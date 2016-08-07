7 تصميمات لتوظيف الجدران الحجرية في الحمام

الحمام هو المكان الأكثر خصوصية في المنزل، والذي جيب أن يتمتع بالقدر الكافي من الأجواء المريحة التي تساعد على الاسترخاء، وهو ما يتطلب تصميمه بعناية، واختيار المواد بحذر، خاصة عندما نريد إضفاء لمسة مميزة، دون مبالغة أواتأثير على أجواءه المريحة.
تعد الجدران الحجرية من المواد الطبيعية الصديقة للبيئة، والمناسبة جدًا لتحقيق غرض الراحة والاسترخاء، على الرغم من مناسبتها أكثر للأماكن المفتوحة، إلا أننا في هذا المقال، سنستعرض معكم 7 تصميمات لحمامات، استطاع مصمموها أن يستعينوا فيها بالجدران الحجرية، بسلاسة ويسر.
تمتع هذا الحمام بالاتساع الكبير، وقد اعتمد على الحجر في جدار واحد فقط، بينما صممت باقي الجدران من السيراميك بنفس لون الأرضية، ولإبراز سحر الجدار الحجري، استخدمت الإضاءت المثبتة في الأرض إلى جانب الجدار.
للحجر الأسود أناقته الخاصة، والتي تبرز بوضوح في هذا التصميم، الذي اعتمد على كتل كبيرة من الحجارة السوداء المتلاصقة إلى جانب بعضها، والتي ينعكس جمالها في المرآة الكبيرة، خاصة مع الإضاءة المميزة المنعكسة عليه.
قدمت شركة GM تصميمًا فائق الجمال، يتداخل فيه الرخام الذي هو نوعًا من الأحجار، مع ألواح الأخشاب، في لوحة من الطبيعة داخل المساحة المريحة للحمام، وأضفت لمسة تبرز هذا الجمال، من خلال الإضاءات المخبئة في السقف.
يبدو هذا الحمام وكأنه كهف تحت الماء، حيث أبدع المصمم في استخدام الحجارة وتطويعها مع الإضاءات الملونة، والأسطح الرخامية المزرقشة، وقد ساعده في ذلك كبر مساحة الحمام، التي أتاحت له تصميم أرضية رخامية، مع درجة خشبية، تتناسب مع الهيكل الخشبي المحيط بالمغطس.
على الرغم من صغر مساحة الحمام، إلا أن المصمم قد استطاع تصميم جدار حجري أنيق، من قطع الحجارة الكبيرة، والذي يواجه حوض الاغتسال حيث المرآة الكبيرة التي تعكس تصميمه الرائع، مع انعكاس الأضواء المثبتة في السقف. كما وضعت في الحمام مزهرية زجاجية، تحوي بعض الأفرع، لاكتمال اللوحة الطبيعية والصديقة للبيئة.
كما ذكرنا من قبل، فإن الرخام أحد أنواع الحجارة، وهو أيضًا عنوان الأناقة والرقي، خاصة مع الألوان الفاتحة، ولمزيد من الفخامة، استعان المصمم بثريا مذهبة تتدلى من السقف، كما استعان باثنتين من القطع الديكورية المذهبة إلى جانب المغطس، وهو ما يتلائم تمامًا مع فخامة الحجر الرخامي.
اعتمد هذا الحمام الصغير المساحة، على أسلوب المينيمال، مع إضاءات تبرزالحائط الحجري الذي توسطته المرآة المستطيلة مع الخزانة العرضية الخفية بلونها الأبيض، فيما خلق الأبيض والأسود تناقضًا مثيرًا للانتباه.
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