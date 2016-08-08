كيف تصنع غرفة متكاملة للتأجير؟

المُغتَرِبون عن بلادهم هم أكثر الاشخاص الذين يبحثون على غرف للتأجير، نظرًا لما بها من مواصفات تتناسب مع احتياجاتهم، أولًا تقسيمها الذكي الذي يجمع كل أغراض المنزل في غرفة واحدة عملية، ما بين غرفة نوم ومعيشة ومكتب في الوقت ذاته!، ثانيًا تكلفتها غير المرتفعة لأنها تبقى في الأساس غرفة واحدة وليست منزل كامل ..

اليوم نعرض لكم نموذج مثالي ومتكامل لغرف التأجير، تعالوا معنا في هذه الجولة ..