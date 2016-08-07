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7 تصميمات لتوظيف الجدران الحجرية في الحمام

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Exklusiv Bad Lamenius, Art of Bath Art of Bath حمام
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الحمام هو المكان الأكثر خصوصية في المنزل، والذي جيب أن يتمتع بالقدر الكافي من الأجواء المريحة التي تساعد على الاسترخاء، وهو ما يتطلب تصميمه بعناية، واختيار المواد بحذر، خاصة عندما نريد إضفاء لمسة مميزة، دون مبالغة أواتأثير على أجواءه المريحة.

تعد الجدران الحجرية من المواد الطبيعية الصديقة للبيئة، والمناسبة جدًا لتحقيق غرض الراحة والاسترخاء، على الرغم من مناسبتها أكثر للأماكن المفتوحة، إلا أننا في هذا المقال، سنستعرض معكم 7 تصميمات لحمامات، استطاع مصمموها أن يستعينوا فيها بالجدران الحجرية، بسلاسة ويسر.

1. إبراز جمال الجدار الحجري بالإضاءة

Der Traum vom eigenen Wochenend-Domizil Entspannung pur auf verschiedenen Ebenen, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حماممغاسل
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

تمتع هذا الحمام بالاتساع الكبير، وقد اعتمد على الحجر في جدار واحد فقط، بينما صممت باقي الجدران من السيراميك بنفس لون الأرضية، ولإبراز سحر الجدار الحجري، استخدمت الإضاءت المثبتة في الأرض إلى جانب الجدار.

2. كتل كبيرة من الحجر الأسود

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

للحجر الأسود أناقته الخاصة، والتي تبرز بوضوح في هذا التصميم، الذي اعتمد على كتل كبيرة من الحجارة السوداء المتلاصقة إلى جانب بعضها، والتي ينعكس جمالها في المرآة الكبيرة، خاصة مع الإضاءة المميزة المنعكسة عليه.

3. تداخل الرخام مع الأخشاب

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

قدمت شركة GM تصميمًا فائق الجمال، يتداخل فيه الرخام الذي هو نوعًا من الأحجار، مع ألواح الأخشاب، في لوحة من الطبيعة داخل المساحة المريحة للحمام، وأضفت لمسة تبرز هذا الجمال، من خلال الإضاءات المخبئة في السقف.

4. كهف تحت الماء!

Exklusiv Bad Lamenius, Art of Bath Art of Bath حمام
Art of Bath

Art of Bath
Art of Bath
Art of Bath

يبدو هذا الحمام وكأنه كهف تحت الماء، حيث أبدع المصمم في استخدام الحجارة وتطويعها مع الإضاءات الملونة، والأسطح الرخامية المزرقشة، وقد ساعده في ذلك كبر مساحة الحمام، التي أتاحت له تصميم أرضية رخامية، مع درجة خشبية، تتناسب مع الهيكل الخشبي المحيط بالمغطس.

5. انعكاس كتل الحجارة الكبيرة في المرآة

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca حمام
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

على الرغم من صغر مساحة الحمام، إلا أن المصمم قد استطاع تصميم جدار حجري أنيق، من قطع الحجارة الكبيرة، والذي يواجه حوض الاغتسال حيث المرآة الكبيرة التي تعكس تصميمه الرائع، مع انعكاس الأضواء المثبتة في السقف. كما وضعت في الحمام مزهرية زجاجية، تحوي بعض الأفرع، لاكتمال اللوحة الطبيعية والصديقة للبيئة.

6. الرخام مع اللمسات المذهبة

CONCRETE, CERAMICHE BRENNERO SPA CERAMICHE BRENNERO SPA منتجع سيراميك
CERAMICHE BRENNERO SPA

CERAMICHE BRENNERO SPA
CERAMICHE BRENNERO SPA
CERAMICHE BRENNERO SPA

كما ذكرنا من قبل، فإن الرخام أحد أنواع الحجارة، وهو أيضًا عنوان الأناقة والرقي، خاصة مع الألوان الفاتحة، ولمزيد من الفخامة، استعان المصمم بثريا مذهبة تتدلى من السقف، كما استعان باثنتين من القطع الديكورية المذهبة إلى جانب المغطس، وهو ما يتلائم تمامًا مع فخامة الحجر الرخامي.

7. أسلوب المينيمال وتناقض الأبيض والأسود

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام حجر Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

اعتمد هذا الحمام الصغير المساحة، على أسلوب المينيمال، مع إضاءات تبرزالحائط الحجري الذي توسطته المرآة المستطيلة مع الخزانة العرضية الخفية بلونها الأبيض، فيما خلق الأبيض والأسود تناقضًا مثيرًا للانتباه.

لمزيد من التصميمات المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، بلمساتٍ عصرية.. اجعل حمامك مُمَيزًا

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