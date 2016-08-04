9 غرف معيشة صغيرة وكبيرة

تلعب المساحة دورا رئيسيا في اختيارك لكل التفاصيل في تصميم غرفة المعيشة، بداية بألوان دهانات الحوائط نوعية الأرضيات وألوانها، مرورا بحجم الأثاث وخاماته ولونه، نهاية بالستائر والإضاءة.

بالطبع المساحات الواسعة ستوفر لك براحا في اختياراتك لكل ما سبق، لكنها ليست في حدود المتاح للكثير، خاصة مع تنامي انتشار شقق الشباب الصغيرة ذات الـ67 متر، الأمر الذي يجبرك على أن تستعين بالأفكار المبدعة لاستغلال كل المساحة المتاحة بذكاء دون الإخلال ببراح الغرفة.

في هذا الكتاب سنستعرض مجموعة من غرف المعيشة الرائعة ذات مساحات مختلفة لنرى كيف يختلف التصميم وفقا لقياسات الغرفة.