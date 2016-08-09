5 تصميمات لمطابخ مصرية ملونة

الألوان هي بهجة الحياة، وهي التي تجعلنا نشعر بجمال وقيمة كل شيء تخيل معي لو كانت الدنيا بلا ألوان لا يمكن أن تطاق، وهكذا منزلك لا يمكن أن يطاق بدون ألوان، ولهذا جمعنا لك 5 مطابخ مصرية ملونة من تصميم خبراء مختلفين من كافة أنحاء العالم يمكنك الاختيار بينها في منزل أحلامك.
مطبخ لا يتعامل مع الطهي باعتباره مهمة عادية من الأعمال المنزلية بل أنه عملية غير هينة يجب أن تتوافر لها كافة المقومات لكي تتم بنجاح من إضاءة جيدة في كافة أرجاء الغرفة خاصة فوق البوتاجاز، والألوان المليئة بالطاقة التي تساعد على الإحساس بالبهجة، تصميم حديث لمنزل عصري يمكنك الاعتماد عليه.
غرفة مطبخ من الطراز النتقائي صُمم للمساحة الواسعة، باللون الأحمر لن يخلو من الألوان حتى الأرضية ملونة ومزخرفة بشكل أنيق جدًا، جعلت المطبخ لوحة فنية جمعت بين ألوان الفنون المختلفة.
مطبخ من الطراز الحديث جمع بين اللونين الفيروزي والاخضر، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض النباتات الخضراء جعلت الغرفة تبدو مليئة بالطاقة والحيوية وكأنك تجلس في غابة مطلة على بحر.
مطبخ أسود أنيق مزج مع اللون البرتقالي، سُلط كشافين على طاولة الطعام البرتقالية لتتألق أكثر، واعتمد الخبراء على اللون البرتقالي في طاولة الطعام خصيصًا لأنه له تأثيرفي فتح الشهية على حسب علم الطاقة .
مطبخ أرجواني ذو تصميم حديث، خزانته كبيرة ومتنوعة الأحجام بحيث يمكن تخزين بها كافة أدوات المطبخ التي تحتاجها حتى تصبح في متناول يديك.
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