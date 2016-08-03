7 حمامات قبل وبعد التجديد والفرق مذهل

الحمام من أهم فراغات المنزل ، لذا توفير عوامل الراحة والاسترخاء من اهم الاولويات عند تصميم حمامك الخاص .. كل ما تعتاده العين يصبح مملا ،ولكسر الروتين نلجأ لتجديد الحمام من آن لاخر بلمسات بسيطة ولكن أحيانا نحتاج تجديده بأكمله ..
ستتعرف هنا على 7 تجارب لتجديد حمامات لن تصدق الفرق المذهل
- يصبح السقف الماثل عائق إن لم يعالج بطريقة صحيحة ومع الوقت يسبب أزمات كبيرة ، لذا عليك تحديد أماكن الفرش بما يناسبه ..
- مساحة هذا الفراغ صغيرة نسبيا لذا يجب استغلاله بشكل جيد وظيفيا ومريح يساعد على الاسترخاء ..
- هنا نجد أن المصمم اختار مكان حوض الاستحمام
البانيو أسفل السقف المائل وتم توظيفه بشكل مثالى ، ليكون مناسب جدًا للاسترخاء في ليل هادئ ..
- نجد في الصورة حمام قديم وألوانه قاتمة جدا ، متهالك نوعا ما وأرضية ذو بلاط قديم ..
- خلق مساحات حركة داخل الفراغ عن طريق اعادة توزيع الفراغ واختيار الوان فاتحة مشرقة أضاف احساس بالاتساع .
- كعالجة للاماكن الضيقة يمكننا استخدام مرآة كبيرة مثل هذه ..
- إلغاء حوض الاستحمام فكرة جيدة في الحمامات الضيقة واستبداله بغرفة زجاجية يضيف للحمام مساحة جديدة..
- وفي النهاية اصبح لدينا حمام مريح واسع جميل ..
- نجد أمامنا حمام صغير جدا .. مساحة ضيقة وألوان قاتمة تساعد على الاحساس بالضيق وسقف مائل يؤكد على ذلك ..
- المصمم هنا اختار الألوان الفاتحة بدلا من الالوان القاتمة فأضاف شعور بالراحة على الفراغ ..
- نجد أنه استغني عن حوض الاستحمام أيضا ..
- أضاف اضاءة عند نهاية السقف المائل ليساعد على أن يكون هذا الجزء مضئ غير معتم ..
- الحمام حالته جيدة وتصميمه بسيطة ومقبول ولكن استخدام لون واحد في الارضيات والحوائط جعل التصميم يحمل كثير من الملل ..
- نجد الفرق واضح ..استخدام اللون الابيض أعطى احساس بأن الحمام أكبر ولمسات قلية من ألوان اخرى لكسر الملل ..
- الاستغناء عن حوض الاستحمام في الحمامات الصغيرة يكون أفضل واستدالها بغرفة زجاجية رائعة ..
- مالك هذا الحمام قرر البدء من الصفر وتحويله جذريا لحمام آخر ..
- هذه التجربة تثبت أن الاهتمام بالتصميم يعطي في النهاية فراغ رائع مثل ما نراه أمامنا ..
- تصميم راقي وحمام بتصميم حديث .. نجد أن تم تقسيمه لجزأين وبينهم اختلاف مستوى ، واختيار مكان حوض الاستحمام عند النافذة يساعد على الاسترخاء .
- مساحة الحمام ضيقة للغاية ، ديكور فقير وجدران سيئة والأرضية الحمراء لا تتناسب مع التصميم ..
- صدق أو لا تصدق ، ذلك الحمام السئ هو نفس الفراغ الرائع في هذه الصورة ، أستخدام اللون الابيض وتجديد أثاث الحمام أضاف لمسة رائعة على التصميم ..