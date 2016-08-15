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قبل وبعد منزل من التقليدية إلى العصرية

منة اسماعيل منة اسماعيل
Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
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انضم إلينا في جولتنا اليوم لمشاهدة كيفية ببعض اللمسات البسيطة أضافة روحاً مختلفة وتجديد المكان بالكامل فاليوم نحن أمام تحويل منزل بالكامل من التقليدية إلى العصرية والنمط المودرن الشائع، المنزل قبل التجديد كان واسعاً بحديقة كبيرة مزودة بالعديد من الأمكانيات، ولكن كنت تشعر أن هناك شيئاً ما مفقود، المنزل كما نري كان نسبياً في حالة جيدة، ولكن التصميم وألوان المنزل بشكل عام كان مملاً وقديماً جداً ، ولكن ولحسن الحظ  أضاف المهندسون المعماريون Arquitectos من المكسيك لأضافة رياح التغيير على المنزل وانقاذه، وقد كان بالفغل واضافوا على المنزل لمسات من التغيير الدراماتيكية سنشاهدا حالاً في جولتنا اليوم.

قبل: واجهة مملة وتقليدية

Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

كما نري قبل التجديد،المنزل كان في حالة جيدة والواجهة كما هو واضح، ولكن اختيار الألوان والتصميم العام للواجهة كان مملاً جداً وعفا عليها الزمن،الطلاء بدأ يتلاشى ويوجد خدوش على بعض أجزاء المنزل، النوافذ تفتقر إلى اللمعان، قام الخبراء بتغيير كل ذلك لأضافة روحاً جديدة للمكان كما سنري.

لا مفر من التجديد

Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

 لا مفر من التجديد وكما نري في الصورة هنا بدأت عملية التجديد ،و هنا يمكنك أن ترى أن الهيكل الرئيسي وشكل المنزل وهو في عملية التحويل والتغيير، ويمكننا القول أن التغيير سيكون جزرياً.

بعد رياح التغيير واجهة عصرية رائعة

Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

أما الأن وبعد التجديد، المنزل والواجهة اختلفا كثيراً وأصبح بالكاد تستطيع التعرف عليه الآن، المنزل الأن يحتوي على سقف مسطح بدلا من السقف المنحدر، وقد تم استبدال الزوايا الصعبة  في التصميم القديم مع الخطوط مستقيمة المعمارية التي تتبع تصميم هندسي متناسق، الواجهة الوانها مبهجة الأن مزجت بين المارون واللون البيج.

الجمال من الداخل ومطبخ أنيق

Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

كما كان جمال التصميم من الخارج واضحاً جاء أيضاً جمال التصميم من الداخل بشكل واضح كما نري، البداية داخل المنزل مع المطبخ وتصميمه الأنيق، اعتمد المطبخ على اللون الأبيض بالكامل كما نري في تصميمه، كما اعتمد المصممون على وجود وفرة من الأضاءة داخل المطبخ لتجعله مشرقاً .

Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

غرفة سفرة ودرج غير تقليدي

Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

كما كان التغيير الذى طرأ على المنزل من الخارج غير تقليدي، كان التصميم من الداخل أيضاً غير تقليدي وأنيق، فنحن الأن أمام غرفة السفرة والدرج الذى صمما بطريقة أنيقة كما نري، بدايةً من اختيار الألوان والبلاط الجيري ليكون هو الأساس في تصميم الجدران إلى اختيار الأثاث بذوقه أنيق.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: الأناقة والهدوء في منزل واحد

بيت بعد التجديد .. جديد في جديد
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