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10 مداخل مُبهره للضيوف ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify سلالم وأروقة إضاءة
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لأن الإنطباعات الأولى تدوم ، جمعنا لك  مجموعه من المداخل الجميله و المبهره للضيوف . و التى يمكنك اختيار واحداً منها ، لتتبعها بالطريقه التى تناسب ذوقك و طابع منزل . و خاصة أننا سنخبرك اليوم بالحيل الذكيه التى وراء كل مدخل منهم لتعرف السر وراء هذا التميز و الإبهار .

1- ممر أنيق

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

وضع سجادة طويله في مدخل المنزل ، هي فكره جيده لترحب بضيوفك و تدعوهم للدخول بطريقه غير مباشره . و إن كنت تخاف من سرعة اتساخ السجاد في هذا المكان المعرض لكثرة الأتربه ، يمكن صنع ممر من البلاط الملون في الأرضيه ، لتنظفه بسهوله مع الأرضيه و تعفى نفسك من عناء تنظيف السجاد .

2- عصرية الزجاج

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

مدخل هذا البيت يحمل جرعه عاليه من النقاء و الشفافيه بفضل الأرضيه الرخاميه الناصعه و الزجاج العصري في سور الدرج و الطاوله الدائريه ذات التصميم العصري المليء بالأبعاد . 

ولكن كل هذا كان يمكن أن يُشعرك بالبروده ! لولا اختيار اللون الأصفر الكهرماني في قطعة الأثاث الجانبيه و الأصفر الخردلي لإكسسوار الطاوله و هي ألوان دافئه أعادت التوازن للأجواء .

3- دفء التراث

Residencia Enseada Azul, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

هل شعرت مثلي أنك قد دخلت منزل من الحقبه العثمانيه ، و التى تسيطر عليه روائح الشرق المثيره ؟..  يرجع ذلك لاعتماد الديكورات الخشبيه و الإضاءه الدافئه مع اللون الذهبي في نقوشات الأرضيه ، التى زُينت بماكينات خياطه عتيقه كديكور مبتكر و غير متوقع .

4- مدخل للتفاؤل

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

من حُسن الحظ وجود شرفه في مواجهة باب المنزل ، مما يمنح إضاءه طبيعيه هادئه و مريحه للأعصاب ، تم تنسيقها مع اللون البستاج النابض بالحياه . لمدخل أنيق و بعيد عن الألوان الحياديه ، يناسب الأشخاص الغير تقليديين . 

5- ديكور غني

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

إذا كان مدخل منزل مفتوح على صاله كبيرة المساحه ، يمكنك استغلال الحائط الجانبي في عمل ديكورات غنيه ، بدون القلق من تضييق المساحه . نرى هنا لوحات تذكاريه و خرائط تراثيه للعالم القديم ، قد اعتلت مكتبه طويله عامره بالكتب لتعكس حب أصحاب المنزل للقراءه و شغفهم بالمطالعه .

6- مستوى الإضاءه

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

مستوى الإضاءه يمكن توظيفه ليعكس طابع المكان ، و الإضاءه المنخفضه و القريبه تمنح شعوراً بالحداثه لا مثيل له ، كما يمكن اعتمادها مع مرايا في جوانب الحجره فتحصل إضاءه مضاعفه .

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7- عملي و رقيق

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

من المتوقع أن تحمل الأحذيه الأتربه و القاذورات من الخارج إلى المنزل ، و لتمنع تلوث الأرضيه و حدوث ذلك ، خاصة إذا كان لديك أطفال . يمكنك الإستعانه بهذا التصميم البسيط لخزانة الأحذيه ، من الخشب بالمظهر الطبيعي ، الذي تم تنسيق معه بعض ديكورات الحائط و كرسي باللون الوردي لمدخل عملي و رقيق .

8- زهور الحب

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

تستطيع الحصول على مدخل جميل دون عناء ، باستخدام زهور بيضاء مسالمه موضوعه في سلال خشبيه بسيطه يمكنك الحصول عليها من أي متجر ، لتستقبل و تودع ضيوفك بطاقه إيجابيه فريده .

9- تسليط الضوء

homify سلالم وأروقة إضاءة
homify

homify
homify
homify

يمكن تسليط الضوء و عكسه على جوانب المدخل بحيله بسيطه ، و هي استخدام مرآه في مواجهة الباب لتعكس الضوء الطبيعي أو الصناعي ، و تشعر من يدخل المنزل بالرحابه .

اختار مرآه متوسطه ليست كبيره أو صغيره ، و ضع أباليك الحائط أو مصابيح الطاوله على جانبيها لتضمن إناره جيده لمدخل منزلك . 

10- أثاث مناسب

Entrance Hallway Roselind Wilson Design سلالم وأروقة مقاعد hallway,entrance hallway,chaise,chair,carpet,walll light,art,wall art,luxury
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

إذا كان الحائط المواجه للباب يحتوى على زاوية داخليه ، يمكنك استغلالها في وضع طاولة صغيره و كرسي ، أو كرسي فقط . و احرص على اختيار ألوان ناعمه و خامه فاخره للقماش ، لأنه سيكون محط نظر الضيوف فور دخولهم المنزل .

و أياً كان الأثاث الذي اخترته ليكون واجهة منزلك ، عليك تنسيق الديكورات المناسيه له حتى تكتمل اللوحه الفنيه .

منزل 86 متر مربع يسرق القلب
شاركنا رأيك في هذه المداخل المبهره ..

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