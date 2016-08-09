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5 تصميمات لمطابخ مصرية ملونة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Kitchen Designs, INFRA I NOVA PVTLTD INFRA I NOVA PVTLTD مطبخ
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الألوان هي بهجة الحياة، وهي التي تجعلنا نشعر بجمال وقيمة كل شيء تخيل معي لو كانت الدنيا بلا ألوان لا يمكن أن تطاق، وهكذا منزلك لا يمكن أن يطاق بدون ألوان، ولهذا جمعنا لك 5 مطابخ مصرية ملونة من تصميم خبراء مختلفين من كافة أنحاء العالم يمكنك الاختيار بينها في منزل أحلامك. 

مطبخ أصفرمشع

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

مطبخ لا يتعامل مع الطهي باعتباره مهمة عادية من الأعمال المنزلية بل أنه عملية غير هينة يجب أن تتوافر لها كافة المقومات لكي تتم بنجاح من إضاءة جيدة في كافة أرجاء الغرفة خاصة فوق البوتاجاز، والألوان المليئة بالطاقة التي تساعد على الإحساس بالبهجة، تصميم حديث لمنزل عصري يمكنك الاعتماد عليه.   

مطبخ ملون بأرضية مزحرفة

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

غرفة مطبخ من الطراز النتقائي صُمم للمساحة الواسعة، باللون الأحمر لن يخلو من الألوان حتى الأرضية ملونة ومزخرفة بشكل أنيق جدًا، جعلت المطبخ لوحة فنية جمعت بين ألوان الفنون المختلفة. 

مطبخ بألوان الطبيعة

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

مطبخ من الطراز الحديث جمع بين اللونين الفيروزي والاخضر، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض النباتات الخضراء جعلت الغرفة تبدو مليئة بالطاقة والحيوية وكأنك تجلس في غابة مطلة على بحر. 

مطبخ برتقالي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ أسود أنيق مزج مع اللون البرتقالي، سُلط كشافين على طاولة الطعام البرتقالية لتتألق أكثر، واعتمد الخبراء على اللون البرتقالي في طاولة الطعام خصيصًا لأنه له تأثيرفي فتح الشهية على حسب علم الطاقة . 

مطبخ أرجواني حديث

Kitchen Designs, INFRA I NOVA PVTLTD INFRA I NOVA PVTLTD مطبخ
INFRA I NOVA PVTLTD

INFRA I NOVA PVTLTD
INFRA I NOVA PVTLTD
INFRA I NOVA PVTLTD

مطبخ أرجواني ذو تصميم حديث، خزانته كبيرة ومتنوعة الأحجام بحيث يمكن تخزين بها كافة أدوات المطبخ التي تحتاجها حتى تصبح في متناول يديك.  

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