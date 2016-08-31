البيت الذي يخزن الطاقة

دائماً ما نسعي إلى التصميم المعماري الأنيق واختيار الديكور المتناسق داخل المنزل، ولكن يجب الأنتباه بجانب تلك الأمور في التصميم إلى توزيع الطاقة داخل المنزل من خلال التصميم والتي ربما يجهلها الكثير ولا يلتفت إليها على رغم من اهميتها ألا أن اختيار تصميم المنزل بشكل يوزع الطاقة بشكل مناسب يؤثر بشكل واضح وقوى على المعيشة داخل المنزل، واليوم نحن في جولة داخل البيت الأبيض والذي يعتبر مدخلاً إلى الطاقة بسبب تصميمه الرائع الذي يسمح بدخول أشعة شمس داخل المنزل.
واجهة المنزل مصممة بشكل عمودي مع أشعة الشمس، لتسمح بالأضاءة الطبيعية بالمرور داخل المنزل، من خلال النوافذ الكثيرة، فالمنزل كما نري مصمم بالكامل بالنوافذ الكبيرة والواسعة لتسمح بمرور الضوء داخل المنزل بطريقة طبيعية، بالأضافة إلى أطلالة المنزل بالكامل على الطبيعة الخلابة من حوله.
مثلما يعطي ضوء الشمس طاقة إيجابية داخل المنزل، فالطبيعة أيضاً دوراً أخر في بعث الطاقة الأيجابية وتوزيعها داخل المنزل، من خلال استخدام ظل النباتات والأشجار حول نوافذ المنزل بطريقة تعمل على نشر الضوء الهادئ بالداخل، وبالتالي يعتبر هذا نوع من أنواع توزيع الطاقة الهادئة والمريحة داخل المنزل أيضاً.
التراس داخل المنزل أيضاً لم يتخلى عن نظرية توزيع الطاقة الجيدة داخل المنزل، على الرغم من وجود مظلة فوق التراس لمنع أشعة الشمس، ألا أن كان هناك طريقة أخري لدخول طاقة أشعة الشمس داخل التراس كما نري.
مرة أخري مع تراس هذا المنزل، ولكن من الداخل لنتعرف بشكل صحيح على توزيع الطاقة داخل التراس من الداخل، فكما نري من الداخل التراس أنيق وهادئ وبعيد تماماً عن أشعة الشمس، ولكنه مطل على الطبيعة الخلابة وأشعة الشمس أيضاً ليعكس على من يجلس بداخله طاقة أيجابية من الطبيعة المحيطة به.
وهنا صورة للتصميم بشكل أوضح، لتظهر تصميم المنزل من الداخل وكيفية تصميم النوافذ واختيار موقعها لتسمح لأشعة الشمس بالدخول داخل المنزل بشكل عمودي كما نري.
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