالألوان التي تتماشى مع أثاثك. إمكانية التصاميم غير متناهية وخاصة إذا تم إختيار رسومات ملونة في غرفة ذات ألوان هادئة، فيحول الغرفة إلى أخرى مثيرة ومبهجة. الذي يجعل هذا التصميم مثيرهو وحدة الإضاءة المتدلية من منتصف الرسمة الأنيقة في السقف.
تم لصق ورق حائط على بألوان السماء والسحب لتعطي إحساس الإنطلاق في الطبيعة والإنفتاح داخل الغرفة، فهذا التصميم مناسب لغرف الأطفال.
الأسقف المعلقة من أشهر الحلول و أقلها في التكلفة، فمن مميزاته أنه قابل للتشكل حسب الشكل المفضل و التصميم المحبب، فيمكنك تقسيم السقف إلى مساحات، غاطس و غائر، و يمكنك عمل أشكال هندسبة أو منحنيات يمكنك أيضاً تصميم الإضاءة المخفية بشكل رائع مع السقف.
مثال آخر لتصاميم السقف وهو عمل تشكيل في السقف من خلال إضافة كمرات خشبية، فالخشب يعطي إحساس بالدفئ و له القدرة على تغيير الطراز بتغير شكله و طريقة تشطيبه، فإذا تم استخدام كمرات من خشب عتيق فانها تعطي إنطباع ريفي، و لكن عند إنهائه بشكل مختلف و دهانه بلون داكن فإنه يعطي إحساس مودرن عميق و أنيق.
في هذه الغرفة الكلاسيكية الفاخرة أخذ المصمم منتصف سقف الغرفة المعلق وإستخدم خامة غير معتادة وهي القماش لعمل ستارة للسقف. هذا التصميم ملفت للنظر و خاصة مع وجود النجفة الصغيرة المتدلية من المنتصف، فهو يعمل كبؤرة بصرية فوق السرير، ليضيف لمسة ناعمة لغرفة النوم.
دهان السقف من الأفكار السهلة جداً وغير المكلفة، وخاصة مع الطراز المودرن. فبإضافة لون للسقف فإنك تعمل على خلق فراغ حي و تحول أي غرفة مملة إلى أخرى مثيرة و مبهجة. هذا اللون الأحمر يعمل على إضافة دفئ للغرفة و لكن يمكنك الإستعانة بألوان أخرى على حسب التأثير الذي تريد الوصول له.
هذا التصميم الملئ بالمنحنيات ليس من السهل تنفيذه، لذا فقد تم إستخدام الجبس للحصول على الشكل المرجو. فمن مميزات الجبس هي أن تصميماته مرنة، لتمكنك من تصميم أي شكل تحبه، كما أنه ليس مكلف. في هذا المثال قام المصمم EXA4 AEC SOFT & SERVICES بعمل سقف ممتع بصرياً، فهو رائع من حيث الملمس وأنيق من حيث الشكل، كما أن الجبس يعتير خامة قوية و لها القدرة على تحمل عامل الزمن.
في فراغ المدخل تم عمل هذا السقف المكون من ألواح خشبية سميكة تحتها لوح زجاجي مشبر والذي يعمل على نشر الضوء من خلفة بالتساوي في المدخل، و الذي يعطي إحساس مثير و فني للمدخل.
إذا كنت تفضل التصاميم الصناعية وتحب أن تضيف لمسة صناعية في منزلك فالسقف الخرساني المكشوف هو صديقك الصدوق. كما يمكنك أيضاً إضافة لمبات مودرن لتؤكد على هذا الطراز.
للمنازل الكلاسيكية، هذا تصميم أنيق و رائع حيث أن السقف متدرج في المستوى و أيضاً في درجات الألوان، ليخلق جو معاصر في الفراغ بمزج الإطار الرمادي المودرن بالسقف الكلاسيك ذو الزخارف الجميلة، و النتيجة تصميم أنيق و مميز.
في هذا التصميم الفني الرائع، قام المصمم بعمل مرآة في السقف لتعكس الفراغ و تضيف له عمقاً.