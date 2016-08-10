منزل 86 متر مربع يسرق القلب

نقدم لك في هذا التقرير نموذج خاص، ومختلف تمامًا عن أي منزل شاهدته من قبل، إذ أن في هذا المنزل تشعر وكأنك في قرية صغيرة،وهو من تصميم المهندس المعماري جواو دينيز في شراكة مع الفنان جورج دوس أنجوس، بحيث يشارك الطبيعة جمالها وسحرها، وسط الغابات والأشجار، فهو مكون من طابقين ويطل على بحيرة صغيرة، فمن حقًا يملك الجرأة ليعيش في تلك العزلة، مقابل الاستمتاع بالجو الجميل والطبيعة الخلابة من كل الجهات.

ففي مساحة لا تتعدى الـ 86 متر مربع تم إنشاء بيت على طريقة كورية بطابع قروي بسيط، يشعر فيه الأفراد بهدوء واسترخاء وانعزال بسيط عن الأجواء الخارجية المزعجة، لنأخذ جولة سريعة في هذا المنزل ونشاهد تفاصيله.