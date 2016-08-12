7 تصميمات لتهوية غرف النوم

لا شك أن تهوية الغرف من المهام الصحية الأساسية لكل منزل، فعدم توفر تهوية مناسبة للغرفة من أساب وجود روائح كريهة بالغرفة ومن ثم تتنقل للمنزل، كما أنها تساعد على انتشار البكتيريا بكل مكان بجانب مما قد يسبب مشاكل صحية.
لذلك عن تصميم غرف النوم بالتحديد من البداية يجب أن نحرص على توفر أى نوع متاح ومناسب لتهوية الغرفة بطريقة ملائمة وإنتاج هواء منعش يجدد من حيوية المكان ويوفر بيئة صحية لك ولأسرتك.
بالطبع كلما كانت النافذة بمساحة أكبر، ساعد ذلك على تهوية الغرفة بكل سهولة، كما تصل الشمس لأركان الغرفة المختلفة مما يعمل على تدفئة الغرفة فى أيام البرد القارس .
ليس من الضرورى أن تقتصر التهوية الشاملة على النوافذ الكبيرة فقط للغرفة، يمكننا تصميم عدة نوافذ صغيرة فى أنحاء مختلفة من الغرفة توزع الإضاءة والتهوية بشكل مناسب.
مهما كانت المساحة دائمًا هناك حلول توفر لنا تهوية صحية، مثل نافذة صغيرة فى ركن جانبى لا تشغل مساحة بالجدار، فتوفر وظائف مختلفة للجدران المتاحة. أو تكون مساعدة لوجود نافذة أخرى بالغرفة فى ركن مختلف.
أما فى حالة المساحات المحدودة والتى لا تساعد على نوافذ كبيرة أو متعددة يمكننا تصميم نافذة مناسبة مع إضافة مراوح للغرفة تزود من التهوية لتنعش الغرفة بإستمرار وتجدد الهواء فتمنع وجود أى روائح غير محببة.
هنا أيضًا صممت نوافذ متعددة صغيرة جدًا حتى تناسب الإستديوهات الصغيرة، ولكنها تعمل على تحقيق الوظيفة المحددة لها بتوفير تهوية شاملة للغرفة من كل الجهات كما تساعد على توزيع الإضاءة فى أرجاء المنزل.
وعندما لا يصبح متاحًا لك أى مساحة بالجدران لتصميم نوافذ، ستصبح تلك الفكرة مناسبة جدًا لغرفتك العلوية بتنفيذ نوافذ بالأعلى تضىء الغرفة وتهويها.
حتى لا تشكل النوافذ عائق فى وجود الغرف الضيقة، يمكن تصميم نوافذ بأبواب متحركة للأعلى والأسفل فتساعدنا على اختيار أماكن محدودة وتوفر التهوية المطلوبة.
اقرا أيضًا: 5 أفكار لغرف نوم ستذهلك