10 مداخل مُبهره للضيوف ..

مدخل هذا البيت يحمل جرعه عاليه من النقاء و الشفافيه بفضل الأرضيه الرخاميه الناصعه و الزجاج العصري في سور الدرج و الطاوله الدائريه ذات التصميم العصري المليء بالأبعاد .

ولكن كل هذا كان يمكن أن يُشعرك بالبروده ! لولا اختيار اللون الأصفر الكهرماني في قطعة الأثاث الجانبيه و الأصفر الخردلي لإكسسوار الطاوله و هي ألوان دافئه أعادت التوازن للأجواء .