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البيت الذي يخزن الطاقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify منازل طوب White
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دائماً ما نسعي إلى التصميم المعماري الأنيق واختيار الديكور المتناسق داخل المنزل، ولكن يجب الأنتباه بجانب تلك الأمور في التصميم إلى توزيع الطاقة داخل المنزل من خلال التصميم والتي ربما يجهلها الكثير ولا يلتفت إليها على رغم من اهميتها ألا أن اختيار تصميم المنزل بشكل يوزع الطاقة بشكل مناسب يؤثر بشكل واضح وقوى على المعيشة داخل المنزل، واليوم نحن في جولة داخل البيت الأبيض والذي يعتبر مدخلاً إلى الطاقة  بسبب تصميمه الرائع الذي يسمح بدخول أشعة شمس داخل المنزل.

واجهة المنزل

homify منازل طوب White
homify

homify
homify
homify

واجهة المنزل مصممة بشكل عمودي مع أشعة الشمس، لتسمح بالأضاءة الطبيعية بالمرور داخل المنزل، من خلال النوافذ الكثيرة، فالمنزل كما نري مصمم بالكامل بالنوافذ الكبيرة والواسعة لتسمح بمرور الضوء داخل المنزل بطريقة طبيعية، بالأضافة إلى أطلالة المنزل بالكامل على الطبيعة الخلابة من حوله.

استخدام ظل النباتات

Casa mediterranea ad alta efficienza energetica "A e D", Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati حديقة
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

مثلما يعطي ضوء الشمس طاقة إيجابية داخل المنزل، فالطبيعة أيضاً دوراً أخر في بعث الطاقة الأيجابية وتوزيعها داخل المنزل، من خلال استخدام ظل النباتات والأشجار حول نوافذ المنزل بطريقة تعمل على نشر الضوء الهادئ بالداخل، وبالتالي يعتبر هذا نوع من أنواع توزيع الطاقة الهادئة والمريحة داخل المنزل أيضاً. 

تراس هادئ

Casa mediterranea ad alta efficienza energetica "A e D", Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati حديقة خشب
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

التراس داخل المنزل أيضاً لم يتخلى عن نظرية توزيع الطاقة الجيدة داخل المنزل،  على الرغم من وجود مظلة فوق التراس لمنع أشعة الشمس، ألا أن كان هناك طريقة أخري لدخول طاقة أشعة الشمس داخل التراس كما نري.

نظرة أخري على التراس

Casa mediterranea ad alta efficienza energetica "A e D", Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati حديقة خشب
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

مرة أخري مع تراس هذا المنزل، ولكن من الداخل لنتعرف بشكل صحيح على توزيع الطاقة داخل التراس من الداخل، فكما نري من الداخل التراس أنيق وهادئ وبعيد تماماً عن أشعة الشمس، ولكنه مطل على الطبيعة الخلابة وأشعة الشمس أيضاً ليعكس على من يجلس بداخله طاقة أيجابية من الطبيعة المحيطة به.

التصميم بشكل أوضح

Casa mediterranea ad alta efficienza energetica "A e D", Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati منازل
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

وهنا صورة للتصميم بشكل أوضح، لتظهر تصميم المنزل من الداخل وكيفية تصميم النوافذ واختيار موقعها لتسمح لأشعة الشمس بالدخول داخل المنزل بشكل عمودي كما نري.

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