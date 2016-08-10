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منزل 86 متر مربع يسرق القلب

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
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نقدم لك في هذا التقرير نموذج خاص، ومختلف تمامًا عن أي منزل شاهدته من قبل، إذ أن في هذا المنزل تشعر وكأنك في قرية صغيرة،وهو من تصميم المهندس المعماري جواو دينيز في شراكة مع الفنان جورج دوس أنجوس، بحيث يشارك الطبيعة جمالها وسحرها، وسط الغابات والأشجار، فهو مكون من طابقين ويطل على بحيرة صغيرة، فمن حقًا يملك الجرأة ليعيش في تلك العزلة، مقابل الاستمتاع بالجو الجميل والطبيعة الخلابة من كل الجهات.

ففي مساحة لا تتعدى الـ 86 متر مربع تم إنشاء بيت على طريقة كورية بطابع قروي بسيط، يشعر فيه الأفراد بهدوء واسترخاء وانعزال بسيط عن الأجواء الخارجية المزعجة، لنأخذ جولة سريعة في هذا المنزل ونشاهد تفاصيله.

حديقة منزلية خضراء

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

ربما وجد هذا المنزل طريقة للاسترخاء، حيث أنه منعزل نوعًا ما عن إزدحام المدينة، وسط الأشجار والغابات، وتلك الحديقة أمام المنزل التي يمكن الجلوس بها والاستمتاع بجمالها، في الهواء الطلق، وربما الاستمتاع بفنجان القهوة في المساء بين تلك الأشجار، والأرضية الأمامية من السراميك، مع كرسيين ومنضدة باللون الأبيض للجلوس بالخارج.

واجهة خشبية وإضاءة ليلية

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

نرى في هذه الصورة جمال المنظر في الليل بوضوح، حيث الإضاءة التي بارز وسط الظلام ليلًا، تعطي له شكلًا بسيط وراقي وسط أشجار المكان، حيث أن المنزل بطابقين وواجهة من الخشب المتين برتقالي اللون، إضافة إلى أن ظهره غير مكتمل، فهو مائل من الخلف، بفتحات للتهوية بجانب المنزل.

أما عن الواجهة فهي من الأبواب والنوافذ الزجاجية، تستند إلى أعمدة خرسانية متينة تحمل المنزل من الأمام.

مطبخ صغير مفتوح

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA مطبخ
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

يأتي المطبخ في مساحة صغيرة وبسيطة، بديكورات قليلة حتى لا تتسبب في إزدحام المكان، حيث المطبخ في الطابق الأرضي بأثاث أبيض اللون، إلى جانب منضدة مستديرة رخامية لتناول الطعام، ومفتوح مباشرة على الغرفة المعيشة البسيطة التي تتكون من كرسي وأريكة بنية اللون، كل هذا في مساحة صغيرة بسيراميك بني اللون في الأرضية وجدران خرسانية من البيج الفاتح.

سلم الصعود الخشبي

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA مطبخ
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

وإذا تجولنا للأمام نجد سلم الصعود الخسبي البسيط، المطلي باللون الأبيض، يستند على أرضية سيراميكية بنية اللون، وجدران متينة من اللون البيج الفاتح وسقفٍ مُضلع من البيج الغامق، مع دولاب أبيض يسمح بتخزين الأغراض المنزلية.

وفي الواجهة شرفة صغيرة، تطل على الحديقة وتسمح بدخول الشمس والهواء إلى المكان.

جلسة شبابية صغيرة

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA غرفة المعيشة
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

وباستغلال المساحات الصغيرة وشغلها بما هو مفيد، نجد هنا أن المصمم قد استغل المساحة أسفل السلم لعمل جلسة شبابية صغيرة مكونة من كرسيين صغيرين من الخشب البني، أمام الباب الرئيسي للمنزل والحديقة، بحيث تدخل منه الشمس وتنير المكان وتعطي التهوية الجيدة، والسراميك من اللون البني الفاتح، والجدران من البيج وعليها بعض اللوحات الصغيرة.

غرفة نوم بنوافذ زجاجية

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA غرفة نوم
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

لدينا هنا غرفة نوم بسيطة وبمساحة صغيرة، حيث السرير الخشبي الصغير، والشرفة الزجاجية والجدار الخرساني، والأرضية خشبية البنية، إلى جانب الأرفف والأدراج الخشبية التي تسمح بتخزين الملابس والمستلزمات الخاصة بأفراد الأسرة.

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شرفة زجاجية على الحديقة

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

شرفة الغرفة من الأرضية الخشبية والزجاج، يمكن بها الاستمتاع بمنظر الطبيعة والجمال إلى جانب الأعمدة الخرسانية التي تحمل المنزل بأكمله، والسقف المائل، الذي ربما يمنع الأمطار من التجمع بالمنزل، إلى جانب انه يعمل كمظله من الشمس.

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Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
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