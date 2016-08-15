أجمل 5 تصميمات مودرن للمطابخ

ختام جولتنا مع هذا التصميم البوهيمي الأنيق، استغلال المساحات كان هو العنصر الأساسي في تصميم المطبخ كما نري تم الفضل بين طاولة الطعام، المطبخ وغرفة المعيشة باستخدام هذا السقف بطريقة ذكية كما نري.

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