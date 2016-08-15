قبل وبعد منزل من التقليدية إلى العصرية

كما كان التغيير الذى طرأ على المنزل من الخارج غير تقليدي، كان التصميم من الداخل أيضاً غير تقليدي وأنيق، فنحن الأن أمام غرفة السفرة والدرج الذى صمما بطريقة أنيقة كما نري، بدايةً من اختيار الألوان والبلاط الجيري ليكون هو الأساس في تصميم الجدران إلى اختيار الأثاث بذوقه أنيق.

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