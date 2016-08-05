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كيف ننسق جلستنا في الشرفات

Mohammed Awad Mohammed Awad
VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory بلكونات وشرفاتأثاث
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الشرفات و جلستها هي المبتغى الرئيسي الذي نلجأ إليه لمحاولة كسر ورتين الحياة داخل المنزل و لكي نعانق المحيط الطبيعي و ما حولنا من مظاهر تبدو مألوفة بدرجة أقل من جدران منزلنا التي طالما يبدأ نهارنا بها و ينتهي ليلنا في أكنافها، لذا كان لزاماً علينا أن نجد طريقاً أكثر جمالاً من مجرد كون أن منزلنا يطل على مشهد رائع من شرفاته أو تصميمها في حد ذاتها جيد، إننا نبحث عن تنسيق أروع ليجعلها أروع، تنسيق بمعنى زينة و مقاعد و مظلات ، يمكن أن تكون شرفتك بها أجمل و أكثر راحة و استجماماً ..

بسيط ومرتب

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design حديقة
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

من أروع الأفكار هي تجميع كل معاني الجمال في منطقة واحدة بما فيها من مقاعد و أرائك و نباتات طبيعية ، و كذلك الأحجار، كل تلك المقومات لها مفعول السحر في خروج الشكل العام للشرفة بأبهي صورة و تجعل جلستنا فيها في منتهى الجمال والشاعرية و الاستجمام، أما الألوان فيفضل اختيارها من النوعية الهادئة مثل اللون السماوي أو الأبيض السكري و غيرها من الألوان التي تتفاعل مع المحيط الخارجي للشرفة بشكل مثير

سقف خشبي

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos بلكونة أو شرفة
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

يمكن أن يكون السقف مدعاة للجمال في شرفاتنا، فهذا النموذج يوضح كيف لنا أن نستغل السقف في جعل الشرفة أجمل، المضلعات الخشبية و التداخل المائل و العمودي بينهما جعل هناك امكانية لعدم حجب السماء عن عيوننا في الوقت ذاته التلاعب الجميل بخطوط الظلال نهاراً و أضواء القمر ليلاً

نباتي

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme بلكونة أو شرفة
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

النباتات عامل أساسي في جمال جلساتنا في الشرفات، اللون الأخضر يحمل في جعبته الكثير من السحر، القصاري المتباينة الألوان أما عن الطقم الموضوع للجلسة فهو عليه عامل آخر في التنسيق حيث يجب أن يكون عاملاً فارقاً في اللون و الحجم بما يتناسب مع الشكل و المساحة الخاصة بالشرفة

بحري

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory بلكونات وشرفاتأثاث
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

تحديد الشرفة للاستجمام أمر محبب للغاية في التنسيق،الكراسي الخاصة بالمسابح و البحر من أكثر المقاعد الرائعة استخداماً في الشرفات المطلة على البحر خصيصاً، حيث الراحة و الشاعرية و الاستجمام و كثير من التأمل ..

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شبابي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الكراسي المنفوخة بالقش أو بالهواء الــ بين باجز تعتبر حلاً رائعاً لجلسة شبابية مليئة بالبهجة حيث الراحة في الجلوس و عدم التقيد بالجلسة في حد ذاتها يمكنك ضبط مكانها كما تحب و تعتبر تجربة مختلفة عن مقاعد المنزل كذلك

تقسيم و تدوير

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

تقسيم الشرفة من النماذج المتبعة بكثرة في الشرفات الكبيرة المساحة، يمكن تقسيم جزء فيها كمكتب و الباقي جلسة و العكس ، و يمكن أن تقسم الشرفة لأداء بعض الأعمال كمرسم أو مكاناً للشواء أو مكان لممارسة الرياضةو الباقي كجلسة تجمع الاهل و الأحباب

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