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حول سطح منزلك الى حديقتك الخاصة

آية منير آية منير
Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
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من أهم أحلامنا أن نمتلك حديقة خاصة نقضي أوقاتنا السعيدة الخاصة فيها ، ولكن هذا أمر صعب للغاية خصوصا في المدن الكبرى ، ولكن انت تمتلك حقا حديقتك الخاصة ان كنت تمتلك سطح لمنزلك ..

يمكنك أن تصنع من سطح منزلك عالماً آخر يختلف عن منزلك تماماً، حتى تهرب من فوضى أو روتين المنزل اليومي..

فقط حول سطح بيتك لحديقتك الخاصة بتصميم رائع وبسيط

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

هذه مجموعة من النصائح المفيدة جدا ستساعدك على تصميم حديقة متميزة :

1 - تخطيط سليم ..

SHELL, ARTechnic architects / アールテクニック ARTechnic architects / アールテクニック بلكونة أو شرفة
ARTechnic architects / アールテクニック

SHELL

ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック

-  يأتى التخطيط بكل أنواعه  دائما في أوائل خطوات تصميم حديقتك الخاصة ، وأول أنواع التخطيط هو التصميم المعمارى للمسقط الأفقى للفراغ وربط عناصره بشكل مبدع يجذب العين ..

حفل عائلى ..

Ogród na 2-POZIOMOWYM TARASIE przy penthouse, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria بلكونة أو شرفة
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

يأتي التخطيط أيضا في ان تحدد  الأنشطة التي ستتم في هذا الفراغ مثلا : هل هي حفل شواء جماعي . ام حفل عشاء عائلي .. 

رومانسية واستجمام ..

home staging - Reihenhaus zum Verkauf, Münchner home staging Agentur GESCHKA Münchner home staging Agentur GESCHKA بلكونة أو شرفة
Münchner home staging Agentur GESCHKA

Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA

- أم جلسة رومانسية خاصة أم كتاب جيد مع كوب قهوة واسترخاء على موسيقى هادئة ..

أنشطة متنوعة ..

Referenzen, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH بلكونة أو شرفة
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

- سيساعدك سرد الانشطة المتوقعة على تخطيط جيد واختيار ما إن كان هذا الجزء من الفراغ مثلا سيبقى مفتوحا أو نستخدم تغطية مناسبة ..

2 - نباتات جميلة وزهور رائعة

homify حديقة Pink
homify

homify
homify
homify

حديقة جميلة متناسقة الألوان هو ما نبحث عنه ..

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- نباتات متنوعة..

Dettagli di una casa di campagna, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio بلكونة أو شرفة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

- عليك بالتنوع ما بين العشب والزهور الجميلة والاشجار المثمرة والنباتات المتسلقة ونبات الظل ..

أحجام مختلفة ..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

- يجب أن نراعي أحجام النباتات المختلفة وتوظيفها بشكل مناسب ، يمكن إستخدام الأشجار الطويلة لتحقيق الخصوصية ..

ياسمين وريحان ..

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

- إختيار النباتات ذو الرائحة الجميلة الفواحة ..

إختيار النباتات المتسلقة لتغطية طبيعية ..

MILOS Armchair - SENDAI CRYSTAL Bookcase CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET بلكونة أو شرفة
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

MILOS Armchair – SENDAI CRYSTAL Bookcase

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

إختيار اأوان متناسقة من الأزهار…

Le Pres de Bas, CCD Architects CCD Architects بلكونة أو شرفة
CCD Architects

Le Pres de Bas

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

3 - إضاءة جذابة

Penhouse GB (2010), Weber Arquitectos Weber Arquitectos بلكونة أو شرفة خشب
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

- من أهم ما يبرز جمال التصميم هي الإضاءة المناسبة ، هي ما تضيف أهمية لركن عن آخر وتظهر روعة المكان ..

إضاءات مختلفة ..

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo بلكونة أو شرفة سيراميك
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

- من أهم ما يميز الإضاءة هو  التنوع في وحدات الاضاءة واختلاف ارتفاعاتها ومستوى قوة الإضاءة ..

4 - اختلاف مستويات ..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

- اختلاف المستويات يساعد على تخطيط الفراغ بشكل جيد وتقسيمها لعدة فراغات صغيرة  والتأكيد على وظيفتها ..

5 - أرضية متميزة..

Terrasse a Aix en Provence, Cabaneo Cabaneo بلكونة أو شرفة
Cabaneo

Cabaneo
Cabaneo
Cabaneo

معادلة صعبة ..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

- اختيار الأرضية بشكل دقيق يناسب مناخ بلدتك ومحاولة محاكاة الطبيعة في تصميمك  .. وحسب ميزانيتك الخاصة واختيار ارضية طويلة العمر ..

معادلة صعبة لكن سهل تحقيقها ..

6 - أثاث رائع

Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

اختيار بعناية شديدة ..

VILLA PRIVATA MUSTIQUE 1, ANG42 ANG42 بلكونة أو شرفة
ANG42

ANG42
ANG42
ANG42

- اختيار قطع الأثاث بعناية شديدة حسب التصميم الذى تفضله  ونراعي تناسقه مع تصميم المنزل باكمله .. 

مسارات حركة مفتوحة ..

Un Jardin suspendu, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste سطح مستوي / رووف مستوي
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

- تحديد اماكن الفرش ومقاساته حتى لا نقلل مسارات الحركة  فمن اجمل ما يميز اي حديقة ان تكون مساحات الحركة والرؤية مفتوحة ..

7 - استغلال العناصر الرأسية

Painéis verticais, A Varanda Floricultura e Paisagismo A Varanda Floricultura e Paisagismo بلكونة أو شرفة
A Varanda Floricultura e Paisagismo

A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo

العناصر الرأسية لن تصبح عائقا حينما نستغلها بطريقة صحيحة .. يمكن ان نصنع منها مثلا درجات من النباتات المعلقة ..أو لوحة فنية مضاءة ليلا ..

استغلال أمثل ..

Nova chance ao apê, Lore Arquitetura Lore Arquitetura بلكونة أو شرفة
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

أو أن نصمم قطع الاثاث بحيث تتناسب معها ..

8 - تناسق الالوان

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

- يجب مراعاة أن الأماكن المفتوحة يجب أن تتناسق مع الطبيعة ، بحيث أن يكون المشهد وكأنها لوحة طبيعية فنية متكاملة .. لذا عليك باستخدام لون أو إثنين على الاكثر حتى تريح العين ولا يصبح المشهد مزدحم ومزعج..

لمسات جريئة…

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

- عليك اختيار الالوان حتى تكون متناسقة معا .. ولمسات جريئة قليلة تحيي التصميم وتكسر الملل…

9 - نقطة محورية

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حديقة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

- تصميم نقطة محورية في الفراغ يبهر العين ويجذب انتباهها و يجعل التصميم في غاية الروعة ..

شلالات مياه ..

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ حديقة
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

- يمكن ان تستخدم عناصر الجذب مثلا شلالات المياه ومعها اضاءة ومؤثرات صناعية اخري حتى تكتمل عناصر الطبيعة حولك  ..

10- تغطية مبتكرة

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura بلكونة أو شرفة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

- حتما ستحتاج جزء مظلل بتغطية مناسبة في حديقتك ، ستجد أنواع كثيرة من الاسقف المستخدمة في الاسطح مثلا :

1- سطح خشبي مائل يسمح بمرور الإضاءة ويحجب جزء من أشعة الشمس…

Porches y Pérgolas adosados, JAGRAM-PRO JAGRAM-PRO بلكونة أو شرفة
JAGRAM-PRO

JAGRAM-PRO
JAGRAM-PRO
JAGRAM-PRO

2 –  سطح خشبي ذو قطاع مبتكر مغطى بزجاج حراري للحماية من اشعة الشمس وسقوط الأمطار ..

لمسة رومانسية ..

Терраса на крыше дома г. Сочи, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк بلكونة أو شرفة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

3 – ولمسة رومانسية مع ستائر ذات لون فاتح تعكس ضوء الشمس وتؤدي وظيفة التغطية بشكل كبير ..

مصنع الذكريات ..

Self Interior 셀프 보일러실 인테리어 , 함프리 함프리 بلكونة أو شرفة
함프리

함프리
함프리
함프리

ستصبح حديقتك يوما مصنع ذكرياتك السعيدة والمكان الذى تنعم فيه بالراحة والهدوء بعيد عن زحام الاماكن العامة ..

كيف تحافظ على منزلك من الغبار والاتربة
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