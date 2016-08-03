7 حمامات قبل وبعد التجديد والفرق مذهل

- هذه التجربة تثبت أن الاهتمام بالتصميم يعطي في النهاية فراغ رائع مثل ما نراه أمامنا ..

- تصميم راقي وحمام بتصميم حديث .. نجد أن تم تقسيمه لجزأين وبينهم اختلاف مستوى ، واختيار مكان حوض الاستحمام عند النافذة يساعد على الاسترخاء .