كيف تصنع غرفة متكاملة للتأجير؟

المُغتَرِبون عن بلادهم هم أكثر الاشخاص الذين يبحثون على غرف للتأجير، نظرًا لما بها من مواصفات تتناسب مع احتياجاتهم، أولًا تقسيمها الذكي الذي يجمع كل أغراض المنزل في غرفة واحدة عملية، ما بين غرفة نوم ومعيشة ومكتب في الوقت ذاته!، ثانيًا تكلفتها غير المرتفعة لأنها تبقى في الأساس غرفة واحدة وليست منزل كامل ..
اليوم نعرض لكم نموذج مثالي ومتكامل لغرف التأجير، تعالوا معنا في هذه الجولة ..
وهذه الصورة.. هي فقط للرواق بتفاصيله المميزة، فيزينه طاولة دائرية أنيقة محاطة بكراسي سوداء بأرجل خشبية وتصميم عصري راقي يناسب تمامًا هذه المساحة من المنزل.
أرضية الرواق فريدة جدًا وتظهر بإطلالة مختلفة عن غرفة النوم رغم أنها من نفس الخامة ونفس الألوان ولكن طريقة التركيب اختلفت كثيرًا، فضلًا عن عرض البلاطة نفسها، فهي في الرواق أعرض قليلًا وهذا ما جعلها تبدو خارجة عن المألوف.
أما الحائط فيكتسي بلون هادئ أقرب لدرجات الرمادي الفاتح والذي نجح ببراعة أن يضفي على هذه المساحة إحساس بالوسع رغم أن حقيقة الأمر غير ذلك!
نظرة عامة للغرفة تظهر من خلالها متكاملة الأغراض وشاملة لكل الأثاث والديكورات التي قد يحتاجها أي قاطن!، فهي بشكل عام مكونة من تخت كبير يسع شخصين، يقابله دولاب خشبي مطلي بالأبيض ملتحم بوحدة أدراج عريضة تعتليها شاشة تليفزيون، وفازة بسيطة برفقة بعض الإكسسوارات الرفيعة.
أما الجانب الآخر من الغرفة، فيشمل أريكة كبيرة تسع ثلاثة أفراد وربما أربعة، أمامها طاولة سوداء مربعة بتصميم عصري بسيط لكنه مبهر!، وبيمينها مكتب أشد بساطة عملي وهادئ يساعد القاطن على العمل وينقل له هدوء الإعصاب، ومن ثم يساعد على الإبداع!
المكتب بسيط ومميز بإطار أسود، لديه كرسي مصنوع من الخشب المفرغ بأرجل حديدية وتصميم رائع، أمامه لوحة كبيرة مستطيلة مبهمة التفاصيل، باللونين الأبيض والأسود أيضًا.
يبدو هذا الركن وكأنه غرفة معيشة مفتوحة على الركن المخصص المكتب، بالإضافة إلى أن قطع الأثاث المستخدمة هنا غاية في الرقة والبساطة، كما أن ألوانها هادئة ومتناسقة تبعث السكينة في النفس وتريح الأعصاب!
ألوان الأريكة والكرسي في تناغم تام مع الأرضية المرصعة بالخشب الباركية المتراص على شكل مثلث بدرجات البني الفاتح ثم الأغمق قليلًا. من تلك الزاوية يظهر لنا كشاف نور أنيق بجانب الأريكة، يمكن استخدامه عندنا تنطفئ الثريا، لتوفير جو هادئ خالٍ من الازعاج والصخب.
التخت راقي بتصميم عصري شديد البساطة واللون الأبيض زاد إطلالته جمالًا، أما فرشه، فأنيق إلى أبعد الحدود خصوصًا بنقوشه الهادئة ولونه الرمادي المميز المأخوذ من نفس الدرجة اللونية المميزة للستائر التي تغطي تلك النافذة البيضاء الرئيسية للغرفة؛ بهدف السيطرة على ضوء الشمس ومنعه من التخلل إلى الغرفة بعض الشئ وقت النوم تحديدًا.
أما هذا الجانب من الغرفة، فهو يوضح المدخل والرواق الذي خُصص لجلسة رائعة نستفيض في وصفها في الصورتين التاليتين، كما نلاحظ أيضًا من هنا تصميم الأريكة العصري بلونها المميز، وما يعلوها من إطارات أنيقة ومبهرة بألوانها الأبيض والأسود ونقوشها الدقيقة المُستوحاه من عقلية مبدع لا محالة!، وكذلك وحدة الإضاءة المعلقة بالسقف بل المشتبكة به والمحاطة بغطاء مفرغ معقد التفاصيل يشبه كثيرًا نسيج العنكبوت!
المفاجأة هنا أن الرواق يحظى بشرفة رائعة تغطيها ستائر بيضاء منقوشة لكنها شفافة مما يمنحك فرصة التطلع إلى ما يختبئ ورائها بسهولة.
الطاولة عن قرب بالتأكيد أحلى، زينتها فازة بسيطة بها فرع أخضر جميل يحمل زهور بيضاء صغيرة تشق طريقها لنمو أسرع! أما عن تلك الأباجورة المعلفة بشكل أفقي فهي شديدة الابتكار إلا إنها كلاسيكية الشكل وجعلت هذا الركن أجمل.
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