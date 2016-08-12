7 تصميمات لتهوية غرف النوم

لا شك أن تهوية الغرف من المهام الصحية الأساسية لكل منزل، فعدم توفر تهوية مناسبة للغرفة من أساب وجود روائح كريهة بالغرفة ومن ثم تتنقل للمنزل، كما أنها تساعد على انتشار البكتيريا بكل مكان بجانب مما قد يسبب مشاكل صحية.

لذلك عن تصميم غرف النوم بالتحديد من البداية يجب أن نحرص على توفر أى نوع متاح ومناسب لتهوية الغرفة بطريقة ملائمة وإنتاج هواء منعش يجدد من حيوية المكان ويوفر بيئة صحية لك ولأسرتك.