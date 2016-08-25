بيت بنغل صغير لكنه كالقصر من الداخل

البنغل هو منزل من دور واحد نشأ في الهند وسُمي نسبة إلى البنغال. يتميز هذا النوع من المنازل بارتفاعه عن الأرض بنسبة بسيطة ووجود شرفة أمامية بداخلها باب المنزل. في الستينات والسبعينات ظهر البنغل وانتشر بشكل واسع في أوروبا ثم بدأت موضته تندثر مع مرور الزمن حتى قاربت على الانتهاء. ولكن مؤخرًا عاد البنغل بشكل قوي جدًا ولكن ظلت هناك مشكلة أن التصميم القديم لهذا النوع من المنازل لم يعد يتماشي مع المنظر العام للأحياء ولا يتناسب تقنيًا من حيث الخامات الموفرة للطاقة والحاجبة للحرارة. ولكن مع إعادة تصميمه من قبل 4PLUS5 بشكل احترافي مذهل؛ لم تعد هذه المشكلة موجودة بعد الآن! هيا بنا نأخذ جولة صغيرة داخل البنغل.
هذا ما يبدو عليه المدخل وواجهة المنزل الجديدة من الأمام. تعمل العتبة الخرسانية الكبيرة أمام الباب كأنها كوبري بين الشارع والمنزل. أكثر ما يميز هذا التصميم هو استخدام المواد الحرارية التي تعزل الحرارز عن داخل المنزل.تصميم الواجهة والجزء البارز العلوي فوق الباب وكل التفاصيل ولونه الداكن الذي يميزه عن باقي المنازل حقًا، وتصميم الباب والنوافذ والزجاج العاكس جعلنا ننسى حقيقة السقف المسطح.
ركّز المصممون في إعادة تصميم البنغل على الواجهة والمدخل بشكل أساسي وغيروها بالكامل. في الأصل كان المدخل بداخل البيت وغالبًا ما يوجد سور حوله كأنه جزء من الشرفة. هذا التصميم غير فكرة البنغل التقليدية وأضاف مساحة للمنزل من الداخل.
إعادة تصميم البنغل كانت محدودة في هذه الصور بالحمام والمطبخ والمدخل. في هذه الصورة نرى الباب الأمامي من الداخل وتظهر بوضوح المساحة التي أضيفت للمنزل بسبب إعادة تصميم الواجهة ودفع الباب للخارج قليلًا بدون احتواؤه داخل الشرفة. عند الدخول تجد على اليسار هناك دولاب وشماعة للملابس وعلى اليمين المطبخ والبار.
في هذه الصورة يظهر المنظر أمام المدخل حيث يوجد كرسي عالي للبار بتصميم حداثي أنيق، وعلى اليسار دكة يمكن الجلوس عليها عند الدخول أو الخروج ربما لارتداء الأحذية أو للراحة قليلًا بعد الرجوع من الخارج، ووراءها مكان لوضع الأغراض. واضح في السقف المكان الأصلي الذي كان به المدخل ويبدأ منه المنزل. هل ترون المساحة الكبيرة التي أضافها إعادة التصميم؟
وجود هذا البار في المطبخ شارك نوعًا ما في عدم الشعور بضيق المطبخ. كذلك كان اختيار اللون الأبيض موفق الذي يعطي شعورًا بالوسع. هذا المطبخ الصغير الرائع دليل على أنه ليس شرطًا أن يكون عندك مساحة كبيرة لإنشاء مطبخ يفي بالغرض حيث أن به الكثير من الخزانات واستخدم المصممون المساحة الرأسية المتاحة لوضع الأجهزة. تصميمه جميل ودافئ.
بالرغم من ضيق مساحة الحمام إلا أن المصممين المحترفين قاموا بالتعامل مع المساحة بشكل رائع! الحمام تصميمه مودرن أو حداثي وألوانه مريحة فعلًا ودافئة. مما يجعله بيتًا للراحة حقًا. الشيء المميز في هذا الحمام هو فتحة السقف التي تعكي الفرصة لضوء الشمس -أو القمر- بالدخول إلى الحمام وهذه ميزة أخرى للسقف المسطح! مما يتناسب أيضًا مع كون المنزل مصمم بخامات حرارية وموفرة للطاقة.
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