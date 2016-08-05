كيف ننسق جلستنا في الشرفات

الشرفات و جلستها هي المبتغى الرئيسي الذي نلجأ إليه لمحاولة كسر ورتين الحياة داخل المنزل و لكي نعانق المحيط الطبيعي و ما حولنا من مظاهر تبدو مألوفة بدرجة أقل من جدران منزلنا التي طالما يبدأ نهارنا بها و ينتهي ليلنا في أكنافها، لذا كان لزاماً علينا أن نجد طريقاً أكثر جمالاً من مجرد كون أن منزلنا يطل على مشهد رائع من شرفاته أو تصميمها في حد ذاتها جيد، إننا نبحث عن تنسيق أروع ليجعلها أروع، تنسيق بمعنى زينة و مقاعد و مظلات ، يمكن أن تكون شرفتك بها أجمل و أكثر راحة و استجماماً ..