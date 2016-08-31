البيت الذي يخزن الطاقة

دائماً ما نسعي إلى التصميم المعماري الأنيق واختيار الديكور المتناسق داخل المنزل، ولكن يجب الأنتباه بجانب تلك الأمور في التصميم إلى توزيع الطاقة داخل المنزل من خلال التصميم والتي ربما يجهلها الكثير ولا يلتفت إليها على رغم من اهميتها ألا أن اختيار تصميم المنزل بشكل يوزع الطاقة بشكل مناسب يؤثر بشكل واضح وقوى على المعيشة داخل المنزل، واليوم نحن في جولة داخل البيت الأبيض والذي يعتبر مدخلاً إلى الطاقة بسبب تصميمه الرائع الذي يسمح بدخول أشعة شمس داخل المنزل.