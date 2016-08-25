بيت بنغل صغير لكنه كالقصر من الداخل

البنغل هو منزل من دور واحد نشأ في الهند وسُمي نسبة إلى البنغال. يتميز هذا النوع من المنازل بارتفاعه عن الأرض بنسبة بسيطة ووجود شرفة أمامية بداخلها باب المنزل. في الستينات والسبعينات ظهر البنغل وانتشر بشكل واسع في أوروبا ثم بدأت موضته تندثر مع مرور الزمن حتى قاربت على الانتهاء. ولكن مؤخرًا عاد البنغل بشكل قوي جدًا ولكن ظلت هناك مشكلة أن التصميم القديم لهذا النوع من المنازل لم يعد يتماشي مع المنظر العام للأحياء ولا يتناسب تقنيًا من حيث الخامات الموفرة للطاقة والحاجبة للحرارة. ولكن مع إعادة تصميمه من قبل 4PLUS5 بشكل احترافي مذهل؛ لم تعد هذه المشكلة موجودة بعد الآن! هيا بنا نأخذ جولة صغيرة داخل البنغل.