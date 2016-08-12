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7 تصميمات لتهوية غرف النوم

هنادى موسى هنادى موسى
HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
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لا شك أن تهوية الغرف من المهام الصحية الأساسية لكل منزل، فعدم توفر تهوية مناسبة للغرفة من أساب وجود روائح كريهة بالغرفة ومن ثم تتنقل للمنزل، كما أنها تساعد على انتشار البكتيريا بكل مكان بجانب مما قد يسبب مشاكل صحية. 

لذلك عن تصميم غرف النوم بالتحديد من البداية يجب أن نحرص على توفر أى نوع متاح ومناسب لتهوية الغرفة بطريقة ملائمة وإنتاج هواء منعش يجدد من حيوية المكان ويوفر بيئة صحية لك ولأسرتك.

1-نافذة كبيرة لتهوية شاملة

homify غرفة نومأقمشة و منسوجات
homify

homify
homify
homify

بالطبع كلما كانت النافذة بمساحة أكبر، ساعد ذلك على تهوية الغرفة بكل سهولة، كما تصل الشمس لأركان الغرفة  المختلفة مما يعمل على تدفئة الغرفة فى أيام البرد القارس .

2- نوافذ متعددة

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim غرفة نوم
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

ليس من الضرورى أن تقتصر التهوية الشاملة على النوافذ الكبيرة فقط للغرفة، يمكننا تصميم عدة نوافذ صغيرة فى أنحاء مختلفة من الغرفة توزع الإضاءة والتهوية بشكل مناسب.

3- نوافذ جانبية

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept غرفة نوم
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

مهما كانت المساحة دائمًا هناك حلول توفر لنا تهوية صحية، مثل نافذة صغيرة فى ركن جانبى لا تشغل مساحة بالجدار، فتوفر وظائف مختلفة للجدران المتاحة. أو تكون مساعدة لوجود نافذة أخرى بالغرفة فى ركن مختلف.

4- المراوح كتهوية إضافية

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

 أما فى حالة المساحات المحدودة والتى لا تساعد على نوافذ كبيرة أو متعددة يمكننا تصميم نافذة مناسبة مع إضافة مراوح للغرفة تزود من التهوية لتنعش الغرفة بإستمرار وتجدد الهواء فتمنع وجود أى روائح غير محببة.

5- نوافذ صغيرة لكن تنفذ المهمة

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

هنا أيضًا صممت نوافذ متعددة صغيرة جدًا حتى تناسب الإستديوهات الصغيرة، ولكنها تعمل على تحقيق الوظيفة المحددة لها بتوفير تهوية شاملة للغرفة من كل الجهات كما تساعد على توزيع الإضاءة فى أرجاء المنزل.

6- نوافذ فى سقف الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وعندما لا يصبح متاحًا لك أى مساحة بالجدران لتصميم نوافذ، ستصبح تلك الفكرة مناسبة جدًا لغرفتك العلوية بتنفيذ نوافذ بالأعلى تضىء الغرفة وتهويها.

نوافذ عملية

Fakro Standart Pivot Çatı Pencereleri, Fakro Pivot Çatı Pencereleri Fakro Pivot Çatı Pencereleri شبابيك و أبوابشبابيك
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

حتى لا تشكل النوافذ عائق فى وجود الغرف الضيقة، يمكن تصميم نوافذ بأبواب متحركة للأعلى والأسفل فتساعدنا على اختيار أماكن محدودة وتوفر التهوية المطلوبة.

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