أجمل 5 تصميمات مودرن للمطابخ

المطابخ المودرن وثقافة المطبخ الحديث أذا اردنا الحديث عنها، فأول ما سيأتي إلى ذهنك الأسطح البراقة وصور المطابخ الملساء الأنيقة مع الأسطح الزجاجية، كل هذة من تقنيات المطبخ المعاصر الحديث في التصميم، ولكن ربما بعيدة بعض الشئ عن العملية، أما اليوم فسنقدم مجموعة من أجمل تصميمات المطابخ المعاصرة، ستجعلك تنبهر من روعة الدمج بين الدقة، الفن الراقي والتصميم الأنيق الذي يتسم بالعملية، دعونا نأخذ جولة مع هذة المطابخ لنتعرف على أجمل وأروع التصميمات الحديثة المعاصرة.
بداية جولتنا مع تصاميم المطبخ العصرية، مع مطبخ عصري أنيق في تصميمه، على الرغم من أنه غير منفصل عن المنزل بالكامل، ألا أنك تشعر وأنت بداخله انك في عالم أخر منفصل عن باقي المنزل، اختيار اللون الأحمر ليكون اللون الأساسي للمطبخ كان من أجمل الأختيارات، خاصةً اندماجه مع لون الأرضيات المنقوشة، على رغم من المطبخ مساحته صغيرة ألا ان المصمم أحسن استغلال المساحات داخل المطبخ بطريقة عبقرية.
اختيار الوان المطبخ يعتبر جزء لا يتجزأ من ديكورالمطبخ ليس هذا فقط ، بل ترتبط الوانه بشخصية اصحاب المنزل، لذلك اختيار ألوان المطبخ بشكل جيد وصحيح يعتبر أهم من تصميم المطبخ في المجمل، لأن الألوان مثلما تعكس شخصية صاحبها، فهى أيضاً تعكس روحاً مختلفة لكل لون داخل المكان، وهذا التصميم كما نري اعتمد على اللون المارون بالكامل مع دمجه مع اللون الأبيض في الأرضيات والجدران، ليخلق بهذا الأختيار أناقة وعصرية للمطبخ لا حدود لها.
كما ذكرنا للألوان واختيارها دائماً دوراً مميزاً في خلق روحاً مختلفة للمكان، فاختيارها يجب أن يكون دقيقاً ومعتمداً على الروح التي تسعي إلى خلقها في منزلك، سواء كانت بهجة، هدوء، أو عملية لأن لكل روح لوناً يمثلها ويعبر عنها، فكما نري تصميم هذا المطبخ اعتمد بالكامل على اللون اللبيج والأبيض في تصميم أنيق وعصري، مساحة المطيخ ليست كبيرة، لكن استغلال المساحات كان أكثر من رائعاً، مع وجود أماكن مختلفة للتخزين كما نري، بالأضافة إلي اللون الأبيض ودمجه مع اللون البيج أعطى للمطبخ مساحة وهمية وهدوءً وجاذبية كما نري.
استخدام الخشب في اى تصميم يضفي على المكان وتصميمه رقي وأناقة لاحدود لها، مثلما نري في تصميم هذا المطبخ الانيق، فقد اعتمد بالكامل على الخشب الطبيعي ليكون هو العنصر الاساسي في تصميم هذا المطبخ كما نري، ودمج اللون الابيض مع الخشب في تصميم أنيق أضافت التفاصيل البسيطة له مزيد من الأناقة والرقى.
ختام جولتنا مع هذا التصميم البوهيمي الأنيق، استغلال المساحات كان هو العنصر الأساسي في تصميم المطبخ كما نري تم الفضل بين طاولة الطعام، المطبخ وغرفة المعيشة باستخدام هذا السقف بطريقة ذكية كما نري.
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