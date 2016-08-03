حول سطح منزلك الى حديقتك الخاصة

من أهم أحلامنا أن نمتلك حديقة خاصة نقضي أوقاتنا السعيدة الخاصة فيها ، ولكن هذا أمر صعب للغاية خصوصا في المدن الكبرى ، ولكن انت تمتلك حقا حديقتك الخاصة ان كنت تمتلك سطح لمنزلك ..
يمكنك أن تصنع من سطح منزلك عالماً آخر يختلف عن منزلك تماماً، حتى تهرب من فوضى أو روتين المنزل اليومي..
هذه مجموعة من النصائح المفيدة جدا ستساعدك على تصميم حديقة متميزة :
- يأتى التخطيط بكل أنواعه دائما في أوائل خطوات تصميم حديقتك الخاصة ، وأول أنواع التخطيط هو التصميم المعمارى للمسقط الأفقى للفراغ وربط عناصره بشكل مبدع يجذب العين ..
يأتي التخطيط أيضا في ان تحدد الأنشطة التي ستتم في هذا الفراغ مثلا : هل هي حفل شواء جماعي . ام حفل عشاء عائلي ..
- أم جلسة رومانسية خاصة أم كتاب جيد مع كوب قهوة واسترخاء على موسيقى هادئة ..
- سيساعدك سرد الانشطة المتوقعة على تخطيط جيد واختيار ما إن كان هذا الجزء من الفراغ مثلا سيبقى مفتوحا أو نستخدم تغطية مناسبة ..
- عليك بالتنوع ما بين العشب والزهور الجميلة والاشجار المثمرة والنباتات المتسلقة ونبات الظل ..
- يجب أن نراعي أحجام النباتات المختلفة وتوظيفها بشكل مناسب ، يمكن إستخدام الأشجار الطويلة لتحقيق الخصوصية ..
- إختيار النباتات ذو الرائحة الجميلة الفواحة ..
- من أهم ما يبرز جمال التصميم هي الإضاءة المناسبة ، هي ما تضيف أهمية لركن عن آخر وتظهر روعة المكان ..
- من أهم ما يميز الإضاءة هو التنوع في وحدات الاضاءة واختلاف ارتفاعاتها ومستوى قوة الإضاءة ..
- اختلاف المستويات يساعد على تخطيط الفراغ بشكل جيد وتقسيمها لعدة فراغات صغيرة والتأكيد على وظيفتها ..
- اختيار الأرضية بشكل دقيق يناسب مناخ بلدتك ومحاولة محاكاة الطبيعة في تصميمك .. وحسب ميزانيتك الخاصة واختيار ارضية طويلة العمر ..
معادلة صعبة لكن سهل تحقيقها ..
- اختيار قطع الأثاث بعناية شديدة حسب التصميم الذى تفضله ونراعي تناسقه مع تصميم المنزل باكمله ..
- تحديد اماكن الفرش ومقاساته حتى لا نقلل مسارات الحركة فمن اجمل ما يميز اي حديقة ان تكون مساحات الحركة والرؤية مفتوحة ..
العناصر الرأسية لن تصبح عائقا حينما نستغلها بطريقة صحيحة .. يمكن ان نصنع منها مثلا درجات من النباتات المعلقة ..أو لوحة فنية مضاءة ليلا ..
أو أن نصمم قطع الاثاث بحيث تتناسب معها ..
- يجب مراعاة أن الأماكن المفتوحة يجب أن تتناسق مع الطبيعة ، بحيث أن يكون المشهد وكأنها لوحة طبيعية فنية متكاملة .. لذا عليك باستخدام لون أو إثنين على الاكثر حتى تريح العين ولا يصبح المشهد مزدحم ومزعج..
- عليك اختيار الالوان حتى تكون متناسقة معا .. ولمسات جريئة قليلة تحيي التصميم وتكسر الملل…
- تصميم نقطة محورية في الفراغ يبهر العين ويجذب انتباهها و يجعل التصميم في غاية الروعة ..
- يمكن ان تستخدم عناصر الجذب مثلا شلالات المياه ومعها اضاءة ومؤثرات صناعية اخري حتى تكتمل عناصر الطبيعة حولك ..
- حتما ستحتاج جزء مظلل بتغطية مناسبة في حديقتك ، ستجد أنواع كثيرة من الاسقف المستخدمة في الاسطح مثلا :
1- سطح خشبي مائل يسمح بمرور الإضاءة ويحجب جزء من أشعة الشمس…
2 – سطح خشبي ذو قطاع مبتكر مغطى بزجاج حراري للحماية من اشعة الشمس وسقوط الأمطار ..
3 – ولمسة رومانسية مع ستائر ذات لون فاتح تعكس ضوء الشمس وتؤدي وظيفة التغطية بشكل كبير ..