كيف ننسق جلستنا في الشرفات

الشرفات و جلستها هي المبتغى الرئيسي الذي نلجأ إليه لمحاولة كسر ورتين الحياة داخل المنزل و لكي نعانق المحيط الطبيعي و ما حولنا من مظاهر تبدو مألوفة بدرجة أقل من جدران منزلنا التي طالما يبدأ نهارنا بها و ينتهي ليلنا في أكنافها، لذا كان لزاماً علينا أن نجد طريقاً أكثر جمالاً من مجرد كون أن منزلنا يطل على مشهد رائع من شرفاته أو تصميمها في حد ذاتها جيد، إننا نبحث عن تنسيق أروع ليجعلها أروع، تنسيق بمعنى زينة و مقاعد و مظلات ، يمكن أن تكون شرفتك بها أجمل و أكثر راحة و استجماماً ..
من أروع الأفكار هي تجميع كل معاني الجمال في منطقة واحدة بما فيها من مقاعد و أرائك و نباتات طبيعية ، و كذلك الأحجار، كل تلك المقومات لها مفعول السحر في خروج الشكل العام للشرفة بأبهي صورة و تجعل جلستنا فيها في منتهى الجمال والشاعرية و الاستجمام، أما الألوان فيفضل اختيارها من النوعية الهادئة مثل اللون السماوي أو الأبيض السكري و غيرها من الألوان التي تتفاعل مع المحيط الخارجي للشرفة بشكل مثير
يمكن أن يكون السقف مدعاة للجمال في شرفاتنا، فهذا النموذج يوضح كيف لنا أن نستغل السقف في جعل الشرفة أجمل، المضلعات الخشبية و التداخل المائل و العمودي بينهما جعل هناك امكانية لعدم حجب السماء عن عيوننا في الوقت ذاته التلاعب الجميل بخطوط الظلال نهاراً و أضواء القمر ليلاً
النباتات عامل أساسي في جمال جلساتنا في الشرفات، اللون الأخضر يحمل في جعبته الكثير من السحر، القصاري المتباينة الألوان أما عن الطقم الموضوع للجلسة فهو عليه عامل آخر في التنسيق حيث يجب أن يكون عاملاً فارقاً في اللون و الحجم بما يتناسب مع الشكل و المساحة الخاصة بالشرفة
تحديد الشرفة للاستجمام أمر محبب للغاية في التنسيق،الكراسي الخاصة بالمسابح و البحر من أكثر المقاعد الرائعة استخداماً في الشرفات المطلة على البحر خصيصاً، حيث الراحة و الشاعرية و الاستجمام و كثير من التأمل ..
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الكراسي المنفوخة بالقش أو بالهواء الــ
بين باجز تعتبر حلاً رائعاً لجلسة شبابية مليئة بالبهجة حيث الراحة في الجلوس و عدم التقيد بالجلسة في حد ذاتها يمكنك ضبط مكانها كما تحب و تعتبر تجربة مختلفة عن مقاعد المنزل كذلك
تقسيم الشرفة من النماذج المتبعة بكثرة في الشرفات الكبيرة المساحة، يمكن تقسيم جزء فيها كمكتب و الباقي جلسة و العكس ، و يمكن أن تقسم الشرفة لأداء بعض الأعمال كمرسم أو مكاناً للشواء أو مكان لممارسة الرياضةو الباقي كجلسة تجمع الاهل و الأحباب