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7 حمامات قبل وبعد التجديد والفرق مذهل

آية منير آية منير
Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
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الحمام من أهم فراغات المنزل ، لذا توفير عوامل الراحة والاسترخاء من اهم الاولويات عند تصميم حمامك الخاص .. كل ما تعتاده العين يصبح مملا ،ولكسر الروتين نلجأ لتجديد الحمام من آن لاخر بلمسات بسيطة ولكن أحيانا نحتاج تجديده بأكمله ..

ستتعرف هنا على 7 تجارب لتجديد حمامات لن تصدق الفرق المذهل 

1- سقف مائل ..

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

- يصبح السقف الماثل عائق إن لم يعالج بطريقة صحيحة ومع الوقت يسبب أزمات كبيرة ، لذا عليك تحديد أماكن الفرش بما يناسبه ..

- مساحة هذا الفراغ صغيرة  نسبيا لذا يجب استغلاله بشكل جيد وظيفيا ومريح يساعد على الاسترخاء ..

نافذة للسماء !

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

- هنا نجد أن المصمم اختار مكان حوض الاستحمام البانيو أسفل السقف المائل وتم توظيفه بشكل مثالى ، ليكون مناسب جدًا للاسترخاء في ليل هادئ ..

2 – حمام كئيب ..

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

- نجد في الصورة حمام قديم وألوانه قاتمة جدا ، متهالك نوعا ما وأرضية ذو بلاط قديم ..

ألوان مشرقة ..!

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur حمام دوش وأحواض إستحمام
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

- خلق مساحات حركة داخل الفراغ عن طريق اعادة توزيع الفراغ واختيار الوان فاتحة مشرقة أضاف احساس بالاتساع .

- كعالجة للاماكن الضيقة يمكننا استخدام مرآة كبيرة مثل هذه ..

- إلغاء حوض الاستحمام فكرة جيدة في الحمامات الضيقة واستبداله بغرفة زجاجية يضيف للحمام مساحة جديدة..

- وفي النهاية اصبح لدينا حمام مريح واسع جميل ..

3 – حمام صغير جدا ..

homify
homify

homify
homify
homify

- نجد أمامنا حمام صغير جدا .. مساحة ضيقة وألوان قاتمة تساعد على الاحساس بالضيق وسقف مائل يؤكد على ذلك ..

حل مثالي ..

homify حمام سيراميك Grey
homify

homify
homify
homify

- المصمم هنا اختار الألوان الفاتحة بدلا من الالوان القاتمة فأضاف شعور بالراحة على الفراغ ..

- نجد أنه استغني عن حوض الاستحمام أيضا ..

- أضاف اضاءة عند نهاية السقف المائل ليساعد على أن يكون هذا الجزء مضئ غير معتم ..

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4 – حمام بسيط ..

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

الحمام حالته جيدة وتصميمه بسيطة ومقبول ولكن استخدام لون واحد في الارضيات والحوائط جعل التصميم يحمل كثير من الملل ..

تجديد رائع ..

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

- نجد الفرق واضح ..استخدام اللون الابيض أعطى احساس بأن الحمام أكبر ولمسات قلية من ألوان اخرى لكسر الملل ..

- الاستغناء عن حوض الاستحمام في الحمامات الصغيرة يكون أفضل واستدالها بغرفة زجاجية رائعة ..

5 – بداية جديدة ..

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

- مالك هذا الحمام قرر البدء من الصفر وتحويله جذريا لحمام آخر ..

حمام راقي ..

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

- هذه التجربة تثبت أن الاهتمام بالتصميم يعطي في النهاية فراغ رائع مثل ما نراه أمامنا ..

- تصميم راقي وحمام بتصميم حديث .. نجد أن تم تقسيمه لجزأين وبينهم اختلاف مستوى ، واختيار مكان حوض الاستحمام عند النافذة يساعد على الاسترخاء .

6 – ديكور سئ..

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

- مساحة الحمام ضيقة للغاية ، ديكور فقير وجدران سيئة والأرضية الحمراء لا تتناسب مع التصميم ..

لن تصدق !!

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

- صدق أو لا تصدق ، ذلك الحمام السئ هو نفس الفراغ الرائع في هذه الصورة ، أستخدام اللون الابيض وتجديد أثاث الحمام أضاف لمسة رائعة على التصميم ..

7 – ألوان سيئة ..

homify
homify

homify
homify
homify

- طراز الحمام قديم للغاية والوان غير متناسقة واختيارها سيئة جدا ..

حلول عملية ..

homify حماممغاسل
homify

homify
homify
homify

-  الحل الأمثل للحمامت الصغيرة اختيار أثاث عملى واستغلال امثل لكل ركن ..

- استخادم ألوان فاتحة ومرايات كبيرة ..

الاستغناء عن حوض الاستحمام ..

مداخل بيوت وألوان رائعة
الفرق مذهل .. شاركنا برأيك ..

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