7 تصميمات لتوظيف الجدران الحجرية في الحمام

الحمام هو المكان الأكثر خصوصية في المنزل، والذي جيب أن يتمتع بالقدر الكافي من الأجواء المريحة التي تساعد على الاسترخاء، وهو ما يتطلب تصميمه بعناية، واختيار المواد بحذر، خاصة عندما نريد إضفاء لمسة مميزة، دون مبالغة أواتأثير على أجواءه المريحة.

تعد الجدران الحجرية من المواد الطبيعية الصديقة للبيئة، والمناسبة جدًا لتحقيق غرض الراحة والاسترخاء، على الرغم من مناسبتها أكثر للأماكن المفتوحة، إلا أننا في هذا المقال، سنستعرض معكم 7 تصميمات لحمامات، استطاع مصمموها أن يستعينوا فيها بالجدران الحجرية، بسلاسة ويسر.