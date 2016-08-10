منزل 86 متر مربع يسرق القلب

نقدم لك في هذا التقرير نموذج خاص، ومختلف تمامًا عن أي منزل شاهدته من قبل، إذ أن في هذا المنزل تشعر وكأنك في قرية صغيرة،وهو من تصميم المهندس المعماري جواو دينيز في شراكة مع الفنان جورج دوس أنجوس، بحيث يشارك الطبيعة جمالها وسحرها، وسط الغابات والأشجار، فهو مكون من طابقين ويطل على بحيرة صغيرة، فمن حقًا يملك الجرأة ليعيش في تلك العزلة، مقابل الاستمتاع بالجو الجميل والطبيعة الخلابة من كل الجهات.
ففي مساحة لا تتعدى الـ 86 متر مربع تم إنشاء بيت على طريقة كورية بطابع قروي بسيط، يشعر فيه الأفراد بهدوء واسترخاء وانعزال بسيط عن الأجواء الخارجية المزعجة، لنأخذ جولة سريعة في هذا المنزل ونشاهد تفاصيله.
ربما وجد هذا المنزل طريقة للاسترخاء، حيث أنه منعزل نوعًا ما عن إزدحام المدينة، وسط الأشجار والغابات، وتلك الحديقة أمام المنزل التي يمكن الجلوس بها والاستمتاع بجمالها، في الهواء الطلق، وربما الاستمتاع بفنجان القهوة في المساء بين تلك الأشجار، والأرضية الأمامية من السراميك، مع كرسيين ومنضدة باللون الأبيض للجلوس بالخارج.
نرى في هذه الصورة جمال المنظر في الليل بوضوح، حيث الإضاءة التي بارز وسط الظلام ليلًا، تعطي له شكلًا بسيط وراقي وسط أشجار المكان، حيث أن المنزل بطابقين وواجهة من الخشب المتين برتقالي اللون، إضافة إلى أن ظهره غير مكتمل، فهو مائل من الخلف، بفتحات للتهوية بجانب المنزل.
أما عن الواجهة فهي من الأبواب والنوافذ الزجاجية، تستند إلى أعمدة خرسانية متينة تحمل المنزل من الأمام.
يأتي المطبخ في مساحة صغيرة وبسيطة، بديكورات قليلة حتى لا تتسبب في إزدحام المكان، حيث المطبخ في الطابق الأرضي بأثاث أبيض اللون، إلى جانب منضدة مستديرة رخامية لتناول الطعام، ومفتوح مباشرة على الغرفة المعيشة البسيطة التي تتكون من كرسي وأريكة بنية اللون، كل هذا في مساحة صغيرة بسيراميك بني اللون في الأرضية وجدران خرسانية من البيج الفاتح.
وإذا تجولنا للأمام نجد سلم الصعود الخسبي البسيط، المطلي باللون الأبيض، يستند على أرضية سيراميكية بنية اللون، وجدران متينة من اللون البيج الفاتح وسقفٍ مُضلع من البيج الغامق، مع دولاب أبيض يسمح بتخزين الأغراض المنزلية.
وفي الواجهة شرفة صغيرة، تطل على الحديقة وتسمح بدخول الشمس والهواء إلى المكان.
وباستغلال المساحات الصغيرة وشغلها بما هو مفيد، نجد هنا أن المصمم قد استغل المساحة أسفل السلم لعمل جلسة شبابية صغيرة مكونة من كرسيين صغيرين من الخشب البني، أمام الباب الرئيسي للمنزل والحديقة، بحيث تدخل منه الشمس وتنير المكان وتعطي التهوية الجيدة، والسراميك من اللون البني الفاتح، والجدران من البيج وعليها بعض اللوحات الصغيرة.
لدينا هنا غرفة نوم بسيطة وبمساحة صغيرة، حيث السرير الخشبي الصغير، والشرفة الزجاجية والجدار الخرساني، والأرضية خشبية البنية، إلى جانب الأرفف والأدراج الخشبية التي تسمح بتخزين الملابس والمستلزمات الخاصة بأفراد الأسرة.
شرفة الغرفة من الأرضية الخشبية والزجاج، يمكن بها الاستمتاع بمنظر الطبيعة والجمال إلى جانب الأعمدة الخرسانية التي تحمل المنزل بأكمله، والسقف المائل، الذي ربما يمنع الأمطار من التجمع بالمنزل، إلى جانب انه يعمل كمظله من الشمس.
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