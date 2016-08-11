10 مداخل مُبهره للضيوف ..

لأن الإنطباعات الأولى تدوم ، جمعنا لك مجموعه من المداخل الجميله و المبهره للضيوف . و التى يمكنك اختيار واحداً منها ، لتتبعها بالطريقه التى تناسب ذوقك و طابع منزل . و خاصة أننا سنخبرك اليوم بالحيل الذكيه التى وراء كل مدخل منهم لتعرف السر وراء هذا التميز و الإبهار .
وضع سجادة طويله في مدخل المنزل ، هي فكره جيده لترحب بضيوفك و تدعوهم للدخول بطريقه غير مباشره . و إن كنت تخاف من سرعة اتساخ السجاد في هذا المكان المعرض لكثرة الأتربه ، يمكن صنع ممر من البلاط الملون في الأرضيه ، لتنظفه بسهوله مع الأرضيه و تعفى نفسك من عناء تنظيف السجاد .
مدخل هذا البيت يحمل جرعه عاليه من النقاء و الشفافيه بفضل الأرضيه الرخاميه الناصعه و الزجاج العصري في سور الدرج و الطاوله الدائريه ذات التصميم العصري المليء بالأبعاد .
ولكن كل هذا كان يمكن أن يُشعرك بالبروده ! لولا اختيار اللون الأصفر الكهرماني في قطعة الأثاث الجانبيه و الأصفر الخردلي لإكسسوار الطاوله و هي ألوان دافئه أعادت التوازن للأجواء .
هل شعرت مثلي أنك قد دخلت منزل من الحقبه العثمانيه ، و التى تسيطر عليه روائح الشرق المثيره ؟.. يرجع ذلك لاعتماد الديكورات الخشبيه و الإضاءه الدافئه مع اللون الذهبي في نقوشات الأرضيه ، التى زُينت بماكينات خياطه عتيقه كديكور مبتكر و غير متوقع .
من حُسن الحظ وجود شرفه في مواجهة باب المنزل ، مما يمنح إضاءه طبيعيه هادئه و مريحه للأعصاب ، تم تنسيقها مع اللون البستاج النابض بالحياه . لمدخل أنيق و بعيد عن الألوان الحياديه ، يناسب الأشخاص الغير تقليديين .
إذا كان مدخل منزل مفتوح على صاله كبيرة المساحه ، يمكنك استغلال الحائط الجانبي في عمل ديكورات غنيه ، بدون القلق من تضييق المساحه . نرى هنا لوحات تذكاريه و خرائط تراثيه للعالم القديم ، قد اعتلت مكتبه طويله عامره بالكتب لتعكس حب أصحاب المنزل للقراءه و شغفهم بالمطالعه .
مستوى الإضاءه يمكن توظيفه ليعكس طابع المكان ، و الإضاءه المنخفضه و القريبه تمنح شعوراً بالحداثه لا مثيل له ، كما يمكن اعتمادها مع مرايا في جوانب الحجره فتحصل إضاءه مضاعفه .
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من المتوقع أن تحمل الأحذيه الأتربه و القاذورات من الخارج إلى المنزل ، و لتمنع تلوث الأرضيه و حدوث ذلك ، خاصة إذا كان لديك أطفال . يمكنك الإستعانه بهذا التصميم البسيط لخزانة الأحذيه ، من الخشب بالمظهر الطبيعي ، الذي تم تنسيق معه بعض ديكورات الحائط و كرسي باللون الوردي لمدخل عملي و رقيق .
تستطيع الحصول على مدخل جميل دون عناء ، باستخدام زهور بيضاء مسالمه موضوعه في سلال خشبيه بسيطه يمكنك الحصول عليها من أي متجر ، لتستقبل و تودع ضيوفك بطاقه إيجابيه فريده .
يمكن تسليط الضوء و عكسه على جوانب المدخل بحيله بسيطه ، و هي استخدام مرآه في مواجهة الباب لتعكس الضوء الطبيعي أو الصناعي ، و تشعر من يدخل المنزل بالرحابه .
اختار مرآه متوسطه ليست كبيره أو صغيره ، و ضع أباليك الحائط أو مصابيح الطاوله على جانبيها لتضمن إناره جيده لمدخل منزلك .
إذا كان الحائط المواجه للباب يحتوى على زاوية داخليه ، يمكنك استغلالها في وضع طاولة صغيره و كرسي ، أو كرسي فقط . و احرص على اختيار ألوان ناعمه و خامه فاخره للقماش ، لأنه سيكون محط نظر الضيوف فور دخولهم المنزل .
و أياً كان الأثاث الذي اخترته ليكون واجهة منزلك ، عليك تنسيق الديكورات المناسيه له حتى تكتمل اللوحه الفنيه .